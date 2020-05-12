Челябинские власти объяснили, как и когда подавать документы на детские выплаты, обещанные Путиным

После выступления Владимира Путина, пообещавшего выплаты на детей, южноуральские семьи бросились оформлять документы и сайты не выдержали. Портал госуслуг рухнул накануне вечером. Прошли почти сутки, но платформа работает с огромными перебоями. КП-Челябинск выяснил, почему не стоит паниковать и до какого числа можно оформить документы.

Глава государства Владимир Путин 11 мая озвучил новую меру поддержки семей с детьми. Разовая единовременная выплата в 10 тысяч положена всем семьям, которые воспитывают детей от трех до пятнадцати лет включительно. Это — 27 миллионов детей по всей стране.

Заявление на получение выплаты, отметил президент, можно подать уже с 12 мая. Но пока сделать это невозможно. Даже если зарегистрированному пользователю удастся «прорваться» на главную страницу портала госуслуг, он не найдет ни строчки, ни намека на то, как же подать заявление на получение новой единовременной выплаты. Нет информации о том, какие документы следует прикреплять к нему.

«ЖДИТЕ ОТВЕТА»

Офисы МФЦ во вторник, 12 мая, штурмуют взволнованные родители с вопросами: «Как писать заявление? Куда его загружать?». В справочной службе разводят руками: информации нет. Не получишь ответа и по телефону офисов МФЦ: ждать соединения с оператором приходится по полчаса, чтобы услышать ответ: «Обращайтесь в Пенсионный Фонд или на портал госуслуг».

В Челябинске родители штурмуют офисы МФЦФото: Инна КУМЕЙКО

12 мая на сайте правительства РФ появилась новость об утверждении дополнительных выплат для родителей с детьми: «Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс рублей на каждого ребенка уже с 1 июня.

Указано, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания».

ПАНИКЕРОВ ОСТУДИЛИ

Гневный пост опубликован в социальной сети Миасса ВКонтакте:

— Обещанные выплаты 10 000 рублей на несовершеннолетнего ребенка оформить через госуслуги и сайт ПФ невозможно. Есть третий вариант — личное посещение пенсионного фонда. Вот так организована работа: никого не пускают (хотя с 12 мая рабочие дни), у дверей — толпа народу (какая уж тут социальная дистанция!)».

В отделении Пенсионного Фонда России по Миассу собралась толпа желающих узнать все о новой выплате. Фото: группа "ЧП Миасс" vk.com

Паникеров остудили подписчики группы.

Елена: «Вчера только повелели дать, а вы сегодня уже смуту сеете. Выплату в пять тысяч на ребенка до полутора лет тоже оформляла почти месяц. Сайт подписал постоянно, но я все оформила и получила деньги. Ждите».

Екатерина: «Вот народ! Срок подачи заявлений долгий, успеете вы. Решение Путин только озвучил, не факт что в Пенсионном фонде уже есть все образцы документов. А вы ломитесь».

Наталья: « Только что-то пообещают дать, как люди, словно дикари, кидаются с бумажками на следующий день!».

ХВАТИТ ВСЕМ!

В пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда на вопрос корреспондента КП-Челябинск о том, как подать заявление, развели руками:

— Мы только сегодня вышли после праздников на работу. Собираем все часто задаваемые вопросы, через день подготовим информацию. Есть только федеральный пресс-релиз о назначении выплаты.

В пресс-службе министерства информационных технологий и связи тоже пока не знают, в какой раздел портала заходить, чтобы подать заявление.

Успокоили читателей «Комсомолки» в министерстве социальных отношений Челябинской области:

— Есть решения президента России и правительства. Требуется время на подготовку подзаконных актов и механизма получения выплаты. Главное — не паниковать. Через несколько дней мы все узнаем, — сообщила пресс-секретарь министерства Елена Давлетшина. — На рассмотрение заявления, по решению федерального правительства, отводится не более пяти дней. На осуществление выплаты — не более трех дней. За назначением можно обращаться до 1 октября.

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