«Еду отдаю соседу»: вегетарианка после челябинского обсерватора оказалась в больнице

Челябинка Алена Вахрушева после возвращения с острова Бали больше недели провела в обсерваторе возле Шершневского водохранилища, а потом угодила в больницу. Из-за обычной температуры ей пришлось снова сидеть в «заточении». Она поделилась впечатлениями об условиях в палатах и как ей, убежденная вегетарианка, приходится питаться, если пациентам дают только каши и блюда из тушенки.

Алена Вахрушева, фотограф-фрилансер из села Хомутинино, от зимних холодов улетела на Бали. А потом осталась на острове незапланированно, до 27 марта. Когда вспыхнула эпидемия коронавируса, еле выбралась с тропического острова.

От уральских морозов Алена улетела на Бали. Фото: Архив героя публикации.

— Чартер из Бангкока в Москву улетел без меня, так как Таиланд начал требовать у туристов результаты тестов на ковид, а на Бали еще такого не делали. Пропали билеты, виза. И если бы не консул РФ в Джакарте, к которому россияне, запертые на Бали кинулись в ноги, я бы разорилась. День на острове без визы стоит пять тысяч рублей. Нам оформили документы, разрешающие проживание в режиме ЧС, — рассказывает Алена.

КТ И ТЕСТЫ

12 мая, после сложного маршрута Денпасар (Бали) — Новосибирск — Екатеринбург, автобусом Вахрушеву и попутчиков доставили в обсерватор в санатории «Изумруд». Через неделю пребывания у девушки до 38 градусов поднялась температура. На «скорой» ее доставили в детскую инфекционную больницу в Ленинском районе, в отделение для контактных. Не помог отрицательный результат теста на коронавирус, который взяли в «Изумруде».

Перед госпитализацией Алене провели дополнительное исследование: компьютерную томографию легких. Именно КТ показывает, поражены ли они коронавирусом.

— КТ показала: легкие чистые. Но меня все равно положили в отделение для контактных. Температура больше у меня не поднималась. В больнице я прошла еще два теста на ковид. Первый отрицательный, жду результаты второго. Надеюсь скоро оказаться дома. Вместе со мной в палате парень, Антон, он вернулся из США. Его первый тест тоже отрицательный, — говорит Алена. — Я смирилась с «заточением», со спартанскими условими в больнице. Но очень трудно без привычного питания.

НЕТ БОРЩУ И КОТЛЕТАМ

С 12 лет Алена — убежденный вегетарианец. Единственное послабление — рыба и яйца.

— В шестом классе как отрезало: любимый многими шашлык приготовлен из убитых животных. Какое люди имеют право? Мои принципы питания резко изменились. Но в больнице нет вегетарианского меню. Котлеты мясные, супы с мясом. Каши — на молоке и воде. Те, что на воде, я тоже не ем. Мои обеды съедает сосед. А я питаюсь из пакета, который мне прислали.

— Консервированным?

— Нет, друзья передали пятикилограммовый пакет с фруктами, овощами, бутылочку оливкового масла. Делаю салатики, — говорит фрилансер.

Фрукты и овощи передали друзья. Фото: Архив героя публикации.

— На фруктиках-то голодно. А борщ и второе на фото из больницы аппетитные.

— Ничего, лучше я поголодаю, но принципам не изменю. Недоедать иногда даже полезно. Меня даже мама в детстве не переубедила есть мясное.

Больничное меню. Вполне аппетитное. Фото: Архив героя пубикации.

ОСОБОЕ МЕНЮ В ОБСЕРВАТОРЕ

Алена хорохорится, но уже с тоской вспоминает трапезу в обсерваторе «Изумруда». После недовольств, высказанных сторонниками принципа «Не едим мясного», в меню изолированных на две недели туристов появились овощи, супы-пюре, рыба.

— Нам давали брокколи, горбушу, варили для желающих супы-пюре, — вспоминает Алена. — Ну, ничего, продержусь. Скоро на свободу.

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