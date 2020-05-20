«Довела молодая жена?»: депутат из Челябинской области скончался после лечения в Греции

В европейской клинике скоропостижно скончался депутат Заксобрания Челябинской области Андрей Самсонов. 60-летний парламентарий болел несколько лет, сообщила его помощница Ольга Книжникова.

— Причину смерти я не знаю. Сейчас мы связываемся с родственниками. Нужно доставить тело в Россию. Ему была сделала операция в Греции, а потом он проходил реабилитацию в одной из клиник Европы. Там он скоропостижно скончался, — рассказала журналисту КП-Челябинске Ольга Книжникова.

Андрей Самсонов считался одним из самых активных депутатов Законодательного собрания Челябинской области. На протяжении 10 лет он работал в Троицком округе, вкладывал, в том числе, и личные средства в развитие системы здравоохранения и социальной сферы района. Ранее «Комсомолка» писала о его инициативе, связанной с открытием курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, помощи дому престарелых, приобретении оборудования для медучреждений, строительстве детских игровых площадок. Рейды медработников по селам района также были одной из визиных карточек депутата. Также Андрей Самсонов активно занимался регулированием работы системы такси и общественного транспорта в Челябинске.

По информации КП-Челябинск несколько лет назад депутат сыграл свадьбу с молодой женой в Испании. Там же приобрел дом со всеми удобствами. То и дело уезжал в Челябинск, оставляя супругу в Стране Басков. Рассказывают, что в семье произошел разлад, и депутату пришлось вести долгий и нервный бракоразводный процесс именно по местным законам: поскольку брак был заключен в Испании, его супруга получила вид на жительство в этой стране и имела все права на получение дохода от супруга. Эта история повлияла на ухудшение здоровья Андрея Самсонова.

— Она из Троицка, на 35 лет младше него. Поженились три года назад женился, и через полгода началось у них. В Испании она познакомилась с местным парнем. Поскольку она получила вид на жительство (ему нельзя было), при разводе Андрей должен был обеспечивать ее в приличном объеме, плюс дом. При разводе Самсонову даже помогал консул Испании в УрФО, — рассказал источник, близкий с погибшему.

По слухам, у него была онкология, но подтверждения информации нет. С коронавирусом, бушующем по всей планете, его смерть пока не связывают.

СПРАВКА КП

Андрей Самсонов родился 17 апреля 1960 года в селе Рогозиха Павловского района Алтайского края. Затем семья переехала на Южный Урал. В 1977 году окончил Кулуевскую среднюю школу Аргаяшского района. После армии поступил на исторический факультет ЧелГУ, работал на кафедре истории и политэкономики Троицкой ветеринарной академии. С 1990 года ушел в бизнес, был коммерческим директором производственного предприятия «Трикон». В 1994 возглавил АОЗТ «Компьютер — ЛТД», где работал до последнего времени. Избирался депутатом Заксобрания Челябинской области 5-го и 6-го созывов.

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