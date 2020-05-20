Последний звонок для челябинских выпускников из-за коронавируса прозвенит в Интернете

25 мая, в десять утра, для 51 тысячи выпускников 9 и 11 классов в Челябинской области прозвучит последний звонок. Но в этом году не будет ни традиционных линеек, ни цветов, ни первоклашки с колокольчиком. И гроздь цветных шаров в небо со школьного двора никто не запустит. Из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции пройдет праздник виртуально, в Интернете.

В этом году выпускникам не потусить в центре города...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний звонок в онлайн-формате прозвенит не только в Челябинске — по всей стране. Это рекомендовано Минпросвещения.

... не прогуляться по Кировке. Такой последний звонок они точно запомнят!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕРЫ, ПОДПЕВАЙТЕ….

— На дистанционной площадке «Домашний урок», с помощью которой дети учатся в нынешнем режиме обязательной изоляции, мы проведем наш праздник. Афиша еще верстается, ее обязательно опубликуют все официальные сайты, появится информация на школьных порталах, в социальных группах. Будет поздравление губернатора, педагогов, театры готовят большую программу. Праздник будет большим и долгим по времени, возможно, растянется на весь день, ведь область у нас большая, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова.

— А я завидую этим детям! — говорит директор Камерного театра Илья Коломейский. — Своего последнего звонка я не помню: было скучно. Какие-то казенные напутствия, пожелания. Этот же виртуальный праздник точно запомнится на всю жизнь. Мы вместе с сокамерниками (так мы любя называем друг друга с коллегами по Камерному театру) подготовили видео-поздравление выпускникам 2020. Встретимся 25 мая во всех наших социальных сетях в 15.00. Не грустите, милые выпускники. Праздников в вашей жизни будет еще много!

Артисты Камерного театра записали видеопоздравление. Фото: Илья Коломейский.

Молодежный театр готовит видеоверсию репертуарного спектакля «Дикая собака Динго» по повести Рувима Фраермана.

— Повесть написана давно, а интерес к истории о первой любви не проходит: современные школьники с удовольствием смотрят постановку, — говорит режиссер Молодежного театра Иван Миневцев. — Думаю о выпускниках с нежностью: они на пороге большой жизни! Пусть каждый найдет себя, пусть будет всегда честным. Если встретятся трудности — пусть не опустят рук и верят в себя. Пусть борются!

ВСТРЕТИЛИСЬ ПОД ЕЛКОЙ

Учителя челябинской школы № 104 загодя получили из управления по делам образования большое стихотворение и озвучили его на камеру по ролям.

— 15 педагогов-предметников читали по очереди поэтические строки, передавая из кадра в кадр «рабочие инструменты» — учебники по своим предметам. Снимались в цветущем школьном саду — у яблоньки, под елкой, в школьных коридорах, в зимнем саду. Вошел в кадр любимец наших детей и «страж» приемной кабинета директора — попугай Гриша, — сообщила замдиректора по воспитательной работе Алина Ротанина. — Исполнив задание начальства, мы сняли еще один фильм, для своих выпускников. Покажем его в наших группах в соцсетях.

КОГДА ЗАПОЛНЯТ АТТЕСТАТЫ

А впереди еще два ярких события — вручение аттестатов и выпускные балы. О том, как пройдут эти праздники, еще не знают ни родители, ни учителя, ни чиновники. Все зависит от ситуации с эпидемией коронавируса.

У родителей и педагогов голова кругом. Вот сообщение из классного чатика челябинской гимназии: «Про выпускные не мы решаем. Все решения принимаются на федеральном уровне».

— Возможно, аттестаты вручать будем по одному, с соблюдением социальной дистанции, в повязках, — говорит директор школы N 104 Ольга Петрова. — Знаю, что «корочки» уже отпечатаны, ждем, когда они поступят в Челябинск.

Выпускникам 9 классов аттестаты заполнить легко, по текущим оценкам, ведь ОГЭ из-за COVID-19 отменили. Одиннадцатиклассникам сложнее: сроки сдачи ЕГЭ еще не определены. Вот так год, високосный 2020-й!

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