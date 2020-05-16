«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

По Интернету гуляет шутка: когда я выбирала мужа, с которым проживу до конца жизни, никто не предупреждал, что придется сидеть с ним целый месяц на карантине. То же самое могу сказать про квартиру. Для меня это всегда было место, где я сплю и складываю свои вещи. Каждый раз во время уборки я возмущалась: куда нам двушка? Сейчас я безумно рада, что мы живем не в студии на 20 «квадратах». До следующей уборки, конечно же.

Карантин тянется уже второй месяц. Некоторые работодатели уже задумались о том, чтобы перевести работников на удаленку, а значит многим придется переоборудовать свои апартаменты под хоум-офисы. Кроме того, эксперты обещают вторую волну коронавируса осенью, что снова грозит удаленкой.

МЕСТО ЖЕНЩИНЫ — НА КУХНЕ

Нет, готовить я больше не стала. На кухню пришлось переехать по одной простой причине — здесь есть стол. Второй, в зале, занял муж — там у него вся необходимая техника. В первую же неделю работы у меня начала дико болеть спина — стул от кухонного гарнитура оказался слишком низким. В конце рабочего дня я замертво падала на кровать и была готова лежать так до конца карантина.

Поняв, что это надолго, решила заказать себе офисный стул. Магазины закрыты. А как купить без «примерки»? Незадолго до карантина нам в офис купили удобные новые стулья. Решила поискать такой же. В одном магазине обещались доставить в течение недели (а спина уже болела навзрыд), в другом — на следующий день. Стул обошелся мне в 3,5 тыс. рублей, но спина дороже. Муж отказался от нового стула: «Куда его потом?» Наивный, как будто последний карантин живем.

Сама по себе кухня — не очень удобное место для работы. Муж то и дело норовит поставить чайник или разогреть еду в микроволновке, когда я говорю с кем-то по телефону или, хуже того, общаюсь по видеосвязи. А холодильник так и шепчет: «Съешь вкусняшку».

ПОРА ВЫБРОСИТЬ КРОВАТЬ

И опять не то, что вы подумали. За время карантина кровать осталась цела. Но почему бы не сделать в спальне кабинет? Никто мешать не будет, можно обустроить «деловой» интерьер, свет настроить. А спать на диване в зале. А еще в спальне можно пару тренажеров и шведскую стенку поставить. Пока муж не поддерживает. «Была бы трешка», — говорит он.

Всегда мечтала о лоджии — можно вообще работать на свежем воздухе. Но у нас маленький тесный, захламленный балкон. Выбросили все лишнее. Зимние покрышки и велосипеды увезли на вторую квартиру, которую уже не надеемся ни сдать, ни продать в период кризиса. Осталось помыть балкон и купить барные стулья — по вечерам чай пить с видом во двор.

Про свежий воздух: я живу в достаточно чистом месте с точки зрения экологии, но иногда и до нас долетают выбросы. В такие моменты кажется, что я задохнусь быстрее, чем меня настигнет коронавирус.

НЕВАЖНО, КАКАЯ У ТЕБЯ МАШИНА, ЕСЛИ ТЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Напрашивается вопрос: а не переехать ли за город? Не хочу, потому что наслышана о проблемах от друзей: скорая помощь из района, не работает интернет — подчас в загородных поселках единственный провайдер-монополист, свет отключают.

Работа на удаленке изменила многое в нашем представлении о комфорте. Меня, например, перестало возмущать, что рядом нет общественного транспорта. Уже неважно, какой марки машина, если она стоит на парковке.

Изменит ли карантин рынок недвижимости? Не нужно быть экспертом, чтобы сказать да. Люди будут искать более просторные, эргономичные квартиры, удобные для работы. Во дворах нужны мини-парки для отдыха (не путать с детскими площадками, где орут дети). Будут больше обращать внимание на звукоизоляцию и соседей: работать под орущую из-за стенки музыку или звуки перфораторов — это ад.

Но вряд ли челябинцы массово кинутся улучшать условия жизни. Кто-то понадеется, что это больше не повторится, а у кого-то просто не будет денег. Но сделать свою квартиру более уютной можно всегда. Ведь, сейчас как никогда важна погода в доме.

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