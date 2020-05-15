2020-05-15T11:32:54+03:00
На здоровье

Задай вопрос доктору: на вопросы читателей отвечает главный врач Урологического центра в Челябинске Андрей Соколов

Решите интимные проблемы анонимно с помощью эксперта
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Нарушения мочеиспускания, подтекание и недержание мочи, сексуальные нарушения — все эти проблемы приводят людей к одиночеству… Урологические заболевания порой касаются личных, довольно интимных проблем. Их наличие сложно признать и тем более обсуждать.

Задайте свой вопрос и получите консультацию высококлассного специалиста. На вопросы читателей отвечает врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук, главный врач Урологического центра в Челябинске Андрей Васильевич Соколов.

Как правило, в течение трех месяцев от момента возникновения симптомов многие ждут, когда все пройдет и не обращаются. Многие не обращаются годами, в том числе и на фоне хронической боли… Причина — обычное стеснение.

К сожалению, отношение мужчин к себе и своему здоровью до сих пор окутано множеством комплексов.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Нарушение мочеиспускания:

— слабая струя мочи;

— подтекание мочи после того, как помочился,

— неполное опорожнение, необходимость тужиться;

— ночные позывы в туалет, как следствие недосыпание или бессонница;

— посещение туалета чаще, чем каждые два часа.

Нарушение эрекции:

— отсутствие эрекции, исчезновение в том числе и спонтанных утренних эрекций;

— снижение твердости полового члена, и «спадание» эрекции в процессе полового акта.

Нежелание заниматься сексом:

— резкое снижение полового влечения при сохранной эрекции, либо в сочетании с эректильной дисфункцией;

— полностью отсутствует половое влечение и желание.

Боли после полового акта:

— в области головки полового члена,

— в области яичек, низа живота,

— паха и промежности.

Боли, не связанные с половым актом, чаще в поясничной области на фоне движения камня из почки и низу живота, при мочеиспускании.

Конечно, есть еще много симптомов и жалоб, которые возникают по тем или иным причинам. Например, избыточный вес на фоне снижения тестостерона или отсутствие детей в браке, невозможность зачатия детей.

Многие современные мужчины обращаются и с целью профилактики, для обследования, поддерживают себя в форме. Посещение уролога для них процесс регулярный, обеспечивающий качество жизни. А многих часто приводит на прием супруга или подруга, когда уже высок риск разрушения семьи, либо симптомы боли и нарушения мочеиспускания достигли апогея.

Задайте свой вопрос врачу- урологу, андрологу, кандидату медицинских наук, главному врачу Урологического центра https://urolog74.ru/ в Челябинске Андрею Васильевичу Соколову.

г. Челябинск, ул.Тагильская 20 А;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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