1 мая в Челябинске 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения

Первомай для челябинцев — это не только праздник труда и прогулки по городу, но и открытие шашлычного сезона, встречи с друзьями. Президент Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 11 мая из-за коронавируса. Но разрешат ли пикники и гуляния 1 мая в Челябинске 2020?

В среду, 29 апреля, на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области сообщил, что режим самоизоляции в регионе пока не снимается, но праздник каждый сможет отметить у себя дома.

— Я завтра проведу ВКС (видео-конференц-связь. — Прим. ред.) с профсоюзами, с представителями наших компаний. У нас будет разговор про социальные вопросы, про выплаты. Так, в рабочем порядке, абсолютно по-деловому, мы отметим Первомай, — поделился глава региона.

А ЧТО С ШАШЛЫКАМИ?

Из-за праздничных пикников режим социальной самоизоляции 1 мая не отменят:

— Все предписания Роспотребнадзора, все ограничительные меры сохраняются. Мы знаем, что шашлыки — это, чаще всего, встречи с друзьями и этого нужно избежать. Нужно по-прежнему не ездить в гости: об этом накануне на совещании с президентом говорила и главный санитарный врач России. Режим разобщенности должен действовать, и это крайне важно, — подчеркнул Алексей Текслер.

Полиция по-прежнему будет патрулировать улицы. Акцент в ее работе будет сохранен: разъяснительные беседы с решившимися на прогулку.

— Но в случае активного нарушения требований будут применяться санкции, как это делается и сейчас. Я рассчитываю, как и прежде, на сознательность наших граждан: это вопрос жизни и здоровья. Мы к каждому гражданину полицейского не приставим. Да и нет такой задачи: наше общество достаточно сознательное, чтобы понимать проблему. Как сказала главный санитарный врач России, две недели минимум нужно для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, — сказал Текслер. — Отдельных рекомендаций по 1 Мая не будет.

БУДУТ ЛИ ШТРАФЫ ЗА ПРОГУЛКИ?

Напомним, в конце марта Госдума ужесточила штрафы за нарушение режима самоизоляции по карантину из-за коронавируса. За «самоволку» наказание рублем для физлица составляет от 15 до 40 тыс. руб. Для юрлица: от 50 до 150 тыс. руб.

В среду, 29 апреля, федеральный Роспотребнадзор выпустил разъяснения по ограничениям на майские праздники.

Главное - максимально ограничить контакты; отказаться от прогулок и пикников; не подвергать опасности людей группы риска (старше 60 лет; страдающих хроническими недугами). Для общения лучше использовать мобильный телефон и соцсети.

Если уж придется выехать на дачу, от общения с соседями советуют воздержаться. Руки нужно мыть тщательно, обрабатывать антисептиком. Воду пить следует бутилированную. Важно отказаться от алкоголя: спиртное снижает сопротивляемость организма COVID-19, говорится в разъяснениях ведомства.

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