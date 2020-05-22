Погода на июнь в Челябинске 2020: ждите много радуги

Челябинцы соскучились по летнему отдыху и синоптики уже готовы дать свой прогноз. Каким же будет лето после теплой зимы и жаркой весны? Многие уже поверили, что погода в июне в Челябинске 2020 продолжит бить все рекорды тепла. Увы, ожидаются и неприятные сюрпризы.

Синоптики Гидрометцентра России уже подсчитали по движению воздушных масс, что июнь будет в общем-то заурядным и даже чуть-чуть прохладнее нормы. Может, это и к лучшему, пока закрыты базы и детские лагеря.

— Главное: погода будет изменчивой. Волны тепла будут сменятся волнами жаркой погоды. А на смену теплу придут дожди и усиление ветра, — говорят в Гидрометцентре России.

МИНУСЫ ЛЕТА

За сто лет наблюдений за погодой в Челябинске наши синоптики тоже видели всякое. В самые жаркие дни июня воздух в городе прогревался до +36. Но бывало и так, что термометр даже в июне показывал минус. Однажды температура упала до -11 градусов.

Но, скорее всего, первая половина июня подарит южноуральцам дневные температуры в пределах +20...+23 градусов. Ночами около +15 градусов.

А уже со второй половины воздух прогреется до +28 градусов днем и до +18...+20 градусов ночью.

Если день солнечный, будет полное ощущение жаркого лета. Если дождливый — придется вспомнить забытые анекдоты про капризы уральской погоды.

Говорят, что увидеть радугу - к счастью! Фото: Анна Сорокина

Конечно, любой прогноз - это только прогноз. Чем дальше дата, тем больше шансов попасть пальцем в небо. Самый точный прогноз составляется в Гидрометцентре Челябинской области на три дня.

ЕЩЕ ВОЗМОЖНЫ ЗАМОРОЗКИ НА ПОЧВЕ

Садоводы и дачники должны знать, что в первой декаде месяца еще возможны заморозки на почве. До Дня России, 12 июня, не стоит высаживать в открытый грунт помидоры и другую рассаду, требующую тепла. Хотя синоптики говорят: от более поздней волны холодов никто не застрахован. В середине 1930-х годов заморозки на почве были отмечены даже в третьей декаде июня.

Романтиков в июне 2020 порадуют грозы — их будет много. При этом пасмурных дней в июне практически не бывает. Даже после дождя из-за туч всегда выходит яркое солнце.

И чем больше дождей, тем у нас больше шансов увидеть радугу — это чудо природы.

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