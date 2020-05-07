Можно ли оформить отсрочку по кредиту и как продать квартиру, если она в ипотеке: ответ эксперта

На фоне затяжного карантина, невозможности для многих работать, угрозы разорения предприятий малого бизнеса и нестабильной экономической ситуации в целом люди впадают в отчаянье, пытаясь понять, что будет с деньгами.

Руководитель «ККО «Челябинск» Филиала ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» Елена Ракаева ответила на вопросы, связанные с ипотечными кредитами.

Что будет с процентными ставками по ипотеке?

Поскольку в текущих рыночных условиях многие внешние факторы могут повлиять на ключевые для банков финансовые показатели, делать долгосрочные прогнозы сложно. Складывающаяся ситуация тем не менее способствует повышенному спросу на ипотеку: клиенты стремятся успеть получить кредит по рекордно низким для рынка ипотеки в России ставкам. С другой стороны, из-за возможного повышения уровня ставок объемы кредитования, прогнозируемые в начале 2020 года, могут сократиться. Тем не менее уже реализуемое в настоящее время повышение ставок по жилищным кредитам может вернуть условия ипотечного кредитования на уровень сентября 2019 года. Таким образом, говорить о существенной разнице в условиях кредитования для клиентов преждевременно.

При этом поддержку рынку будут оказывать программы господдержки. Так, например, программа льготной ипотеки под 6,5% сможет простимулировать спрос на жилищные кредиты на первичном рынке. Росбанк является участником программы и уже приступил к приему заявок на льготную ипотеку.

У меня ипотека. Что будет, если я не смогу за нее платить? Что сделать, чтобы оформить отсрочку?

С 3 апреля 2020 года согласно Федеральному закону № 106-ФЗ гражданам, совокупный доход которых за предшествующий месяц снизился более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год, могут обратиться в банк для получения кредитных каникул на срок до 6 месяцев.

Однако следует помнить, что согласно требованиям закона, предоставляемая отсрочка не является бесплатной. По кредитам в льготный период на сумму основного долга начисляются проценты по ставке, рассчитываемой как 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита по состоянию на квартал, в течение которого заемщиком было направлено требование.

Для обращения за кредитными каникулами как заемщик, так и объект недвижимости, приобретенный в ипотеку, должен соответствовать требованиям, указанным в Законе.

Так, например, размер ипотечного кредита для г.Москвы не должен превышать 4,5 млн рублей. Для г.Санкт-Петербурга, Московской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, данная сумма не должна превышать 3 млн рублей. Для остальных регионов России — не более 2 млн рублей.

Требование о предоставлении кредитных каникул по закону ФЗ-106 должно быть подано до 30 сентября 2020 года, а кредит, по которому подается заявление, должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.

После подачи требования о предоставлении кредитных каникул клиент в течение 90 дней (по уважительным причинам этот срок может быть продлен до 120 дней) должен предоставить пакет предусмотренных законом документов, подтверждающих его право на получение отсрочки платежей:

1. Документы, подтверждающие размер официально подтвержденного дохода:

• справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме ФНС за текущий год и за 2019 год (справка 2-НДФЛ от работодателя);

• налоговая декларация индивидуального предпринимателя;

• иной официальный документ, подтверждающий снижение дохода более чем на 30%

2. Документ о регистрации гражданина в качестве безработного;

3. Листок нетрудоспособности (на срок не менее 1 мес. — требование закона).

В случае непредставления клиентом документов в определенные законом сроки либо не подтверждения на основании представленных документов факта снижения дохода заемщика более чем на 30 % по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год льготный период будет прекращен, и будет восстановлен прежний график платежей по кредитному договору (действовавший до обращения за кредитными каникулами). Таким образом, клиенту придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит в будущем.

Важно помнить, что по одному кредитному договору кредитными каникулами в рамках Федерального закона № 106-ФЗ можно воспользоваться только один раз.

Помимо кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, Росбанк также готов предложить клиентам собственные программы реструктуризации. Рассмотрение заявления заемщика происходит в индивидуальном порядке, банк применяет более гибкий подход с учетом текущего финансового состояния и доходов будущих периодов.

Для удобства клиентов на сайте Росбанка размещена детальная информация о порядке обращения за реструктуризацией и кредитными каникулами. Найти данную информацию можно по ссылке.

Хочу продать квартиру, а она в ипотеке. Как быть? Знаю, что это реально.

Существует два варианта сделок:

1. Полное досрочное погашение кредита в день сделки за счет денежных средств заемщика, покупателя, кредитных организаций. Документы для снятия обременения будут предоставлены в день погашения кредита.

2. Сделки по продаже с погашением кредита после перехода права собственности к покупателю, эти сделки проводятся под контролем банка, обременение с объекта снимается после перехода права собственности и погашения кредита.

Заемщику необходимо обратиться в банк с заявлением о продаже объекта залога и оплатить комиссию за проведение сделки. После рассмотрения заявления сотрудник банка подробно проконсультирует по возможным вариантам сделки и затем будет сопровождать процесс ее подготовки и проведения.

Продать таким образом квартиру из-под залога также можно в период действия ипотечных каникул.