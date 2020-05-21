Отец-алиментщик из Челябинска оставил без путинского пособия родных детей
Житель Челябинска решил потратить на свои нужды путинское пособие на детей. Мужчина, который ушел из семьи и давно не платит отпрыскам алименты, подал заявление в ПФР раньше бывшей жены и теперь может получить по 10 тысяч рублей за каждого ребенка. О вопиющей несправедливости мать детей рассказала детскому омбудсмену по Челябинской области.
— Дети проживают со мной. Бывший муж не работает, не платит алименты и ведет маргинальный образ жизни. После указа президента о единовременной выплате на детей он оформил пособие раньше меня. Его заявление в ПФР уже приняли, а мое — нет, — говорит женщина.
Сейчас супруги готовятся к суду, на котором официально определят место жительства ребятишек. Иск по этому поводу подала мать. А ее благоверный, кажется, решил воспользоваться удобным поводом и отомстить своей бывшей.
— Нужен механизм, который позволит выплачивать деньги тому родителю, кто содержит ребенка, — согласилась уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.
Теоретически это может привести к тому, что чиновники начнут требовать новые справки. Например, справку о прописке детей из жэка. Или согласие супруга на выплату пособия второму родителю.
Напомним, детям в возрасте от 7 до 15 лет, начиная с июня, начнут выдавать пособие в 10 тысяч рублей. Для его получения нужно подать заявление в ПФР России: достаточно вбить на сайте данные из свидетельства о рождении и банковские реквизиты. Оформить выплату может любой из родителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU