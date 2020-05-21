Назвала алиментщиком и маргиналом: в Челябинской области экс-супруги устроили гонку за путинскими выплатами на детей

В Челябинской области разразился скандал с путинскими выплатами. Мать двоих детей заявила, что ее бывший муж — маргинал и должник по алиментам — хочет забрать средства себе. А все дело в том, что заявления принимаются по принципу «кто раньше встал, того и тапки».

Женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой. По словам матери, она работает на двух работах, чтобы прокормить детей. Позвонила в Пенсионный фонд, и тут как обухом по голове: ее опередил отец детей, с которым она уже не живет.

История быстро разлетелась в СМИ. Мужчина в долгу не остался и заявил: все не так. Он также обратился к детскому омбудсмену. Встречу провели по видеосвязи. Отец детей заявил, что сейчас супруги только находятся в процессе развода.

— Речь идет не об алиментах, которые присудил суд, а о финансовой помощи. Мужчина уверяет, что направит полученные средства на детей. Действительно, супруги говорят разные вещи. То, что он вышел на связь, уже хорошо. Для меня в первую очередь важно соблюдение интересов детей, — прокомментировала КП-Челябинск Евгения Майорова.

Она также отметила, что мужчина не похож на маргинала, который валяется под забором.

Точку в споре сможет поставить суд. Между тем, публикации в СМИ стали поводом для прокурорской проверки, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Формально все сделано правильно.

— В соответствии с нормативными актами, заявление на единовременную выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, то деньги будут зачислены на счет того, кто подал заявление первым, — прокомментировали в пресс-службе ПФР по Челябинской области.

Чем бы ни закончилась эта история, создан нехороший прецедент, в результате которого могут пострадать интересы других детей.

— Я вижу, что могут быть злоупотребления правом на получение пособий. Нужен механизм, который позволит выплачивать деньги тому родителю, кто содержит ребенка, — согласилась уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

По ее словам, теоретически можно требовать дополнительные справки, однако есть опасность, забюрократизировать процесс, если, конечно, не наладят межведомственное взаимодействие по этому вопросу.

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