2020-05-08T18:04:14+03:00
Общество

А кто зачинщик: в Челябинске ищут человека, выдавшего фото Гитлера за портрет ветерана Великой Отечественной

Снимок безусого фюрера опубликовал торгово-развлекательный комплекс на виртуальной Стене Памяти
Ольга АНТОНОВА
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Как можно было не признать Гитлера на снимке? Фото: соцсети.Как можно было не признать Гитлера на снимке? Фото: соцсети.
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Прокуратура Челябинской области ищет человека, предоставившего провокационную информацию и фото Адольфа Гитлера для участия в проекте к 75-летию Победы. Виртуальную стену памяти создал ТРК «Космос». Руководители уже принесли публичные извинения, но в надзорном ведомстве решили выяснить, кто все-таки отправил данные.

Адольф Гитлер, без знаменитых усов-обрубка, но с характерной косой челкой злобно глядит с черно-белого снимка. Не признать вождя нацисткой Германии на фото — это значит, быть совершенным невежей. Или изображение фюрера под фамилией Владимира Владимировича Сумина специально появилось в челябинском интернет-проекте «Имена героев»?

Виртуальную стену памяти к 75-летию Победы создал ТРК «Космос». Участникам предлагалось выслать фото фронтовика и рассказ о нем. Прислали... портрет Адольфа Гитлера. В подводке к фото указали: «Владимир Владимирович Сумин отправился на фронт в 1942 году. Воевал под Курском и под Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции».

«ЖЕРТВА ЕГЭ» ИЛИ ДИВЕРСАНТ

У челябинцев глаза на лоб полезли, когда среди черно-белых и цветных снимков фронтовиков они увидели портрет нацисткого лидера. «Организаторы акции — «жертвы ЕГЭ», — написали одни. Другие усмотрели в скандале признаки диверсии: «Враг не дремлет!». «Космической ошибкой» назвали сакандал журналисты.

Оскорбительный для памяти страны и народа пост удалили быстро. Администрация ТРК «Космос» рассыпалась в извинениях: «И мысли не было, что кто-то будет шутить над этой священной темой. По этой причине мы не проверили — поверили людям».

НАЙТИ ЗАЧИНЩИКА СКАНДАЛА

В гнусной истории разбирается Челябинская областная прокуратура.

— После публикации фотографии в социальных сетях установлен факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии. Указанный пост в тот же день был удален, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Руководителю ТРК объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Теперь будет дана оценка действиям лица, предоставившего информацию для участия в проекте.

Надзорное ведомство напомнило жителям Челябинской области, что в нашей стране на законодательном уровне запрещена пропаганда фашизма и деятельность фашистских организаций. Под табу в Росиии использование нацисткой символики «как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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