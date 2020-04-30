«Лучшая защита — собственная квартира»: в Белом хуторе стартовала ипотека от 2,7%

В период введения режима самоизоляции застройщик микрорайона «Белый хутор» Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки (создано Правительством Челябинской области) продолжила работу как предприятие непрерывного цикла. Благодаря сотрудничеству с АО «Россельхозбанк» в новом жилом комплексе стартовала программа ипотеки на квартиры от 2,7% годовых. Несколько счастливчиков успели по достоинству оценить преимущества нового предложения и уже празднуют новоселье.

2, 5 и 11 мая в «Белом хуторе» пройдут дни открытых дверей. Челябинцев, которые хотят жить на природе с комфортом городской среды, отдел продаж ЮУ КЖСИ приглашает на индивидуальные экскурсии. Запись открыта на сайте БЕЛЫЙХУТОР.РФ.

«Белый хутор»: комфорт в шаговой доступности

В ЮУ КЖСИ убеждены, что в период пандемии лучшая защита — это стены собственной квартиры в закрытом и охраняемом микрорайоне. С этим согласны и 1063 жителя «Белого хутора». В непростые времена они окружены заботой местной управляющей компании — за время карантина в микрорайоне прошла профилактическая дезинфекция общих площадок и подъездов, обработка от клещей, а сегодня готовится план озеленения с высадкой новых деревьев и кустарников.

При необходимости обратиться к врачу или приобрести продукты хуторянам не требуется покидать микрорайон. Во входной группе вместе с охранным пунктом постоянно работают супермаркет «Монетка», офис врача общей практики и аптека.

Сквер за окном

Создавая новый микрорайон, застройщик ЮУ КЖСИ понимал, что жилье — это больше чем просто квартира. Поэтому архитекторы разместили дома по кластерному принципу и сохранили место для прогулок и активного досуга жителей. Сквер, прогулочная аллея, большая детская площадка, каток — это лишь малая часть преимуществ, за которые челябинцы выбирают «Белый хутор» для постоянного проживания. Выглядывая в окно или перешагивая порог собственной квартиры, оказываешься в ухоженном дворе на лоне живописной природы.

Монолитно-каркасные дома с эркерами

Дома, в которых жители «Белого хутора» сегодня проводят период самоизоляции, построены по монолитно-каркасной технологии с применением мокрого фасада. Толщина внешних стен составляет 45 см, этого достаточно, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждой квартире. Зимой дома поддерживается тепло, а летом — комфортная прохлада.

Особенность архитектуры пятиэтажных домов — фасады в стиле неоклассицизма. В первую очередь это эркеры — многогранные выступы стен с остеклением. Такое решение придает фасадам привлекательность, а внутренним помещениям торжественность за счет объема и естественного света.

Не секрет, что для многих во время режима самоизоляции спасением стали балконы и лоджии. В «Белом хуторе» времяпрепровождение на них стало для жителей приятным удовольствием. Проживая рядом с Шершневским водохранилищем, всегда можно любоваться пейзажами, солнцем и дышать свежим и чистым воздухом.

Лифты в каждом подъезде

Интерьеры подъездов оформлены в спокойных тонах, полы выложены керамогранитом. Несмотря на малую этажность в каждом доме есть бесшумный и надежный лифт с зеркалом, который поднимает до 1000 кг.

Просторные кухни и гостиные

Жители «Белого хутора» уже успели по достоинству оценить преимущества современных планировок в новых домах. В первую очередь это просторные кухни и гостиные с большими окнами. Наполненные естественным солнечным светом общие зоны в квартирах никого не оставляют равнодушными. Пространство в них легко и логично делится на функциональные зоны, а места хватает для каждого члена семьи, домашнего питомца и гостей.

Несколько вариантов отделки

В квартирах «Белого хутора» выполнена улучшенная чистовая отделка. В нее входят флизелиновые обои, ламинат 33 класса, натяжные потолки, установлены надежные стальные двери при входе и натуральные шпонированые между комнатами. Изюминка отделки санузлов — 100% покрытие керамической плиткой, сантехника немецкой марки Grohe, чугунные ванны и полы с подогревом.

Для тех, кто предпочитает делать ремонт с чистого лица, застройщик предлагает варианты с базовой отделкой. В них уже выполнена штукатурка стен и подготовлены все необходимые коммуникации.

Ипотека от 2,7% по госпрограмме

С апреля в микрорайоне «Белый хутор» стартовала льготная программа ипотеки от 2,7 % на все квартиры. Совместно с АО «Россельхозбанк» застройщик ЮУ КЖСИ оформляет на нее документы в режиме одного окна. Если заполнить простую анкету на сайте микрорайона, результат рассмотрения заявки будет предоставлен уже на следующий рабочий день. Так стало возможным приобретение квартиры 73 кв.метра с ежемесячным платежом по ипотеке от 7 923 рублей.

— Чтобы приобрести квартиру в «Белом хуторе» по льготной ставке 2,7%, необходимо обратиться к сотрудникам отдела продаж ЮУ КЖСИ по телефону 245-60-60. Наши эксперты помогут клиентам выбрать квартиру и подберут оптимальные программы кредитования, — рассказывает начальник отдела продаж ЮУ КЖСИ Полина Брусенцова. — Мы делаем акцент на индивидуальных и максимально комфортных условиях для будущего новосела: сумма, срок кредитования, процентная ставка, семейный доход и многие другие детали. Затем собираем необходимые документы для подачи заявления в банк и сопровождаем клиента до получения ключей от новой квартиры.

В ЮУ КЖСИ обращают внимание, что оформить заявки на подбор квартиры и ипотечной программы от 2,7% в «Белом хуторе» можно дистанционно. А экскурсии во время дней открытых дверей будут проходить в строгом соответствии с нормами по профилактике COVID-19.

Микрорайон «Белый хутор»

Телефон отдела продаж: +7 351 245 60 60

белыйхутор.рф

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Предложение не является публичной офертой. Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. Максимальный срок кредита 15 лет, минимальный первоначальный взнос — 10% стоимости объекта, сумма кредита до 3 000 000 рублей. Валюта кредита — рубль РФ.

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