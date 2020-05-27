2020-05-28T06:26:50+03:00
Общество

Плевать на закон: в Челябинске разрушают новые пространства для прогулок

Пьяницы, автохамы и вандалы разносят в клочки отремонтированные площадки
Инна КУМЕЙКО
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В сквере с удовольствием гуляют горожане. Но вандалы и их пакости портят общее имущество и настроение.В сквере с удовольствием гуляют горожане. Но вандалы и их пакости портят общее имущество и настроение.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Новый сквер на Университетской набережной должен был стать хорошим примером нового благоустроенного пространства — стильные скамейки, качели, необычные игровые устройства, озеленение. И стал, но...ненадолго. Очень быстро сквер заполнили пьяницы, автохамы и хулиганы. Журналист Инна Кумейко решила выяснять, что же не так с челябинцами и можно ли сохранить то, что благоустраивается.

— Зеленая стрелка сквера протянулась вдоль Университетской набережной в прошлом году. В 80-е параллельно руслу Миасса сквер уже разбивали, но без ухода он быстро зарос бурьяном. Стойко держались огромные вязы и несколько десятков лип.

ГАБИОНЫ, ЦВЕТНИКИ, ШТАМБОВЫЕ БЕРЕЗКИ

Жильцы с воодушевлением приняли идею возрождения сквера — от дома N 16 по Университетской набережной до перекрестка с ул. Молодогвардейцев. Во время дорожной революции тихую набережную расширили до восьми полос; много деревьев вырубили. Грохот, пыль, рев моторов — жизнь в квартирах окнами на набережную превратилась в ад.

И вот на затоптанных газонах сквера появился чернозем. Затем — 130 хвойников-крупномеров: сосен, елок. Кустики, многолетние цветы — вырисовывалась красота! Интересные скамьи-габионы (основание — проволочный каркас, заполненный камнями-голышами); качели, горки для малышей-альпинистов; искусственные холмики в зеленой траве, где на макушке, как вишенка на торте, кудрявая штамбовая березка. Дороги вымостили плиткой — удачной, без сколов и белых солевых пятен.

— На следующий год продолжим, — пообещали подрядчики большой работы и чиновники.

ЗАЧЕМ ГАЗОН, ЕСЛИ ПАРКОВКА НУЖНА

Разрушать сквер начали сразу после его сдачи. Первым делом, вырвали с мясом качели на цепях.

Здесь по вечерам темно, хоть глаз выколи. Если днем сквер обживают мамы с колясками и пенсионеры, то в сумерках беседки и скамьи под тенистыми деревьями оккупированы сомнительными компаниями. Отвечает за освещение Комитет дорожного хозяйства администрации города. Где его ответ?

Владельцы внедорожников-тяжеловесов не привыкли изменять принципу автохамов «Паркуюсь, где хочу!» и превратили участок газона в утрамбованный плац. И плевать, что колеса раздавили корневой ком елки-крупномера, отчего дерево покосилось. Как тут без забора или ограничительных парковочных столбиков? Убеждением перевоспитывать или штрафами? У владельцев иномарок штрафов на десятки тысяч рублей накоплены!

Местный "герой". Ему тут удобно. Фото: Инна КУМЕЙКО

Местный "герой". Ему тут удобно.Фото: Инна КУМЕЙКО

«Комсомолка» сообщала об упертом автохаме еще зимой. Как думаете, забоялся он суровой кары закона?

ПИР ГОРОЙ, БЕЗ СТЕСНЕНИЯ

В майскую теплынь сквер заняли пьяные компании. Лавки широкие — бутылки со спиртным и снедь лежат щедро, как на обеденном столе. Урны переполнены стеклотарой. Поддатые дяди и тети, пересыпанные матом разговоры.

Им тоже тут удобно. Рядом скамьи пустуют. Слушать пьяные маты никому не хочется. Фото: Инна КУМЕЙКО

Им тоже тут удобно. Рядом скамьи пустуют. Слушать пьяные маты никому не хочется.Фото: Инна КУМЕЙКО

Права руководитель дизайн-бюро «Арта» Марина Фролова, которая занималась озеленением сквера, устанавливала аттракционы и качельки: подрядчики по уборке должны работать и в выходные тоже, ведь основная нагрузка на общественное пространство приходится на уик-энд.

Сквер в свой маршрут обязаны включить полицейские патрули. Потому что повальное пьянство на лавочках — это нарушение федерального закона.

Где система видеонаблюдения «Умный город»? Под электронным приглядом и бесчинств было бы меньше. Пока все держится на честном слове. Выломают ли нежную березку, выкопают ли многолетние цветы: уют зависит от милости вандалов.

Перед новогодними праздниками какой-то мерзавец сломал голубую ель. Видимо, украсил обломком квартиру. Сейчас Марина Фролова пытается восстановить верхушечку из боковой ветви.

Новая верхушечка голубой елки - из боковой ветви. Фото: Инна КУМЕЙКО

Новая верхушечка голубой елки - из боковой ветви.Фото: Инна КУМЕЙКО

КАК МАМА-ТЯЖЕЛОВЕС ДЕТСКИЙ АТТРАКЦИОН СЛОМАЛА

Есть в сквере детский аттракцион «Пружинки», на развитие баланса. Скачут по платформам на пружинках детки, стараются не упасть. И вдруг одна ступенька оторвалась. Дети, разбежавшись, на сломанной ступени оступаются, падают.

Мальчик падает на выломанной ступеньки аттракциона "Пружинки". Фото: Инна КУМЕЙКО

Мальчик падает на выломанной ступеньки аттракциона "Пружинки".Фото: Инна КУМЕЙКО

— «Пружинки» предназначены для детского веса. Сама видела: проскакал по платформам мальчик, а следом за ним мама-тяжеловес взгромоздилась. Ее поддерживал за руку супруг. Пружины не выдержали, лопнули. Семья потопала дальше. Мы уж не раз те пружины ремонтировали: все без толку!

Оторвали ступеньку с мясом. Фото: Инна КУМЕЙКО

Оторвали ступеньку с мясом.Фото: Инна КУМЕЙКО

Общественное пространство восстановлено на бюджетные деньги, на деньги налогоплательщиков. И возмутительно видеть, как разламывают детские аттракционы и выкручивают качели. Почему, сказав «А» в важном благоустройстве общественного пространства, власти медлят сказать логичное «Б»? Лето на Южном Урале короткое. Сезон строительства и благоустройства давно стартовал. Когда начнутся работы?

Все, что написано про сквер на Университетской набережной, можно смело отнести ко многим общественным пространствам, отремонтированным в Челябинске в 2019 году.

ОБЕЩАЛИ ЗАНЯТЬСЯ В ЭТОМ ГОДУ

Корреспондент КП-Челябинск задал вопрос по продолжению работ на Университетской набережной мэру Наталье Котовой. Она спросила о планах главу Калининского района.

— Ждем, когда Комитет по дорожному хозяйству проведет сети наружного освещения, — сказал Сергей Колесник. — Потом займемся газонами, продолжим озеленение.

— В этом году освещение появится?

— Обещают в этом, — как-то неуверенно ответил Колесник.

Поручение с аппаратки: пересмотреть работу подрядчиков по очистке урн, особенно на центральных улицах. Прокисшие остатки пищи, вываливающиеся из мусорок в жару, — это ужас.

Пятилетка благоустройства, объявленная властями в прошлом году, должна состояться. Жить на пыльной обочине промышленного города не хочется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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