2020-05-15T16:34:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Открытие спортивных школ в Челябинске 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать

Власти обсуждают открытие спортивных школ в Челябинске 2020 в период коронавируса
Инна КУМЕЙКО
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Все занятия сначала должны проходить только на открытом воздухе.Все занятия сначала должны проходить только на открытом воздухе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Федеральное Министерство спорта направило региональным властям рекомендации по поэтапному снятию ограничений в сфере физической культуры и спорта в условиях распространения COVID-19. Для тысяч юных спортсменов, их родителей и тренерского состава важно знать, возможно ли открытие спортивных школ в Челябинске 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать.

«ФИЗИКА» СТРАДАЕТ

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— Мой сын занимается в спортивной школе олимпийского резерва № 4 по спортивной гимнастике уже шесть лет, с четырехгодовалого возраста. Тренировки — шесть раз в неделю, плюс, хореография в выходной, — рассказывает читательница КП-Челябинск. — С 15 апреля занятий нет. Тренер у нас пожилой, онлайн уроки вести не умеет. И уже страдает «физика»: на турнике сын едва подтянулся 10 раз. Нужно возобновить занятия как можно раньше.

Федеральные рекомендации, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ, предусматривают постепенную заполняемость спортивных объектов. В приоритете индивидуальные занятия, загрузка спортивных объектов не должна превышать сначала 25%, далее — 50%.

Мускулатуру можно качать и на уличном турнике. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Мускулатуру можно качать и на уличном турнике.Фото: Андрей СИНЬКОВ

В региональном министерстве физической культуры и спорта корреспонденту КП-Челябинск подтвердили: проект приказа за подписью министра Леонида Одера о поэтапном снятии ограничений с работы спортивных школ.

Сейчас документ на рассмотрении в правительстве Челябинской области. Власти решают, каким будет открытие спортивных школ в Челябинске 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать. При соблюдении всех санитарных мер безопасности.

ВСЕ — НА УЛИЦУ!

Открывать спорткшолы на Южном Урале планируется в три этапа. Уже с 18 мая предполагается организовывать тренировки спортсменов на открытых уличных спортплощадках, беговых и велодорожках, открытых стадионах при условии соблюдения социальной дистанции между занимающихся не менее пяти (!) метров.

Допускаются тренировки в закрытых залах. Расчет такой: не более 25% от единовременной пропускной способности спортсооружения.

С 1 по 14 июня планируется организовывать индивидуальные и групповые тренировки. Но занимающихся должно быть не более 20 человек и загрузкой залов не более чем наполовину.

Третий этап — с 15 июня — допускает тренировки членов сборных команд региона по видам спорта в штатном режиме по планам учреждений и региональных федераций. Допустимо проведение соревнований без зрителей.

Больше никаких посиделок плечо к плечу: социальная дистанция - не менее пяти метров. Фото: Архив КП.

Больше никаких посиделок плечо к плечу: социальная дистанция - не менее пяти метров. Фото: Архив КП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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