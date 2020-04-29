Вынуждают уволиться и не платят зарплату: как сохранить доходы и рабочее место во время пандемии в Челябинске

Тысячи горожан потеряли работу из-за коронавируса, еще столько же опасаются увольнения. Как сохранить рабочее место и не остаться без денег в эти смутные времена, рассказали эксперты. Разберем самые частые случаи.

РАБОТАЛ БЕЗ ТРУДОВОЙ — ИЩИ НОРМАЛЬНОГО БОССА

Татьяна — продавец в небольшом магазине. Работала на хозяйку без трудовой. Когда в России свернули розничную торговлю, женщину выставили за дверь: нет продаж — нет зарплаты. Конечно, позже она вернется в родной отдел. Но на что жить сейчас?

Так как нет договора, требовать от хозяйки зарплату за время вынужденного простоя бессмысленно. В отделе Татьяна была на птичьих правах. Эксперты советуют — сейчас цепляться за старое место не нужно. Лучше найти другое или оформить пособие по безработице.

— Количество безработных в Челябинской области быстро растет. К лету их может быть 45-50 тысяч. Но вакансий пока не становится меньше: их чуть больше трех тысяч. Найти работу реально. Если трудоустроиться не получиться, можно оформить пособие по безработице, — говорит начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

К сожалению, если за плечами нет «свежего» стажа, размер пособия будет минимальным — всего 1725 рублей в месяц с учетом уральского коэффициента.

ЖАЛЕЙ СЕБЯ, А НЕ НАЧАЛЬСТВО

До пандемии Надежда подрабатывала в кафешке — мыла посуду, вытирала столы. Сейчас ее заведение под замком. Женщину настоятельно попросили уволиться. Надежда видела, что зарплату платить больше не с чего, и согласилась уйти добровольно — по собственному желанию.

— В этом случае материальная поддержка от государства будет весомее. Если Надежда имеет больше двух месяцев подтвержденного стажа в 2020 году и уволилась после 1 марта, ее пособие составит 15 тысяч рублей с учетом уральского коэффициента, — говорит Владислав Смирнов.

Повышенное пособие по безработице россиянам будут выплачивать в апреле, мае, июне. На каждого несовершеннолетнего ребенка добавят еще по 3 тысячи рублей в месяц.

Подавать документы на признание безработным сегодня можно дистанционно — через портал «Работа в России». Ответ из ведомства дадут примерно через пять дней. Если бумаги посланы в конце апреля, а статус безработного присвоят в мае, платить пособие начнут с мая.

Если начальник предлагает уволиться, специалисты советуют требовать увольнения с формулировкой «по сокращению штата». В этом случае работодатель должен сообщить об увольнении минимум за два месяца. И обязательно в письменном виде под роспись. Тогда при увольнении вы получите остаток зарплаты, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие на время поиска новой работы. Но нужно понимать, что работодатели тоже оказались в сложной ситуации и выплачивать зарплату при отсутствии прибыли им просто нечем.

СОГЛАШАЙСЯ НА ПРОСТОЙ

Сергей работает дворником в санатории. Все здравницы закрыли до лета. Чтобы сэкономить на зарплате, персонал решили отправить в обычный отпуск. Люди строили свои планы и, конечно, расстроились. Положение неожиданно спас президент — объявил «нерабочую неделю» с сохранением зарплаты. Но сразу после отмены карантина сотрудников санатория хотят отправить в простой с сохранением 2/3 зарплаты.

— Отправлять в простой можно. При этом руководящие работники, специалисты и инженеры должны получать 2/3 зарплаты, а те, кто занят на производстве, всю зарплату полностью, — говорит врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Сергей Фомичев.

По его словам, сейчас трудинспекция завалена обращениями горожан. В начале месяца люди жаловались, что их заставляют работать, пока другие отдыхают. Сейчас характер обращений изменился: работников принуждают увольняться по собственному желанию, брать отпуска без содержания, не выплачивают зарплату.

Если кто-то столкнулся с такой ситуацией, то может пожаловаться в Трудовую инспекцию. Работодателя проверят с привлечением прокуратуры. В лучшем случае босс получит предписание об устранении нарушений, в худшем — его накажут рублем.

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