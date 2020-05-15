Сфотографируйся с «Комсомолкой» и войди в историю любимого издания

«Комсомольская правда» отмечает юбилей! 95 лет назад вышел первый номер одной из самых популярных газет в России. Сегодня Издательский дом «Комсомольская правда» - это крупнейший медиахолдинг, в который входят также радио (95.3 FM) и сайт. С «Комсомолкой» выросло несколько поколений, поэтому давайте отметим юбилей вместе!

«КП-Челябинск» дает старт креативному конкурсу фотографий «Я и «Комсомолка». Присылайте оригинальные фотопоздравления! Автор самого необычного снимка получит в подарок подписку!

Участвовать в конкурсе просто:

— Присылайте фотографию с «Комсомолкой» до 25 мая (включительно) через специальную форму на сайте (обязательно указывайте ФИО и контактный телефон).

— Расскажите вашу историю, связанную с «Комсомолкой». Вы стали героем публикации? Или «КП» помогла решить вашу проблему? А может вы вдохновились одной из статей в наших газетах, на сайте или программой на радио?

— Голосуйте за понравившееся фото. Привлекайте к голосованию близких, друзей, знакомых и следите за итогами конкурса.

Лучшие фотографии будет размещены в специальном юбилейном выпуске «Комсомольской правды». Поэтому покупайте газету, доставайте телефоны и фотоаппараты, чтобы войти в историю КП.

Положение о конкурсе.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: VKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook x Загрузить фото Загрузите фотографию, нажав на кнопку, и заполните информацию о себе Загрузить фото Имя файла Удалить фото Согласие на передачу и обработку персональных данных Все поля обязательны для заполнения Отправить Принять участие в конкурсе Поздравляем, {#UserName}, вы стали участником фотоконкурса! После модерации ваша фотография появится на сайте. Участвовать еще раз

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