Поживились уже на полмиллиона: в Челябинской области появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

В Челябинске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками банков. Причем, их схемы стали более изощренными: для вывода денег преступникам даже не нужен пин-код. Татьяна в кризис чуть не лишилась накопленных 45 тысяч рублей после звонка из якобы «Альфа-банка».

«СРОЧНО ЗАБЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ИЛИ ЛИШИТЕСЬ ДЕНЕГ»

— В выходной день, 11 мая, мне позвонили с московского номера: «Татьяна Андреевна, добрый день. Это «Альфа-банк». С вашей карты произведен неподтвержденный платеж на сумму 45 тысяч рублей. Если вы его не совершали, подтвердите, пожалуйста, и мы заблокируем карту». У меня сразу возникли сомнения, тем более я знаю, что сейчас орудуют мошенники. Зацепило одно: звонящие примерно знали, сколько денег на моем счету: было 47, а они говорили о 45 тысячах. Ответила, что деньги не переводила и сбросила звонок, — рассказывает Татьяна.

Но «менеджеры» были настойчивы, сразу перезвонили.

— Сказали, что вопрос срочный, не нужно бросать трубку. Если я не подтвержу данные, деньги уйдут. Надо немедленно заблокировать карту, — говорит челябинка.

Мошенники узнали, сколько денег на счету, и попытались снять почти всю сумму.Фото: Александр ГЛУЗ

ПОПЫТКА «СПАСТИ» ДЕНЬГИ НЕ УДАЛАСЬ

Мошенники попросили Татьяну назвать номер счета и дату выпуска, объяснив, что так они проверяют, точно ли на проводе владелец карты.

— Вы же являетесь нашим зарплатным клиентом, мы несем ответственность за ваши сбережения и не стали бы уточнять информацию, которую запрещено оглашать третьим лицам, — добавил собеседник.

Эта фраза подкупила Татьяну, она на самом деле получает зарплату на эту карту.

— Я сказала им номер карты и дату выпуска, но добавила, что обращусь в отделение «Альба-банка». Мне ответили: «Да, обязательно обратитесь, но единственное, платеж пройдет, давайте заблокируем сейчас». Меня эта ситуация ввела в стресс, это единственные мои деньги, к тому же, не только мои сбережения хранятся на этом счету. Я передала трубку мужу. Муж сразу понял, что это мошенники. Мы экстренно вызвали такси и поехали в банк, — вспоминает девушка.

После Татьяне пришло смс, что с карты попытались снять 45 тысяч на Тинькофф, но операция не прошла. Видимо, мошенникам не хватило данных.

По дороге муж попробовал перевести деньги на свою карту — не удалось. Ответа на горячей линии банка супруги не дождались.

— В итоге в отделении мне сказали, что никаких зависших платежей нет. Деньги на счету, все хорошо. Сейчас жду перевыпуск карты, в банке пообещали сделать это бесплатно.

После случившегося Татьяна обналичила деньги. В ее голове до сих пор не укладывается, как мошенники провели ее:

— Я задавала много уточняющих вопросов. Но мошенник четко отрабатывал мои возражения. Отвечал быстро, грамотно, без запинки. Я сама недолго работала в банковской сфере, но им удалось меня убедить, что все безопасно…

ПОТЕРЯЛИ ДО ПОЛУМИЛЛИОНА

В ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что сейчас на самом деле участились случаи мошенничества с картами. Подобные истории рассказали полицейским жители шести городов. Правда, в них фигурирует другой банк.

— Потерпевшие сообщили, что им позвонили и представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка». Под предлогом защиты денежных средств, они убедили людей перевести деньги на якобы безопасные счета. Поверив незнакомцам, потерпевшие перевели разные суммы — от 8500 до 400 тысяч рублей. После этого, звонившие перестали выходить на связь.

Полицейские напоминают, что представители банков не могут запрашивать персональные данные по телефону, а также предлагать перевести деньги на другие счета. Если вам поступила такая просьба — тут же прекращайте общение.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

— Банк никогда не позвонит вам, если вопрос срочный, потому что если это действительно срочно, банк уже принял меры по защите вашего счета и отклонил операцию, — объяснили КП-Челябинск в «Альфа-банке». — Если ваша операция была прервана, вы первый, кто обнаружит это и свяжется с банком. Если же это действовали мошенники, то им не удалось реализовать злой умысел. Банк никогда не будет звонить и вызывать у вас панику. Так действуют только мошенники. Если банк все же принял решение звонить вам, то он никогда не спросит ваше имя, дату рождения, адрес прописки и любые другие персональные данные, просто потому что вы уже знакомы. Такие вопросы могут быть, но исключительно для идентификации клиента — не когда банк звонит вам, а когда вы звоните банку.

Сотрудник банка не будет спрашивать номер вашей карты, пароль от нее, пароль из смс-сообщения и три цифры на обороте карты. Тем более не станет настаивать на уточнении персональных данных.

Мошенники пытаются вызвать шок у жертвы. Их первая фраза всегда пугающая. Это специальная уловка, которая выбивает жертву из состояния равновесия и лишает рассудительности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— При любом тревожном звонке, при малейшем подозрении на мошеннические действия, прервите разговор и перезвоните в банк самостоятельно, набрав номер горячей линии банка (он есть на обороте вашей карты или на сайте банка). Расскажите сотруднику, что происходит, и он поделится с вами инструкциями, как действовать дальше. Если ваши опасения подтвердятся и действия окажутся мошенническими, второй ваш шаг — обращение в полицию.

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