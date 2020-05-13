2020-05-13T13:32:08+03:00
Общество

Выпускники челябинского лицея стали номинантами в список Forbes богатых и успешных до 30 лет

Молодые люди заработали на создании приложения
Сергей ГРУШАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Григорий Ткаченко и Александр Машрабов окончили челябинский лицей № 31. Фото: личные страницы/vk.comГригорий Ткаченко и Александр Машрабов окончили челябинский лицей № 31. Фото: личные страницы/vk.com
Изменить размер текста:

Выпускники челябинского лицея стали номинантами на включение в список Forbes «30 до 30» в России в номинации «наука и технологии». Александр Машрабов и Григорий Ткаченко стали разработчиками программного продукта, который выкупила известная IT- корпорация. Часть заработанных денег молодые люди отдали родной школе на класс информатики.

Григорий и Александр учились в лицее №31 в одном классе.

— Саша увлекался шашками и имел серьезный разряд, выступал на солидных соревнованиях, параллельно участвовал в олимпиадах по математике. Гриша увлекался олимпиадным программированием и одержал не одну победу. Оба безумно любили футбол. Лада Витальевна, их классный руководитель, вспоминает, что в кабинете, в углу, всегда лежал футбольный мяч, — рассказывают в лицее.

Сашу в классе называли Голова: он принимал решения неспешно, тщательно все обдумывая, получал выверенный результат, обязательно доводя дело до конца.

— Саша очень открытый и добрый. Гриша — душа компании и непременный участник всех поездок класса. До сих пор Гриша из всех своих зарубежных вояжей присылает мне открытки, — вспоминает классный руководитель.

Несмотря на многочисленные поездки, связанные с участием в олимпиадах и соревнованиях, а также подготовкой к ним, талантливые ученики всегда сдавали задания вовремя и отрабатывали пропущенный материал.

— Я начала учить эту знаменитую троицу (третий — Кучеренко Демид, который сейчас занимается подготовкой лицеистов к олимпиадам по программированию всех уровней и входит в ЦПМК всероссийской олимпиады) в последнем триместре 8-го класса, так как они сильно опережали остальных одноклассников по программированию. Забирала с уроков и вела заниматься индивидуально. Все трое отличались завидным упорством и работоспособностью, серьезным подходом к изучению предмета, спортивным азартом при решении олимпиадных задач. Помню случай в 9-м классе, когда меня вызвал директор и стал расспрашивать о командной олимпиаде в Казани. В то время наши ученики еще не принимали участия в таких соревнованиях. Именно Саша и Гриша с друзьями самостоятельно и очень успешно решили задачи заочного тура и были приглашены для участия в финале, — рассказывает учитель информатики Татьяна Петровна.

После учебы в вузе Григорий и Александр вместе с еще одним знакомым создали компанию AI Factory, занимавшуюся разработкой систем искусственного интеллекта для различных игр. Например, они разработали вариант игры в шашки. Прорывом для компании стала разработка приложения, позволяющего накладывать изображение лица человека поверх различных объектов в небольших видеороликах. Именно этим приложением очень заинтересовался Snap, владелец мессенджера Snapchat, и выкупил стартап за 166 млн. долларов. Молодых людей пригласили работать к себе и продолжать развивать этот продукт.

Александр Машрабов и Григорий Ткаченко подарили родному челябинскому лицею приличную сумму и 20 мощных компьютеров. Летом для них будет капитально отремонтирован один из кабинетов информатики.

Сейчас 25-летний Александр Машрабов и 26-летний Григорий Ткаченко оформляют рабочие визы О1 для талантливых людей, чтобы переехать в Лос-Анджелес, где находится центральный офис Snap. В будущем Григорий хочет создать проект в сфере путешествий, так как является фанатом таких сервисов, как каучсерфинг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Челябинские антимонопольщики заинтересовались рекламой суши с георгиевской лентой
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Что делать работающим россиянам после окончания нерабочих дней
Перенос ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Не закрепилась любовь: с челябинского моста сняли замочки влюбленных
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса в России
В Челябинской области на трассе М5 ограничат движение на полгода
Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 13 мая 2020 года: плюс два случая
Количество зараженных в Челябинской области на 13 мая 2020 года: выздоровевших больше, чем новых больных
«Это был Китай»: Ирина Гехт объяснила, почему в Челябинске подорожали маски
Дали второе дыхание: портал госуслуг принимает заявления на детскую выплату в 10 тысяч
Дети хозяина фитнес-клуба, устроившего пикет, обратились к Текслеру
Челябинскую Модницу вернули на Кировку
Открытие летних лагерей в Челябинской области отложено из-за коронавируса
Кондуктор ходит, спустив маску: жители Челябинска о первом дне масочного режима
Новый лидер: Челябинск обогнал Златоуст по количеству больных COVID-19
Помощь коммунальщикам: в Челябинской области выделят миллиард на сферу ЖКХ
Челябинское правительство возродило управление молодежной политики
Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
Челябинская пекарня бесплатно раздает выпечку матерям-одиночкам, оказавшимся в беде из-за коронавируса
Когда откроют школьные лагеря: мнение общественников
Цифровые пропуска в Челябинске: введут ли после продления режима самоизоляции
«Там крутятся большие деньги»: вице-губернатор отреагировала на пост о плохом питании в больнице Челябинска
Ослабление режима самоизоляции в Челябинске: когда откроются базы отдыха и парки