Приколол по полной: челябинец увешал костюм значками, которые собирал семь лет

Артист из Челябинска Евгений Коновалов собрал на своем пиджаке 4,5 килограмма значков. Места уже не осталось, поэтому коллекция плавно переходит на брюки и шляпу. Сам владелец шутит, что просто сделал уборку на самоизоляции. Мы решили разглядеть необычную вещь поближе.

Евгений Коновалов — мастер перфомансов и фрик-шоу. В его репертуаре более 300 образов, за каждым из которых стоит своя история. Например, костюм деда увешан огромным количеством значков из разных уголков страны и мира. На их сбор у Евгения ушло семь лет. Часть коллекции когда-то висела в родительском доме на треугольном вымпеле 1976 года. Многие значки артист приобрел на гастролях.

Пиджак весит 4,5 кг.Фото: из архива героя публикации

— Левая сторона пиджака украшена значками Советского союза. А все остальное — «новодел», — рассказывает Евгений. — Какие-то значки мне дарят, что-то я периодически покупаю на блошиных и птичьих рынках, стихийных выкладках, на Кирбате (челябинской Кировке — прим. авт.). Либо могу найти в антикварных магазинах, на «Авито», Joom или eBay то, что нигде не отыскать.

Чтобы поближе рассмотреть значки, кликните один раз на фото.Фото: из архива героя публикации

На пиджаке значки более чем из 30 российских городов, а также из других стран: Индонезии, ОАЭ и Казахстана. Что на них только не изображено: гербы, логотипы, портреты звезд, мультяшки, смайлы, еда, надписи, пейзажи…

— Любимые, где изображены эмоции, — отмечает Евгений.

Значками он украсил не только пиджак, но и шляпу. Сейчас начал декорировать значками брюки.

Любимые значки Евгения - с эмоциями.Фото: из архива героя публикации

Две балалайки - тоже один из любимых.Фото: из архива героя публикации

Есть еще фуд-значки с пельменями. Нашли их?Фото: из архива героя публикации

Артист коллекционирует не только значки. У него множество головных уборов, очков, галстуков, бабочек, париков, подтяжек …

— Еще собираю монеты, купюры, головоломки, немного марки. Черепа коллекционирую, настоящего нет в коллекции, — улыбается Евгений. — Есть стул, обтянутый ремнями и 35 кг пуговиц для будущего костюма.

Артист может похвалиться не только коллекцией значков.Фото: из архива героя публикации

Есть еще стул с ремнями.Фото: из архива героя публикации

Евгений Коновалов занимается перформансами с 2003 года. По образованию он юрист, работал какое-то время в Следственном комитете.

— С живыми людьми интереснее, — объясняет Евгений уход из органов в артисты.

Что-то для своих костюмов он делает сам, что-то заказывает в мастерских. Многие образы долго и кропотливо создаются вручную, над ними работает большая команда мастеров: швеи, бутафоры, гримеры, пастижеры (специалисты, изготавливающие парики) и т.д. А коллекционирование только помогает Евгению в создании необычных костюмов.

Евгений занимается перфомансами с 2003 года.Фото: из архива героя публикации

По образованию Евгений юрист и раньше работал в Следственном комитете.Фото: из архива героя публикации

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