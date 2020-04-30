В центре Челябинска высаживают яблони с помощью отбойного молотка

Зеленая стрелка протянется по проспекту Ленина от памятника Курчатову до ул. Володарского. Крепкие рослые сибирские яблони, подернутые нежной дымкой листочков, поселились на разделительном газоне. Когда-то давно здесь уже была «зеленка» — живая изгородь из кустов кизильника, которую каждый год стригли в линеечку.

Погода в назначенный день выдалась идеальной: пасмурно, прохладно, с мелким дождем-сеянцем.

Идея высадки яблонь принадлежит главному архитектору города Павлу Крутолапову. Подрядчик высадит на газоне 124 яблони. На участке до ул. Володарского появится шесть тысяч кустов кизильника и рулонный газон.

— Нашим яблоням 10-12 лет, они выросли в местном питомнике, устойчивы к климату. Обхват ствола — 16-18 см, крона сформирована. Яблоня сибирская отличается белым и розовым цветом, листок — зеленый, плотный, блестящий, — говорит представитель подрядчика Алексей Глаголев.

В озеленение разделительной полосы проспекта Ленина будет вложено 6,7 млн. рублей. Подрядчик за саженцами обязан ухаживать год.

— Мы будем смотреть за яблонями год с момента окончания работ, то есть, до середины осени следующего года. Уход включен в контракт. Починим автоматическую систему полива на газонах, — пояснил подрядчик.

Для большого корневого кома яблони нужна яма глубиной в 60-70 см. Качество земли на участке ближе к памятнику Курчатову сложное: сверху плодородный слой, ниже — что камень. Лопатами яму для дерева не выкопать. Потому рабочие взялись за отбойный молоток. Вскрывают пласты грунта, проливают ямы водой.

Деревья на проспекте Ленина высаживают с марта. Например, новенькие липки появились на газоне рядом с гостиницей «Южный Урал».

ЦИФРА

13450 единиц растений (не считая луковичных) 30 и видов будет высажено в знаковых местах Центрального района Челябинска этой весной.

Их них 155 деревьев, 2709 кустарников и 10500 многолетних растений.

Многолетние растения и кустарники появятся на Алом поле, на бульваре проспекте Ленина, в сквер на ул. Тернопольской и в сквере на улице Воровского.