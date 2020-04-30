2020-04-30T14:59:36+03:00
Общество

В Челябинске волонтеры бесплатно доставляют антисептики жителям

Как получить санитайзеры и стать волонтером
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Волонтеры партии «Новые люди» начали бесплатно доставлять жителям Челябинска наборы с антисептиками от компании Faberlic. В рамках всероссийской акции челябинцы получили более двух тысяч дезинфицирующих санитайзеров и памятку о том, какие меры можно предпринять, чтобы сохранить свое здоровье и остановить распространение коронавируса. Как получить санитайзеры и присоединиться к акции, став волонтером, рассказывает «КП».

Акция стартовала 21 апреля по всей стране. Волонтеры партии «Новые люди» открыли штабы в 23 регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и других городах России через социальные сети волонтеры собирают заявки на распространение санитайзера Faberlic, а затем доставляют его в дома челябинцев. В нашем городе заявку на доставку санитайзера можно оставить в группе ВКонтакте.

По состоянию на 30 апреля, в челябинцам доставлено более двух тысяч наборов, в распространении санитайзеров участвуют около ста волонтеров.

Как подчеркивают организаторы акции, волонтеры приносят дезинфицирующие средства людям домой, доставляя санитайзеры бесконтактным способом.

— Акция особенно важна для семей с детьми и пожилых людей, которым не следует лишний раз покидать дом во время режима самоизоляции, — рассказал руководитель штаба волонтеров партии «Новые люди» в Челябинске Егор Тюкульмин. — Чтобы не подвергать угрозе здоровье людей, мы соблюдаем все необходимые меры безопасности как для местных жителей, так и самих волонтеров. Каждому волонтеру предоставляется маска, перчатки и средства дезинфекции.

По словам организаторов, благотворительная акция получила широкий отклик у населения.

— Желающих получить антисептики очень много, — говорит Егор Тюкульмин. — Как правило, мы выполняем заявки максимально оперативно. Но с каждым днем их количество растет. Поэтому приглашаем присоединиться к акции неравнодушных и готовых помочь людей.

Стать волонтером можно, написав организаторам по ссылке - СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ.

СПРАВКА КП

Политическая партия «Новые люди» была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Сооснователи партии — предприниматель Александр Даванков и Алексей Нечаев, президент Faberlic.

31 марта партия получила свидетельство о регистрации в минюсте. В планах «Новых людей» — создание 55 отделений партии «от Камчатки до Санкт-Петербурга» (в настоящий момент идет регистрация региональных партийных отделений в том числе и в Челябинской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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