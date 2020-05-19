Ледовая арена, бассейн, стадион, школа: в Челябинске появится современный спорткомплекс

Челябинск развивается в северо-западном направлении. Много копий сломано по тактике выбранного пути; есть недочеты. Например, отсутствие комплексного освоения территории. В огромных новых районах с опозданием появляются школы, детсады, поликлиники.

Совсем все плохо со спортивными объектами. Побегать, подтянуться на брусьях, поиграть в мяч местным жителям можно только на стадионах нескольких школ во внеурочное время.

И все эти годы здешние обитатели говорят о бассейне: он нужен! Как и ледовая арена. Как и открытый стадион. Потому что не навозишься детей и не наездишься сам фактически с окраины города в центр для занятий спортом и физкультурой.

ДЛЯ ВСЕХ

В 2020 г. в квадрате улиц Академика Королева, Академика Макеева и Комсомольского проспекта появится региональный детский спортивно-образовательный центр для юных спортсменов и всех горожан. Только в шаговой доступности от будущего глобального объекта живет 60 тысяч человек.

Первая очередь строительных работ — ледовый дворец «Шайба». Цена вопроса — 794 млн рублей. «Шайбу» построят в конце декабря 2021 года. Лед предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов. Будут сеансы массового катания на коньках.

Вторая очередь — возведение медико-восстановительного центра для спортсменов, стадиона с футбольным полем 60х40 м и беговыми дорожками. Стройка намечена на 2022 год.

Новый спортивно-образовательный центр разместится рядом с новостройками на Северо-Западе.

Центр по хоккею — это ледовая арена с двумя полноразмерными площадками, тренажерный и игровой залы, зал с синтетическим льдом.

Рядом на территории почти в 5 га УралГУФК за счет федерального бюджета построит несколько спортивно-физкультурных объектов с учебным корпусом.

Третья очередь — бассейн длиной 50 м, школа на 1,5 тыс. мест, спортивный интернат на 200 мест и дворец для керлинга. Завершить строительство планируют в 2024 — 2025 гг.

— Идее строительства спортивно-образовательного кластера на Северо-Западе уже 10 лет. Областным министерством физкультуры и спорта немало усилий вложено в переговоры с федеральным Минспорта, чтобы немалые эти деньги направили в Челябинскую область, — говорит министр спорта Леонид Одер. — Аппетит приходит во время еды, и мы договорились, что в новом центре будет не только ледовый дворец и интернат для хоккеистов, но и другая инфраструктура: плавательный бассейн, медцентр, стадион. Под 50-метровый бассейн нужен большой участок земли.

В июле 2019 г. в Магнитогорске прошла встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона предложил построить на Северо-Западе спортивно-образовательный центр со школой и спортинтернатом. Родители юных атлетов, сами ребята, живущие по жесткому спортивному графику, знают, как тяжело совмещать тренировки и учебу.

Президент идею поддержал и поручил федеральному правительству выделить на хорошую идею деньги.

Как подчеркнул Леонид Одер, земельный участок в 15 га в Челябинске найти нельзя:

— Вариант территории под строительство был только в 20-м микрорайоне, по соседству с участком УралГУФКа. Займи землю застройщики — вырос бы очередной «каменный мешок» без спортивной и социальной инфраструктуры. А ведь в Курчатовском районе уже живет полмиллиона человек.

— Площадь всей застройки с участком УралГУФКа — 20 га. Нигде мы не найдем в Челябинске такого варианта — ни в центре, ни в сторону Чурилово, — говорит заместитель губернатора Вадим Евдокимов. — Мы реализуем комплексную идею не разрозненно, на каких-то клочках, на задворках, на третьей-четвертой линии.

— В Челябинской области есть 20 крытых катков. Наша прославленная школа «Трактор» дает нам право считаться меккой российского хоккея. В Свердловской области уже построено 28 крытых ледовых арен, восемь строится. Нам еще догонять и догонять соседей, — сказал Леонид Одер.

А ЧТО С ЛЕСОМ?

Определенное беспокойство горожан рождают слухи о том, что «под спортцентр вырубят лес». Однако главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов поясняет: лес, находящийся под охранным статусом, не пострадает. Как и зона мемориального комплекса «Золотая гора»:

— Документация по планировке территории этого земельного участка была разработана семь лет назад. Никогда эта территория, ранее принадлежавшая ЮУНИИПОК, не была в статусе городского бора. Леса, безусловно, главная ценность нашего города, и рекреационная функция территории так же важна, как жилая застройка, социальная функция. В Челябинске леса занимают 1631 га. В непосредственной близости к участку расположено 117 га леса. Охранный статус запрещает на 117 га всякое строительство, кроме экотроп, например. В ближайшие годы мы благоустроим территорию мемориала «Золотая гора». Территория мемориала поставлена на отдельный кадастровый участок, от проектируемой территории он расположен в радиусе 500 м. Оба проекта — и спортивно-образовательный кластер, и «Золотую гору» — мы реализуем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Член родительского комитета СШОР «Трактор» Трактор Наталья Иванова:

— Ледовая арена «Трактор» больше предназначена для тренировок профессиональных команд. Мальчишки-хоккеисты, живущие на Северо-Западе, вынуждены добираться до спортшколы в Тракторозаводском районе с пересадками, потому дети очень ждут арену. В новом спортивном комплексе будут заниматься ученики соседних школ, взрослые жители. И не только хоккеем.

ЦИФРА

1 млрд 65 млн рублей стоит строительство современного спортивно-образовательного комплекса. При этом областной бюджет потратит 29 млн рублей на разработку проектно-сметной документации.