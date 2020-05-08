Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

Коронавирус продолжает свое шествие по Челябинской области. Теперь среди зараженных все больше людей, которые не покидали пределов города. Если вы ходите на работу, много контактируете с людьми, часто пользуетесь общественным транспортом и хотите для успокоения провериться на COVID-19, сделать это можно за деньги. Мы обзвонили городские медцентры и узнали, где сдать тест на коронавирус в Челябинске, сколько стоит и как берут анализ.

Как сдается анализ?

Для исследования берется мазок из носа и зева. Это совсем не больно, но немного неприятно и щекотно. С собой вам нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Детям захватите свидетельство о рождении.

Сдать тест на коронавирус в Челябинске через медцентр можно лишь, если у вас нет симптомов ОРВИ, вы не возвращались из других регионов или из-за границы за последние 14 дней, и не были в контакте с больными коронавирусом. В ином случае нужно вызвать скорую или врача на дом из поликлиники.

Если вдруг ваш результат будет положительный, материал отправят в лабораторию челябинского «Центра гигиены и эпидемиологии» для подтверждения или опровержения. В случае если диагноз подтвердится, вас отправят к врачу и назначат лечение.

Рекомендаций перед сдачей, как таковых нет. Медики назвали нам лишь одну — исключить алкоголь за сутки до обследования.

Сдать анализ, по словам специалистов, достаточно один раз, если вы просто хотите провериться и здоровье вас не беспокоит. Но если был контакт, либо есть симптомы, обследование проводится трижды.

Проверятся врачи рекомендуют всем членам семьи, а не кому-то одному. Полагать, что у остальных будет такой же статус — это заблуждение.

Анализ на коронавирус сдавать не больно, но неприятно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

Сдать тест на коронавирус в Челябинске можно в областном СПИД-центре. Как нам рассказали сотрудники, тут организован отдельный вход в процедурный кабинет, прием ведется строго по записи, желающий провериться будет контактировать только с медработником, осуществляющим забор.

Оплатить процедуру можно прямо в коридоре, где установлен терминал, либо перевести деньги заранее, реквизиты указаны на сайте центра. Результат придет в течение двух дней. И тут внимание — за ним нужно будет прийти лично!

Если вы боитесь лишних контактов, можете оформить вызов врача на дом, и сдать тест на коронавирус, не покидая квартиры. К вам приедет медработник в полной экипировке и сделает забор биоматериала. Правда, за результатом надо будет тоже приехать!

— Большинство пациентов предпочитают сами забирать результаты, иные формы доведения результатов мы пока не рассматривали, так как запросов таких у пациентов не возникало, — объяснят Харис Магадеев, заведующий организационно-методическим отделом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

По его словам, обследование на ковид сейчас востребовано.

— У многих требуют справку на работе. Также много тех, кто прибыл в командировку в Челябинск из других регионов, и им нужно предъявить документ, что проведено обследование на ковид. Граждане стали более сознательными, хотят знать свой статус.

Стоимость анализа: в учреждении 2033 руб., на дому 2661 руб. для одного члена семьи, с остальных оплату за транспортную услугу не возьмут, и обследование обойдется им в 2033 руб.

Обследование занимает несколько минут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще сдать тест на коронавирус в Челябинске можно в трех частных лабораториях. Как нам сообщила оператор «ИНВИТРО» по телефону, их компания лишь исследует готовый материал, а забор делает клиника-партнер с выездом на дом.

— Срок готовности до трех рабочих дней, не учитывая дня взятия пробы в работу. Если услуга заинтересовала, нужно оставить номер телефона, его передадут в клинику и оттуда вам уже перезвонят для уточнения времени, — рассказала оператор.

Как потом можно будет получить результаты, сотрудник уточнить не смогла.

В «Лотосе» первым делом администратор задала несколько вопросов.

— У вас есть симптомы ОРВИ: температура, насморк, кашель? Ни с кем не контактировали, последние 14 дней, никуда не выезжали: за границу, в Москву, Санкт-Петербург?

Только услышав отрицательный ответ на все вопросы, девушка разъяснила порядок:

— Анализ мы делаем по предварительной записи. На пациента отводится 10 минут, после чего все обрабатывается и приглашается другой человек. Вы с ним не пересечетесь. Готовность от 1 до 3 рабочих дней, не считая дня забора. Если результат отрицательный, он придет вам на электронную почту. Если нужна будет печать, для работы, например, придется приехать к нам с паспортом. Если результат будет положительный, свяжемся с Роспотребнадзором. Сдать можно в клинике или на дому. По дате и времени выезда на дом надо уточнять у диспетчера, потому что там на несколько дней вперед все расписано.

Стоимость анализа: на одного члена семьи от 3100 руб., для всех последующих на этом адресе может быть скидка — 1500 руб. Выезд на дом стоит еще около 1300 руб.

Результаты будут готовы в течение 2-3 дней.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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