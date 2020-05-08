Онлайн-концерты и мероприятия на 9 мая 2020 года в Челябинске: расписание, программа, участники

Все праздничные события, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесены на посткарантинные времена. Будет и торжественное построение Челябинского военного гарнизона, и шествие Бессмертного полка по улицам городов и сел Челябинской области, и праздничный салют, но позже — после победы над коронавирусом. А пока онлайн-концерты и мероприятия на 9 мая 2020 года в Челябинске — единственный вариант празднования Дня Победы в режиме самоизоляции. «Комсомолка» подготовила для вас афишу, чтобы каждый смог отметить важную дату торжественно и интересно.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН

9 мая. 12.00. Каждый год на наши улицы 9 мая выплескивается безбрежное людское море. Участники шествия Бессмертного полка несут в руках портреты и фотокарточки близких — фронтовиков, тыловиков, блокадников, узников фашистских концлагерей; тех, кто жил на оккупированных гитлеровцами территориях.

В этот раз Бессмертный полк прошагает в онлайн-формате. В пандемию коронавирусной инфекции и во время режима самоизоляции эта форма — единственно безопасная с точки зрения нераспространения COVID-19.

Трансляция акции пройдет на сайте «Комсомольской правды» и в наших соцсетях. В комментариях все желающие могут рассказывать истории своих воинов и тружеников тыла.

— Мы получили более 1,5 тыс. фото фронтовиков, тыловиков, блокадников, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск генеральный директор межрегиональной научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский Дом Знаний» Игорь Белехов. — Жители Челябинской области прислали более 400 видеороликов, снятых о своих героях. Все они объединятся в общую ленту «Бессмертный полк онлайн».

— К очному шествию мы все равно готовимся. В работе баннера, плакаты, флаги для Челябинска, городов и сел региона. Все обязательно состоится, — добавил Белехов.

ИСТРЕБИТЕЛИ «ПОМАШУТ» СЕРЕБРЯНЫМИ КРЫЛЬЯМИ

9 мая. 12.00. Над Вечным Огнем в Челябинске появится четверка боевых самолетов — истребителей Су-34, базирующихся на Шагольской авиабазе. Далее самолеты пролетят над проспектом Победы и направятся на Шагол.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в небе Су-34 проведут минуту. Да и как иначе: боевой самолет — не автомобиль: его скорость — 700-900 км/ч. Над городом четверка пройдет в плотном боевом порядке — на расстоянии пяти метров друг от друга, на высоте — 300 метров.

В небе над Челябинском пролетят Су-34.Фото: Андрей АБРАМОВ

СТИХИ, ПРОНИКАЮЩИЕ В ДУШУ

9 мая. 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00. В праздничный день актеры Челябинского Молодежного театра на страницах театра в соцсетях в режиме онлайн прочтут лучшие стихотворения о войне и Победе (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).

— Наша поэтическая акция стартовала 5 мая. До 9 мая включительно пять актрис театра читают пять стихотворений о войне. Конечно, наши планы скорректировала пандемия коронавируса, потому мы и перевели акцию с очного формата в виртуальный, — говорит заместитель директора Молодежного театра Никита Плеханов

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Поскольку поколение победителей перешагнуло за 90-летний рубеж, поздравлять уважаемых ветеранов лучше дома. Или — под окнами дома во время режима самоизоляции. Районные власти в Челябинске перед окнами квартир ветеранов 9 мая проведут мини-концерты и вручат героям праздника.

Концерт под окнами ветеранов - персональное поздравление героям. Фото: Архив КП.

— Мы выбрали адреса 18 ветеранов, которые по состоянию здоровья смогут подойти к окну, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в администрации Тракторозаводского района. — В назначенный час к дому подъедет автомобиль с артистами в военной форме времен Великой Отечественной. — Артисты исполнят в честь героя три песни из его фронтовой молодости. Больше, к сожалению нельзя: мы не можем собирать вокруг зрителей. Для фронтовиков концерты станут сюрпризом. Заранее к ним придут соцработники, помогут принарядиться.

СТЕНА ПАМЯТИ ЗАГОВОРИТ ГОЛОСАМИ ПОТОМКОВ ФРОНТОВИКОВ

Десять лет назад в Челябинской области родился проект «Стена памяти». На Южном Урале создан самый большой в стране архив фотографий фронтовиков и тыловиков — 150 тысяч фотокарточек. Из них 45 тысяч снимков подкреплены историями.

К 9 мая 2020 года истории наших героических земляков озвучат современники — простые челябинцы, артисты, певцы. Подкасты будут выгружены на сайте «Стены памяти».

ПРОБЕГ РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ

9 мая. 10.30 — 14.00. Автопробег активистов военно-исторического общества «Дивизион» в День Победы пройдет по главным улицам города.

— Мы собираемся на площади перед заводоуправлением ЧТЗ (пр. Ленина, 3), а далее по маршруту: Парк Победы — Вечный Огонь (ул. Цвиллинга) — площадь Революции, ДК им. Колющенко — памятник «Скорбящим матерям», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск активисты «Дивизиона».

Колонна ретро-автомобилей — это мотоциклы (М-72, М-750); 13 легковых автомобилей (ГАЗ-69, ГАЗ-67, Виллис, Победа); восемь грузовых авто (ЗИЛы, СИЗы, ГАЗы).

После автопробега участники колонны разделятся, чтобы поздравить ветеранов. В квартиры заходить не будут: просигналят во дворе, под окнами. Бесконтактно доставят подарки — продуктовые наборы и букеты цветов

Участники выйдут на маршрут пробега в медицинских масках и перчатках.

Активисты "Дивизиона" - участники парадов Победы. Фото: ВИК "Дивизион" vk.com

КОНЦЕРТ НА ДОМ

8 мая, 17.00. Почувствуйте атмосферу перед праздником. Накануне праздника Великой Победы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» пройдет онлайн-концерт песен военных лет. В нем примут участие солисты Челябинской государственной филармонии.

«Огонек», «До свидания, мальчики», «Давай закурим», «Журавли», «В городском саду», «Песенка военных корреспондентов»… Эти и многие другие известные любимые песни, звучавшие с первого дня войны и до праздничного победного салюта, вошли в программу концерта. Их исполнят лауреаты международных конкурсов, вокалисты Рустам Зайченко, Святослав Хазов, Екатерина Берсенева, Юлия Семенова, Борис Цыпышев, Ольга Печерских, заслуженная артистка РФ Алина Анищенко, неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура» Елена Никитина, художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир Ошеров, народный артист России Дмитрий Назаров (Москва).

Слушайте онлайн-концерт на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте), в группах «КП-Челябинск» во ВКонтакте и Одноклассниках, на сайте.

Концерт с участием артистов Челябинской филармонии

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