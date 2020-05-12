Коронавирус в атаке: челябинский Дзюба переболел COVID-19 и выбрался из Якутии

В начале мая более 160 вахтовиков, жителей Южного Урала, работавших на Чаяндинском месторождении, эвакуировали домой. Сейчас они на двухнедельном карантине в одном из санаториев. Произошло это после вспышки коронавируса на объекте газовой отрасли в Якутии. Один из вахтовиков — однофамилец известного российского футболиста Артема Дзюбы Евгений из Троицка, тоже оказался в изоляции.

А накануне Дзюба написал обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру: «Уважаемый, Алексей Леонидович. Спасибо вам огромное за то, что поддержали нас в трудный момент на Чаяндинском месторождении. Вы человек с большой буквы. Находясь в момент вспышки COVID-19 на ЧНГКМ, вся надежда была на власти региона — на вас. Вы нас не бросили. Спасибо вам большое. Здоровья вам и вашим родным».

В интервью КП-Челябинск вахтовик рассказал, что случилось на месторождении в Якутии, как проходит карантин в «Карагайском бору» и что подвигло его на слова благодарности.

СЪЕМ КИЛОГРАММ ТАБЛЕТОК

— Конечно, мы все знали, что творится в стране. По вечерам смотрели новости. Но считали, что здесь в Якутии, на свежем воздухе самое безопасное место. После 9-го апреля новых вахтовиков уже не привозили. Люди только выезжали… Но как-то нашему бригадиру по рации дали указание срочно всех эвакуировать с объекта в общежитие. Сказали, что объявляется строгий карантин, и что сразу у нескольких коллег на газовом объекте подтвердился коронавирус. Мы все резко сорвались. Все, на этом работа прекратилась. Мы просто жили в общежитии. Никуда не выходили, — рассказывает Евгений Дзюба.

Вахтеры проработали два месяцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Герой нашего материала — строитель-бетонщик: на объекте месторождения заливал наливные полы из специального полимера. Говорит, в разы прочнее обычного бетона и смотрится более эстетично. Евгений рассказал, что подрядился на вахту в Якутию на три месяца. На карантин всех закрыли через два. Эти два месяца оплатили, как и две недели вынужденного карантина в Якутии. Работодатель обещает полностью перечислить зарплату за две недели самоизоляции до 15 мая.

Однофамилец известного футболиста заливает полыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дзюба рассказывает, что еще на вахте неделю провалялся с температурой 37,5-37,9. Сначала появился какой-то сухой кашель. Думал, что от сигарет.

— Потом вдруг страшная слабость. Просто лежал на кровати. Вставал только для того, чтобы немного перекусить и в уборную сходить. Чем лечился? Какие-то таблетки. Но, в основном, парацетамол. Я его, наверное, килограмм съел. Из-за таких доз дало на желудок. Началась диарея. Через неделю вроде поправился. Кстати, у нас очень много мужиков с такими симптомами валялись. Через неделю встали на ноги — продолжает Евгений.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОБЪЯВИЛИ «КРАСНОЙ ЗОНОЙ»

Кстати, первый анализ на коронавирус у Дзюбы подтвердился. Такой же диагноз поставили и многим другим вахтовикам. Все работы остановили, почти всех эвакуировали, а само месторождение объявили «красной зоной». Остались только те, кто еще плохо себя чувствует. Более трех тысяч вахтовиков на сметорождении в Якутии сдали тесты на коронавирус.

— На самом деле, не было никакой ясности. Когда вывезут, куда вывезут? Из Челябинской области было более 160 вахтовиков. Все чувствовали себя какими-то потерянными. Глава региона посодействовал в том, чтобы нас оперативно и комфортно эвакуировали и разместили. Поэтому я и решил написать открытое письмо с благодарностью губернатору Алексею Текслеру. Первую партию вахтовиков вернули на родину и расселили в «Карагайском бору» 7 мая. вторую, где был и я, привезли два дня спустя. Очень много коллег было из Башкирии — около 1800 и примерно 1200 из Омской области — делится своими впечатлениями Дзюба.

После вспышки рабочих изолировали в общежитииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений рассказал, что из Якутии они долетели до Челябинска в защитной экипировке: костюмы, маски, перчатки, очки. Два автобуса подогнали прямо к трапу. Из аэропорта сразу в санаторий. Первая партия — 98 человек сейчас живут на втором и третьем этажах. Вторая, в которой находился Дзюба (63 человека) — на четвертом. По два человека в комнате. Все удобства в номере. Выходить на улицу строго запрещено, только на балкон. Вахтовиков просто закрывают на ключ.

Два раза в день — санитарная обработка. Протирают всю мебель. Три раза в день приходят медики. Спрашивают как здоровье, Измеряют температуру. Завтрак, обед и ужин приносят в номер.

— Сегодня утром — картофель с мясом, блинчики со сгущенкой, кофе. Сейчас вот обед принесли — салат, суп, рис с гуляшом, а я еще с завтраком не могу закончить. Словом, не голодаем. Судя по всему, мы уже переболели на вахте в Якутии. Сейчас просто у всех снова и снова берут тесты на коронавирус. Меня уже два раза обследовали. Результаты отрицательные, — рассказывает про жизнь на карантине Евгений.

НАЗВАЛ СЫНА АРТЕМОМ

— Конечно, уже домой в Троицк хочется поскорее вернуться. У меня там жена. Двое сыновей. Одному пять лет, другому полтора годика. Созваниваемся постоянно. Успокаиваю. Говорю, что у меня все нормально. Скоро вернусь. Карантин, есть карантин. Тут нужно все выдержать

Мы не могли не поинтересоваться, не является ли он фанатом футбольного «Зенита» и собственно Артема Дзюбы — с такой-то фамилией.

— Я, скорее, хоккейный болельщик. Футбол могу посмотреть, если это, скажем, чемпионат мира или Европы. А так, конечно, в аэропортах меня то и дело спрашивают — не родственник ли я Артема Дзюбы? Говорю всем, что мы с ним родня по какой-то там линии. Шучу, конечно. Но младшего сына назвал Артем. Пусть будет Артем Дзюба раз уже есть у нас такая футбольная звезда в России.

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