2020-05-24T15:11:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений в Челябинске 2020: власти разрешили прогулки в парках и торговлю

Губернатор Алексей Текслер объявил о первом этапе снятия ограничений в Челябинске
Сергей ГРУШАКОВ
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Теперь гулять челябинцам можно официальноТеперь гулять челябинцам можно официальноФото: Валентина ВАГАНОВА
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Сегодня, 24 мая, жителям Челябинской области официально разрешили гулять и заниматься спортом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение приступить к первому этапу снятия ограничений режима самоизоляции из-за коронавируса.

Челябинцам разрешили прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Теперь могут открыться и непродовольственные магазины. Главное условие — отдельный вход и площадь торгового зала до 400 квадратных метров.

— Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка — по другим регионам мы это видим — может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений, — заявил Алексей Текслер.

Глава региона объяснил, что решение о том, когда будут сняты ограничения режима самоизоляции, приняли после положительной динамики по всем факторам.

— Мы продолжаем ежедневно анализировать ситуацию, работать на опережение с факторами, которые на эту обстановку влияют. Мы смотрим на показатели распространения заболеваемости, коечный фонд, охват населения тестированием. По всем трем показателям мы четыре дня уже находимся в «зеленой зоне», — прокомментировал губернатор.

По его словам, важным было также снизить абсолютное значение роста.

— С уровня 90-100 выявленный случаев за сутки мы опустились до более низких показателей. Вчера было 67 новых случаев заражения, сегодня — 47. В регионе наблюдается плавное снижение, — добавил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области о снятии ограничений.! другой источник

В правительстве области подчеркнули, что общий режим готовности продолжает действовать: обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На ослабление режима сразу же отреагировали власти Челябинска. 24 мая с 17.00 открылись все городские парки. В администрации отметили, что работа торговых точек, аттракционов, пунктов питания в них пока не возобновляется. гуляющих попросили соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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