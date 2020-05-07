Как еще один кредит: «Комсомольская правда» посчитала, во сколько челябинцам обойдется соблюдение масочного режима

С 12 мая в Челябинской области водится обязательный масочный режим для защиты от коронавируса. Повязку мы обязаны носить при посещении общественных мест — в транспорте, поликлиниках, магазинах, парикмахерских. Чиновники уверяют, что дефицита масок нет, поэтому проблем возникать не будет. Не учитывается только один момент — сколько же семье придется потратить на такую защиту и от вируса, и от штрафа. «Комсомольская правда» посчитала расходы. Итоговая сумму впечатляет!

ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Масочный режим введен в нескольких регионах. Теперь и власти Челябинской области решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора.

— Маска — это, прежде всего, забота о себе, о своем здоровье и здоровье близких. Об этом нужно помнить постоянно. Гарантировать исключения контакта с инфицированным невозможно. Ношение макси будет обязательным, — обосновал губернатор Алексей Текслер.

И добавил, что на улице изнурять себя ношением маски необязательно, при условии соблюдения социальной дистанции.

«Комсомолка» решила выяснить, во сколько обойдется семейному бюджету законопослушных челябинцев ношение одноразовых медицинских масок.

В аптеках одна маска стоит, в среднем, 35 руб. В Роспотребнадзоре рекомендуют менять такое средство защиты каждые два часа. Выходить на улицу разрешается тем, кто работает. А любая смена длится, в основном, восемь часов.

Значит, за рабочий день ношение повязки в коллективе обойдется в 140 руб. Плюс, две маски — на дорогу в общественном транспорте туда и обратно: еще 70 рублей. Итого 210 рублей.

Умножаем 210 на 22 рабочих смены - столько примерно набирается за месяц: получает 4620 руб.

Приплюсуем еще по две маски на восемь выходных, в магазин ведь прогуливаться придется. Получается 560 руб.

Итого ношение разового средства защиты обойдется в 5180 руб в месяц.

А если в семье два человека? Тогда расходы удваиваются. Получается, что за маски придется выложить 10 360 руб в месяц — примерно столько же, сколько за ипотечный кредит или кредит за машину.

Инфографика: Сергей Зверев

ПОЯВЯТСЯ ЛИ ДЕШЕВЫЕ ПОВЯЗКИ

— Сейчас цены начинают падать, и это общефедеральный тренд: производство масок в сутки выросло в пять-шесть раз, — заявил губернатор.

Алексей Текслер пояснил, что на днях на поток выйдет производственная линия по пошиву масок объемом в 5 млн штук в месяц. Тогда пункты областного аптечного склада наполнятся масками стоимостью около 15 руб за штуку.

Но даже при таком раскладе семье из двух человек придется предусмотреть расходы в 4400 рублей.

С ПРИНТОМ, ИЗ ХЛОПКА

Альтернативна разовым медицинским повязкам — маски многоразовые, сшитые из хлопка. Обычно это два - три слоя материи. Маски шьют в модных ателье, на дому, продают в сетевых магазинах косметики и парфюмерии. Приобрести такое средство защиты можно за 70 рублей.

Арифметика получается такая: 70 (цена) Х 6 (столько масок потребуется в рабочий день) = 420 руб, плюс выходные: 70 Х 2 = 140 руб. Итого: 560 руб. Неделя в одноразовых масках обошлась бы в 1192 рубля.

Карантин диктует свою моду.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Матерчатые повязки все больше входят в моду из-за ярких расцветок. Теперь это не только средство защиты, но и стильный аксессуар. Стоимость красивой маски — от 70 до 250 руб., в зависимости от материала, расцветки, принта. Единственное условие: каждый день стирать и проглаживать маску утюгом.

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