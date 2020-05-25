«Муж читает советы в интернете»: как живет челябинская семья, в которой родились двойняшки-богатыри

Семья гуляет теперь большой компанией. Фото: предоставлено Марией Золотовской

В роддоме Мария Золотовская удивила всех врачей. Она самостоятельно родила двойняшек-«богатырей». На двоих малыши весили больше восьми килограммов. «Комсомолка» узнала, как проходит первый месяц в семье рекордсменов.

Беременность у 37-летней Марии протекала легко. Только на последних сроках из-за большого веса оказалось тяжело ходить, «приросло» 18 килограммов. Марии было с чем сравнивать, в семье подрастает трехлетний сынишка, поэтому все прелести беременности еще не забылись. Правда, в этот раз все оказалась по-другому. Маша настраивалась на кесарево, все-таки двойня. Только врачи успокаивали. Но такого результата даже они не ожидали.

— Врачи уговаривали меня самостоятельно рожать, говорили: «У тебя первый 4420 гр, ты смогла родить, а вторые вообще по 3500 гр, их будет легко рожать», — вспоминает сейчас Мария. — Первый Сашенька легко вылез, а вторая Настя шла вперед ножками. Совсем другие ощущения, в сто раз тяжелее.

По словам медиков, противопоказаний для самостоятельных родов не было. Детки находились в правильном положении. Только с граммами врачи не угадали. Когда малышей положили на весы, все ахнули. Настя и Саша появились на свет весом 4070 и 4030 гр, то есть больше восьми килограммов на двоих.

— Даже муж не сразу поверил, переспрашивал, думал сначала, что Саша и Настя вместе 4 килограмма весят, — рассказывает молодая мама.

Саша и Настя мирно уснули в одной кроватке Фото: Из личного архива

Сашу и Настю ждали еще в апреле, но двойняшки не торопились появляться на свет, видимо, хотели подрасти и окрепнуть.

— Мне говорили, что все с двойняшками не ходят до сороковой недели. У всех раньше срока на свет появляются. Я тоже на тридцать восьмой неделе легла в роддом, но пришлось целую неделю ждать, — говорит Мария.

Теперь волнения и тревоги позади. У семьи появились новые, радостные хлопоты. Молодой папа быстро наловчился управляться сразу с двумя детьми.

— Муж вообще счастливый, я сама не ожидала, что из роддома сможет сразу двоих на руки взять. Он у меня фантазер, уже придумал, как и Сашу и Настю вместе на ручках носить. Иногда в интернете читает советы, смотрит, как с двойняшками справляться.

Старший брат тоже стал «нянькой» — и поцелует малышей, и ползунки принесет, и соски раздаст.

— Сын хорошо отреагировал на появление малышей, гладит их. Стоит им чуть всхлипнуть, сразу бежит со словами: «Мама, он плачет, пожалей». У него пока все «он» — и Настю, и Сашу, — делится Мария.

Многодетная мама говорит, что все детки пошли в отца-спортсмена, поэтому такие крупные.

— Папа — спортсмен, он не курит, не пьет. Даже по праздникам алкоголь не приветствует. И боксом он занимался. Рост — метр восемьдесят, спортивного телосложения. Я думаю, у него суперздоровые гены, — смеется многодетная мама.

Многодетный папа сразу научился держать двойняшек. Фото: пресс-служба ОКБ №3

О своей роли Мария скромно умалчивает. Но голос выдает усталость. Сама многодетная мама признается, что с тремя детьми на депрессию и жалобы времени нет.

— Когда дети долгожданные, думаю, точно нет никакой депрессии. Мне повезло, что у меня муж хороший, он мне помогает. Ночью к двойняшкам встает только он, а я сплю, такой у нас график. А если нет помощников, конечно, будет тяжело, — рассуждает Мария Золотовская.

КОММЕНТАРИЙ

По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, средний вес для новорожденных двойняшек, как правило, составляет 2,5 кг, то есть в полтора раза меньше, что малыши Марии Золотовской.

— За мою практику была одна двойня, которая родилась в 1997 году, с весом 3700 гр и 3900 гр. Я думала, что это самые крупные дети-двойняшки, которых я увижу в своей жизни. А оказалось, что нет, — рассказала Виолетта Каган, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи ОКБ №3, где появились на свет богатыри.

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