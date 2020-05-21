«Прыгали в воду ради машин»: в Челябинске кипяток залил новые иномарки на парковке автоцентра

В двенадцатом часу дня над парковкой автомобильного центра «Регинас» у Лакокрасочного завода Челябинска поднялся пар. Белая стена дыма выросла вдоль забора. Работники автоцентра выбежали во двор — со стороны Свердловского тракта шел поток кипятка. Вода лилась из колодца теплотрассы и залила иномарки, выставленные на продажу.

Люди бросились спасать машины. Говорят, паники в тот момент не было. Да и авария на поверку была не так страшна, как казалась.

— Вода пошла вдоль забора и задела машины, стоящие в одном ряду. Для человека поток был глубоким — сантиметров десять. Но никто не обжегся. Со слов ребят, вода была тепленькой. А для машин потоп вообще прошел незаметно. Все равно что колеса помыли, — рассказал КП-Челябинск сотрудник автосалона HYUNDAI Михаил.

Через час после ЧП на одной из машин он поехал с клиентом проводить запланированный тест-драйв. Машины и люди не пострадали, автоцентр работает в штатном режиме.

— Недавно мы на парковке проводили субботник. Территория была чистой, а теперь по ее краю намыло щебень и грязь. Других последствий прорыва мы не ощущаем. Воду сразу же перекрыли. Сейчас из колодца ничего не течет, работаем как обычно, — подтвердил сотрудник салона NISSAN Константин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780312" frameborder="0"></iframe> В Челябинске из-за коммунальной аварии парковку залило кипятком.

Злополучный колодец находится на проезжей части, у трамвайных путей. Кипяток из него разделился на два поток. Вторая часть пошла в торону Лакокрасочного завода и задела парковку промышленного предприятия.

— На улице было с десяток машин. Наши сотрудники выбежали на парковку и отогнали автомобили в безопасное место, — рассказала КП-Челябинск заместитель директора Лакокрасочного завода Елена Попугаева.

По ее словам, вода размыла грунт и потекла по намытому руслу вдоль внешней стороны забора. На территорию просочилось совсем немного. О ЧП напоминают небольшие лужи.

Прорыв трубы произошел во время плановых гидравлических испытаний на Свердловском тракте.

— Специалисты компании «УСТЭК-Челябинск» оперативно выехали на место и приняли меры для локализации повреждения. Сейчас ведутся восстановительные и ремонтные работы. Горячую воду в жилых домах из-за них не отключают, — комментируют ситуацию в пресс-службе администрации города.

В мэрии отмечают, что температура воды во время гидравлических испытаний не превышает 40 градусов и не представляет опасности для людей.

Поток воды могли принять за кипяток из-за пара, который образовался из-за большого перепада температур. Воздух в Челябинске сейчас прохладный — не больше +15 градусов.

Ранее, 9 мая, при аварии на тепловых сетях в Ленинском районе Челябинска кипяток залил около 30 домов в частном секторе. Три человека, в том числе престарелая ветеран труда, получили ожоги ног.

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