Депутатам челябинской гордумы озвучили сроки строительства хирургического корпуса в бору

Четыре с половиной миллиарда рублей из федерального бюджета предназначено Челябинской области для строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы по национальному проекту «Здравоохранение». Южный Урал вошел в число 43 регионов, которые должны получить деньги на строительство современных корпусов для развития детского здравоохранения. На заседании комитета по социальной политике в Челябинской гордуме еще раз прозвучало — отказываться от проекта нельзя.

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

Несмотря на противоречивые мнения по стройке корпуса в городском бору по соседству с главным зданием, власти от проекта не отказались. Участок в 4,5 гектара из площадей бора уже выведен. Взамен, напомним, к охраняемой территории присоединены почти 60 гектаров урочища Монахи.

Но придут ли в регион обещанные миллиарды? В феврале региональный минстрой расторг контракт с фирмой, проектировавшей корпус. Компания не получила 28 млн. руб, положенных за работу.

— У министерства строительства региона есть деньги на проектно-сметную документацию. Времени мало: у нацпроекта жесткие сроки, — комментирует главврач ЧОДКБ, председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской думы Галина Киреева. — Будет объявлен конкурс, кто его выиграет, мы не знаем. В конце 2020 — начале 2021 гг получим проект с государственной экспертизой. Именно этот документ позволит направить в Челябинскую область федеральные деньги. Строительство начнется в 2021 году. Срок строительства — два-три года.

По ее словам, проект предусматривает благоустройство участка с природными зонами релакса и восстановления. Депутата комиссии уже одобрили отвод земли под корпус.

— Во вторник, 26 мая, на заседании думы мы примем окончательное решение по строительству хирургического корпуса, — сказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. — Мы урегулируем вопрос с правовым зонированием участка, впереди — одобрение выдачи разрешения на строительство.

«ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ» МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ

Дешевым рекламным ходом назвал на заседании комиссии главврач Челябинской областной больницы № 3 и депутат городской Думы Михаил Вербитский возражения экоактивистов против строительства детского хирургического корпуса областной детской больницы.

— Возмущает, что в важную тему оказания медицинской помощи пытаются влезть непрофессионалы, прикрываясь якобы благими намерениями, — заявил Вербитский. — Ну, посмотрите опыт мира! Клиника должна содержать все виды помощи. Новая больница на окраине, в оторванности от других служб — это дополнительный управленческий штат. Именно в интересах больных выделяется площадь, большая, чем фактическое «пятно» застройки. Чтобы высадить деревья, разбить аллеи, чтобы пациенты, у которых есть возможность, могли бы погулять. Президент страны сказал на днях, что за два месяца после начала эпидемии коронавируса в стране построили 15 великолепных больниц. Они спасут тысячи жизней. Если бы включилась полемика в челябинском духе «Нужно строить — не нужно строить», не было бы этих 15 современных больниц! Я надеюсь, будут пересмотрены правила строительства больничных организаций, они должны строиться комплексно. Нужно прекращать дешевую рекламу на таком важном вопросе. Мощности нового корпуса помогут более чем 30 тысячам детей в год.

Главврач областной детской больницы и депутат городской Думы Галина Киреева. Фото: Дмитрий Кухтин.

Областной детской больнице 81 год. Первые ее корпуса появились в тридцатые годы ХХ века. В 2008 году открыто главное здание, глядящее фасадом на ул. Воровского. В больнице есть все для оказания высокотехнологичной помощи. Здесь проводят самые сложнейшие операции, в том числе, нейрохирургического профиля. В планах врачей — создание центра онкогематологии. Уже сейчас 83% детей с онкогематологической патологией вылечиваются, и наши показатели подчеркнула Киреева, не уступают европейским.

Врачи областной детской больницы проводят сложнейшие операции. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

МАМЫ НОЧУЮТ НА РАСКЛАДУШКАХ

Главный корпус устарел морально и не отвечает требованиям современной медицины, чтобы с тяжело больными детьми рядом находились родители. Мамы онкопациентов ночуют в детских палатах на раскладушках, в узких проходах. Лечение длится месяцами и даже годами, и привыкнуть к стесненным условиям очень трудно.

