Задай вопрос доктору: на вопросы читателей отвечает главный врач Урологического центра в Челябинске Андрей Соколов
Нарушения мочеиспускания, подтекание и недержание мочи, сексуальные нарушения — все эти проблемы приводят людей к одиночеству… Урологические заболевания порой касаются личных, довольно интимных проблем. Их наличие сложно признать и тем более обсуждать.
Задайте свой вопрос и получите консультацию высококлассного специалиста. На вопросы читателей отвечает врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук, главный врач Урологического центра в Челябинске Андрей Васильевич Соколов.
Как правило, в течение трех месяцев от момента возникновения симптомов многие ждут, когда все пройдет и не обращаются. Многие не обращаются годами, в том числе и на фоне хронической боли… Причина — обычное стеснение.
К сожалению, отношение мужчин к себе и своему здоровью до сих пор окутано множеством комплексов.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Нарушение мочеиспускания:
— слабая струя мочи;
— подтекание мочи после того, как помочился,
— неполное опорожнение, необходимость тужиться;
— ночные позывы в туалет, как следствие недосыпание или бессонница;
— посещение туалета чаще, чем каждые два часа.
Нарушение эрекции:
— отсутствие эрекции, исчезновение в том числе и спонтанных утренних эрекций;
— снижение твердости полового члена, и «спадание» эрекции в процессе полового акта.
Нежелание заниматься сексом:
— резкое снижение полового влечения при сохранной эрекции, либо в сочетании с эректильной дисфункцией;
— полностью отсутствует половое влечение и желание.
Боли после полового акта:
— в области головки полового члена,
— в области яичек, низа живота,
— паха и промежности.
Боли, не связанные с половым актом, чаще в поясничной области на фоне движения камня из почки и низу живота, при мочеиспускании.
Конечно, есть еще много симптомов и жалоб, которые возникают по тем или иным причинам. Например, избыточный вес на фоне снижения тестостерона или отсутствие детей в браке, невозможность зачатия детей.
Многие современные мужчины обращаются и с целью профилактики, для обследования, поддерживают себя в форме. Посещение уролога для них процесс регулярный, обеспечивающий качество жизни. А многих часто приводит на прием супруга или подруга, когда уже высок риск разрушения семьи, либо симптомы боли и нарушения мочеиспускания достигли апогея.
Задайте свой вопрос врачу- урологу, андрологу, кандидату медицинских наук, главному врачу Урологического центра https://urolog74.ru/ в Челябинске Андрею Васильевичу Соколову.
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ИСТОЧНИК KP.RU