«У Вас просто челюсти нет»: как журналист КП-Челябинск раскусила банковского мошенника

— Ирина Евгеньевна, здравствуйте! Вас беспокоит операционно-финансовый контроль «Сбербанка России». Семь минут назад банк зафиксировал вход в ваш личный кабинет из города Курск и попытку перевода. Данная операция вызвала подозрения у банка… — такой разговор начал представитель некоего «Сбербанка России», представившийся Евгением.

СМС с номера 900 и оскорбления: как действуют банковские мошенники. Опыт журналиста КП 00:00 00:00

Невнимательный слушатель, конечно не обратит внимания, что нет никакого «Сбербанка России», есть просто «Сбербанк», а есть «Банк России». По сценарию, в этот момент я должна была бежать спасать свои деньги (если бы они вообще были на карте), но...

Неделю назад по той же схеме позвонили моей пожилой родственнице. Чтобы не лишиться сбережений, ей предложили перевести деньги на другой счет. Личного кабинета у нее не было, пришлось идти в банкомат. Повезло, что ближайший терминал находился в отделении «Сбербанка», настоящего «Сбербанка». Пока она судорожно нажимала кнопки, советуясь со лжесотрудниками (все это время они висели на телефоне и периодически сменялись), внимательная девушка-консультант заподозрила неладное и предложила помощь. Оказалось, что это мошенники. В итоге пришлось перевыпустить новую карту.

Возвращаюсь к своему собеседнику.

— А вы — точно сотрудник банка? — спрашиваю я.

Он отправляет мне сообщение, которое приходит с номера 900 и в ветку к остальным сообщениям от банка, приходившим в разное время. Но и это на меня не действует. Говорю, что я журналист и знаю эти схемы.

— Нет. Вы сначала к логопеду запишитесь для вашей дикции, — вдруг заявил он.

Моя речь не идеальна — я неправильно произношу букву «р» (логопеды называют это страшным словом «каРтавость», а мои друзья находят это очень милым и настоятельно советуют учить французский). На этот случай у меня есть дежурная фраза, которую я и выдала:

— Это мой французский акцент, — добавив: — А сотрудники банка хамить не будут.

— Французский акцент? Или у Вас просто челюсти нет? Жевательный рефлекс у вас слабый, полчелюсти нет, — после моей усмешки молодой человек бросил трубку.

«ВЗЛАМЫВАЮТ НЕ СИСТЕМУ, А ЧЕЛОВЕКА»

Отправить СМС на номер 900 не сложно, пояснил знакомый сисадмин. Есть специальные программы, с помощью который можно указать любой номер отправителя. А операционная система смартфона видит входящий номер и объединяет сообщения в одну ветку.

Как в руки мошенников попадают личные данные — большой вопрос, который требует хорошего расследования со стороны спецслужб. Тем не менее, защитить себя здесь и сейчас просто. Как учил Булгаков: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

— К сожалению, преступники чаще «взламывают» не систему защиты, а человека. Например, мошенники часто выдают себя за сотрудников банка. Они звонят, представляется специалистом клиентской поддержки или службы безопасности и просят назвать реквизиты карты, подойти к банкомату и срочно выполнить несколько операций. Причина, с их слов, как правило, очень серьезная: сбой в базе данных, угроза мошенничества или что-то подобное.

Задача мошенника — напугать вас и не дать времени проанализировать ситуацию, поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили его требования как можно быстрее. Не теряйте бдительности и трезво оценивайте происходящее! — напомнили в отделе маркетинга и коммуникаций Челябинского отделения ПАО Сбербанк.

— Представители банковских организаций не звонят гражданам по телефону и не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он — мошенник, прекратите с ним общение, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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