В Челябинске выставили на продажу особняк с теплицей, «приносящей 4 млн. рублей»

В Челябинске выставили на продажу особняк вместе с готовым бизнесом — теплицей по выращиванию салата. «Комсомолка» выяснила, почему владелец решил избавиться от собственности, и что сейчас происходит на рынке элитной недвижимости.

«Продается жилой дом (под офис, клинику и т.п.), с действующим бизнесом (круглогодичная теплица) в городе Челябинске. Цена 28 млн. рублей (почти 75 тысяч за кв.м.)». Такое объявление на днях появилось на одном из порталов недвижимости.

Нужны «живые» деньги

«В теплице выращивается листовой салат в горшочках, в гидропонике. Теплица приносит 4 млн.рублей чистой прибыли ежегодно» — утверждает владелец.

В стоимость дома включена цена за готовый бизнес

Продавец рассказал, что решили продать и дом, и бизнес потому, что него другие планы и нужны деньги.

Насколько предложение может быть интересно? Ведь речь идет о жилом доме и бизнес-проекте в «одном флаконе».

Спрос в «коронакризис»

— Сейчас у нас на продажу выставлено много коттеджей — и в черте города и ближайшем пригороде, включая природоохранную зону Шершневского водохранилища. Цены от 5-4 до 40 млн. рублей. Есть целые «дворцы» с шикарной мебелью, изысканно благоустроенными участками. Но продажи сейчас, мягко говоря, не ахти какие, — комментирует специалист рынка недвижимости, челябинский риелтор Любовь Иванова. — Определенный спрос есть на жилье небольшой площади. Больше — на вторичном рынке.

Что касается предложения «дом и бизнес», то оно для кого-то может быть интересно. Но сумма вложений в «коронакризис» — так риелторы сейчас шутят — существенная.

— Сейчас спрос на недвижимость заметно снизился. Процентов на 50, не меньше. Все, что дороже 8-10 млн рублей нынче продается крайне тяжело, — считает Любовь Иванова.

«Взвесить» не только кошелек

Виктор Горяев — один из руководителей строительной компании подходит к этому предложению более прагматично:

— Построить и запустить такую овощную теплицу несложно и не так дорого. При сегодняшнем развитии технологий и предложений на рынке это обойдется максимум тысяч в 500. То есть, фактически здесь речь идет о продаже коттеджа, а теплица здесь, как приятный бонус. Но нужно учитывать, что свою продукцию нужно будет сбывать, грамотно выращивать… И лично мне сложно представить чистую прибыль (без налогов) в 4 млн. в год. Можно подсчитать, что в день нужно реализовывать продукцию минимум на 12-15 тысяч рублей. При отпускной цене, скажем, в 20 рублей, это 600-700 кустиков ежедневно. И хорошо, если доставка не слишком затратна. Это уже вопросы спроса, сбыта, это технологии, экономика и логистика.

Владелец утверждает, что на выращивании салата можно зарабатывать до четырех миллионов рублей в год

Но такой подход к продажам недвижимости можно считать креативным и интересным. В любом случае, покупателю перед тем, как принимать решение, нужно «взвесить» не только свой кошелек, но и понять, просчитать, нужны ли ему такие вложения.

— На эти деньги можно купить обычную квартиру. Да хоть несколько квартир, и еще куча денег останется. Практичность, прагматизм сейчас все чаще выходит на первый план, — отмечает Виктор Горяев.

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