Заседание комиссии по социальной политике проходило в режиме видеоконференцсвязи, и с депутатами пообщалась мама онкобольного ребенка:

— С ноября мы с сыном живем в онкогематологии. Прошли шесть курсов химиотерапии, позади — три операции. Быт, конечно, оставляют желать лучшего. Раскладушки поставить некуда, спим в ногах у детей. На все отделение — две душевых. Врачи здесь потрясающие, но хотелось бы современных условий для жизни. Мы хотим жить и лечиться в родном Челябинске, а не метаться по другим городам.

Заместитель главного врача по онкогематологии Ирина Спичак подчеркнула, что результаты лечения пациентов отличные, но когда туалет один на весь этаж — допотопные бытовые условия усложняют борьбу с социально важной патологией — детской онкологией.

Заседание комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы прошло в режиме ВКС. Фото: Дмитрий Кухтин.

НУЖНЫ МИНУТЫ И НЕСКОЛЬКО ШАГОВ

Областная больница находится на территории медгородка, по-модному, в составе кластера. Например, по соседству с областным перинатальным центром, где выхаживают малюток, родившихся с весом в 500-600 граммов. Часто они появляются на свет с пороками развития. Каждый год врачи ЧОДКБ выхаживают более 80 таких пациентов.

— Если перевозить их на километры, надежды на выздоровление падают до 50%. Транспортировка резко ухудшает состояние новорожденных. Областной перинатальный центр расположен рядлм с областной детской больницей, потому мы не теряем ни минуты для спасения детей. Если построить хирургический детский корпус в отдалении, будет нужда в присутствии и поддержке всех отделений, в консультации всех узких специалистов. Как выстроить логистику? В ЧОКБ уже есть все врачи, службы, все оборудование, технологии. Иногда все решают минуты. Рядом с нами расположен окружной онкоцентр. И мы наших онкопациентов всегда за минуты можем перевести в окружной центр. На территории областной больницы есть вертолетная площадка для доставки тяжелый пациентов из отдаленных районов. Строить нужно комплексно, чтобы все службы были готовы биться за жизнь ребенка. Только все вместе — мы сила, — резюмировала Галина Киреева.

«НАШЕ ЗАВОДИК «ЛЕГО» ХОТЯТ РАЗРУШИТЬ»

Заведующий хирургическим отделением областной детской больницы Максим Ядыкин сравнил создание современной медслужбы с конструктором «лего»:

— 12 лет мы собираем все службы больницы, как конструктор, и сейчас наш «заводик «лего» хотят разрушить, построив корпус в другом месте. Это неправильно! Есть много исключительных случаев. Например, в отделении онкогематологии у нас лежала беременная девушка, которую мы три раза в неделю возили в перинатальный центр — он в двух шагах от нас! Нельзя нас разрывать.

Особенность лечения онкогематологического больного — в многопрофильности лечения узкими специалистами — кардиологами, нефрологами, неврологами, эндокриноголами. За каждого ребенка врачи бьются до последнего вздоха, до полной его ремиссии.

ЗАЧЕМ НУЖНО ТАК МНОГО ЗЕМЛИ

Депутат Юлия Спицына уточнила: если под здание требуется 1,2 га, а отводится территория в 4,2 га. Почему?

— Для проектирования и строительства больниц есть определенные нормы. Все рассчитывается на одну койку федеральными Росздравназдором и Росстройнадзором, — пояснила Киреева. — Пациентам и их родителям важно восстанавливать силы в тишине. Мы знаем, что для этого нет ничего лучше, чем тишина леса. Территорию вокруг нового обязательно будет благоустроена, это предусматривает проект. Высадим сотни деревьев-крупномеров.

На этом участке планируется возвести хирургический корпус. Фото: Архив КП.

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