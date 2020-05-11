Кислород возле кровати и горсти таблеток: фотограф «Комсомольской правды» показал, как лечится от коронавируса в Челябинске

Одиннадцатый день наш коллега, фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев, лежит в «красной зоне» инфекционного отделения одной из больниц. Диагноз — коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония. Но и на больничной койке журналист всегда на рабочем посту. Тяжелые будни врачей «красной зоны» и пациентов Валера запечатлел на кадрах, снятых в отделении.

Мы первыми из челябинских СМИ побывали в отделении для коронавирусных больных, пообщались с врачами и пациентами. А теперь очень переживаем за коллегу и верим, что все у него будет хорошо!

В Челябинской области в больницах находится более 850 человек, зараженных опасным вирусом. Только за сутки с 9 на 10 мая в регионе зафиксировано 80 новых случаев и растет число умерших.

В «красной зоне» Валера лежит с 30 апреляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЕЖАЛ ПЛАСТОМ

В «красную зону» фотокорра КП-Челябинск госпитализировали после того, как восемь дней он температурил дома. Все дни градусник стойко показывал отметку в 38.

— Первые дни в больнице лежал пластом, спал. Горстями глотал таблетки. Из препаратов сначала были противомалярийные, муколитические и отхаркивающие , антибиотик с азитромицином. На антибиотик организм отреагировал аллергией. Дополнительно получил курс антигистаминного лекарства. Дважды брали анализ крови, — рассказал Валера по телефону. — Ставили капельницы с парацетамолом. Уколы ставят в вену, в ягодицы, в живот. Сейчас таблеток дают меньше.

Дважды у нашего Валеры в больнице брали кровь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Важный показатель самочувствия больного — уровень насыщения крови кислорода, или сатурация. Измеряют концентрацию газов в крови специальным приборчиком, который надевают на палец. Аппарат измеряет пульс и уровень насыщенности O2. Если данные неудовлетворительные, больному дают кислород. Он подведен прямо к койкам. Под кислородом Валера как-то пролежал больше 15 минут.

Уколы, таблетки и капельницы - будни пациентов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С помощью этого приборчика измеряется уровень насыщения крови кислородом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кислород подведен к каждой койке в «красном отделении»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весь персонал ковидного отделения работает в полном снаряжении: противочумный костюм, респиратор, очки-маска, две пары резиновых перчаток, бахилы.

У каждого врача ковидного отделения - своя функция.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НАСТРОЙ БОЕВОЙ

— Мы-то — ладно, а вот врачей жалко. Видно, как им тяжело и жарко, — рассказывает фотограф КП-Челябинск. — Бывает, под очками пот стекает струйками. Но все на позитиве, шутят, настрой боевой. Бабушка, которая еду по палатам развозит, всегда остановится, расспросит каждого о самочувствии.

Бабушка, которая развозит еду, всегда внимательна.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медсестра в противочумном костюме меняет белье.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У врачей, медсестер и младшего персонала ковидного отделения четкая организация труда: каждый занят своим делом. Строго по графику разносят по палатам лекарства, ставят капельницы, колют уколы. Одна уборщица моет пол, вторая хлоросодержащим раствором обрабатывает тумбочки, подоконники. Третья ежедневно опрыскивает чем-то стены в палате, коридорчике, душе и туалете.

КАК УСТРОЕН БОКС КОВИДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Боксы в этой «красной зоне» состоят из палаты на четыре койки, душевой, санузла и коридорчика с раковиной. Сначала Валера лежал в палате со «старичками» — они попали в отделение раньше него. Потом их выписали, а нашего фотокорра перевели в другую палату

— Со мной вместе лежит ровесник, ему 35 лет, и два пенсионера, им за 70. Один дедушка очень плохой: в памперсах, почти не ест. Врачи и медсестры постоянно рядом с ним: уговаривают поесть, меняют подгузники, обрабатывают. Хоть бы выздоровел, — переживает Валера.

Дедушка - сосед по палате - под постоянным присмотром врачей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Солнце шпарит, я чуть не поджарился. Просил несколько раз принести занавеску: медсестрам некогда. Я вынес в коридор стул и устроил сидячую забастовку: не помогло. Потом раздобыл кусок ткани у одного из больных, прикрепил пеленку. Окна с горем пополам занавесили.В новой палате у Валеры сначала не было штор на окне:

Самодельные шторы спасают от палящего майского солнца.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК КОРМЯТ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

— Обычная больничная еда: каши во всем своем многообразии, жидкие супчики, чай. Один раз дали очень вкусный плов, был отличный рассольник. Нормально кормят, не голодаем, — добавляет Валера.

Обед - по расписанию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КВАРТИРА НА ОБРАБОТКЕ

— Домой в лучшем случае во вторник, 12 мая, — добавляет Валера. — И то, если с анализами все нормально будет. Я и не тороплюсь. Хотя чувствую себя уже очень хорошо.

У нашего коллеги жена и двое сыновей: старшему 12 лет, маленькому — год с небольшим. Все дни, пока Валера болел дома, семья была рядом.

— Старший тоже в больнице, в Ленинском районе. Но у него ковида нет. У маленького тест взяли, но результата еще не знаем. В любом случае, в случае ЧП с нами бы связались. У жены тест на коронавирус отрицательный, — объясняет фотокорр.

Квартиру Звонаревых обработали, но позже, чем на пятый день после его госпитализации. Тестирование домашние, по словам Валерия, прошли только после настойчивых звонков в районную больницу его жены. Сейчас она с младшим сыном две недели живет в изоляции.

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