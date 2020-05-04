Жители Челябинска избавляются от квартир в ипотеке

Молодая семейная пара из Челябинска не может платить за ипотечную квартиру. У супругов есть пятилетний сын, и если быстро не продать жилище площадью 64 кв м, банк заберет квартиру за долги.

НЕ МОГУТ ДОКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

— Квартира расположена на Краснопольском проспекте, район молодой, развивающийся. Отдаем дешевле рыночной стоимости: нет возможности погашать взносы в 12 тыс. рублей. Кредит оформлен под 13% годовых. Неотменимы и коммунальные платежи. Муж выплачивает алименты на ребенка, рожденного в первом браке. Доходы семьи резко упали кризис: муж работал в рекламном агентстве — вывески, баннеры. Сейчас это никому не нужно. Жена — офисный работник, — рассказывает риэлтор Любовь Иванова. — Долг перед банком — 1,2 млн рублей. Нужно выкроить после покупки и погашения ипотеки, чтобы купить самую маленькую студию. Ипотечные каникулы для семьи недоступны, потому что супруги не могут подтвердить ухудшение финансового состояния документами: работают неофициально.

Как рынок недвижимости выживает на самоизоляции, — Арсен Унанян 00:00 00:00

Еще одно отягчающее обстоятельство в этой истории — потребительский кредит, на машину.

— Постараемся продать быстрее, семья готова торговаться, — говорит риэлтор Любовь Иванова. — Наш вариант — одна из «первых ласточек», сейчас, в кризис, многие решат избавляться от ипотечных жилищ. Особенно, если оформлен ни один кредит.

В этом доме на Красгопольском проспекте продается ипотечная квартира. Фото: Любовь Иванова.

БАНКИ И СТРОИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАЛИ. А ЛЮДЕЙ?

Экономический кризис, шагнувший параллельно с пандемией коронавируса, ударил по строительной отрасли, одно рабочее место в которой «содержит» до пяти рабочих в параллельных отраслях.

— В этот раз, в отличие от 2008 года, государство поддержало застройщиков, включив отрасль в число пострадавших. Потому введена так называемая «президентская ипотека» под 6,5% годовых. В Челябинске объем займа — до трех млн. Программа действует до ноября 2020 года, — говорит Иванова. — И уже есть желающие купить жилье в строящихся домах по новым условиям.

Все о кредитных каникулах, — управляющая отделением ЦБ в Челябинске Елена Федина 00:00 00:00

— С одной стороны, субсидирование государством процентной ставки — это хорошо, с другой — поддержка банков и строителей, — рассуждает президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян. — С другой, деньгами в решении «квартирного вопроса» нужно поддержать людей, выдавая деньги под конкретные продукты. Как это было, например, с программой материнского капитала на первенца в начале 2020 года.

Пока рынок недвижимости в Челябинске не лихорадит. Ни резкого спада, ни подъема. Тогда как, например, в 2008 году стоимость квадратного метра упала почти на 50 %. Объемы ипотечного кредитования тогда упали максимально, о господдержке строителей никто и не думал.

Застройщиков рублем поддержали. А людей?

Сейчас риэлторы прогнозируют рост стоимости жилья: дорожают стройматерталы, подстегнет цены активизация спроса по льготной ипотечной ставке. Активные покупатели — жители области. Недвижимость в Челябинске они приобретают для детей или вкладывают заначки, опасаясь возможного дефолта.

СДЕЛКИ УШЛИ В ОНЛАЙН

Карантин по коронавирусу парализовал на некоторое время сделки с недвижимостью: многофункциональные центры были закрыты по всей стране. В Москве, например, МФЦ закрыты до сих пор.

Правда, сделки по первичному жилью банки и риэлторы перевели в режим онлайн.

— Недвижимость — продукт сложный, и часто его нужно рассмотреть вживую, «пощупать», оценить состояние квартиры, узнать, кто в соседях. Вместе с тем, большинство процессов можно перевести в онлайн по строящемуся жилью. Особенно, если оно приобретается с целью инвестирования. Или если до пандемии покупатель побывал на объекте и имеет о нем представление, — рассказал Арсен Унанян в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда»-Челябинск» 95,3 FM. — Например, наша последняя сделка: покупатель из Екатеринбурга дистанционно приобрел квартиру в Сочи, не выезжая на юг. Технологии удаленных продаж есть, и рынок к ним готов.

Эксперты советуют тщательно взвесить все риски, прежде чем покупать квартиру в ипотеку в кризис. Устойчиво ли ваше финансовое положение? Не грозит ли банкротство предприятию, где вы работаете? Есть ли у вас еще непогашенные кредиты?

Из года в год финансовые аналитики призывают россиян формировать кубышку на черный день: стратегический запас, который равен бюджету семьи за три-шесть месяцев. Учитываются обязательные траты: питание, погашение платежей за коммуналку, расходы на обязательное лечение (если есть), транспорт. Распечатывать запас нужно в тяжелой ситуации.

Есть у вас кубышка?

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