Александр Шестаков:«Я всегда делал больше, чем требовалось»

Детство... Время первых открытий, свершений и побед. Прекрасная пора! Для многих — беззаботная. Но у ректора Южно-Уральского государственного университета, депутата Законодательного собрания Челябинской области Александра Шестакова в жизни не было беззаботных периодов, и детство не стало исключением.

«ТЫ ДОЛЖЕН ИДТИ ВПЕРЕД»

— Когда вспоминаю детство, в памяти всплывает наше село.

…Поляна ароматной лесной клубники. Мы с мамой собираем ягоды. Жара! Усталость неимоверная! Но есть задача набрать ведро, и пока оно не наполнится, мы будем трудиться. Мама меня очень любила, но всегда заставляла «впахивать». Она серьезно занималась моим воспитанием и во многом способствовала формированию стоических качеств: «Ты должен терпеть и идти вперед, пока не сделаешь дело». Мама все время меня настраивала на получение хорошего образования, а отец привил уважение к людям, желание общаться, умение слушать и слышать. Все эти качества очень мне пригодились в жизни.

Помню, тогда в детстве мне было некомфортно. Недоумевал, почему на ребенка так много всякой работы взваливают. А сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это правильный подход. Потому что всю жизнь мне приходится много работать. Раньше восьми часов вечера я не ухожу из университета, с которым связаны почти 50 лет жизни. А, бывает, и до одиннадцати задерживаюсь. Вот эта детско-юношеская закалка очень мне помогает.

Трудоспособности ректора действительно можно только удивляться. Он держит руку на пульсе всех направлений деятельности университета. Колоссальный опыт и стратегическое мышление способствуют динамичному развитию ЮУрГУ. Но разговор сегодня о другом: о яркой личности и этапах ее формирования, о непростом пути длиной в полвека и о «завидной» карьере, которая только на первый взгляд складывалась легко и просто.

Александр Шестаков был одним из лучших учеников в школе, участвовал во всех олимпиадах. Занимал третье место в области по физике, четвертое-пятое — по математике. Был приглашен в летний лагерь в новосибирский Академгородок. Но поступил в Челябинский политехнический институт на кафедру «Системы автоматического управления» приборостроительного факультета.

Это была молодая кафедра. Заведовал ею Георгий Севирович Черноруцкий — яркая личность, выдающийся профессор челябинского политеха, создавший одну из наиболее сильных научных школ в вузе.

Профессор Черноруцкий перед выпуском пригласил Шестакова в аспирантуру. Георгий Севирович «выбил» у руководства института ставку преподавателя-стажера с самой маленькой зарплатой — 100 рублей в месяц. А через 9 месяцев Шестакова в составе группы специалистов ЧПИ послали в Миасс, где реализовывался крупный проект по наземной отработке системы управления морской баллистической ракеты. Система была совершенно новая. Появилась первая вычислительная управляющая машина. В вузе этому не обучали, пришлось учиться в режиме реальной деятельности. Еще через 6 месяцев Шестаков стал ответственным исполнителем этой работы, которой занимался два с половиной года.

БЕСЦЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ОПЫТ

Сдали систему в срок и с требуемыми техническими характеристиками, хотя задача ставилась непростая. Машина была слабенькая, а надо было в режиме реального времени решать дифференциальные уравнения. Работу высоко оценили. Научный руководитель получил орден Дружбы народов, а ответственный исполнитель Шестаков… -опыт.

Истосковавшийся по научной работе Шестаков кандидатскую написал за два года. Ставки на кафедре не было. После защиты диссертации и утверждения кандидатской степени работал инженером за минимальную зарплату. Наконец заведующий кафедрой Г.С.Черноруцкий добился ставки старшего научного сотрудника, и Александр Леонидович с головой ушел в новый проект — наземный комплекс для отработки системы управления космического корабля «Буран». Снова стал ответственным исполнителем работы.

Шестаков продолжал терпеливо ждать преподавательскую ставку, получая маленькую зарплату. В это время на кафедре «Системы управления» появился первый робот-универсал. Шестакову пришлось еще и им заниматься.

— «Можешь робота научить пиво разливать?» — спросил меня как-то Черноруцкий. Я научил. Георгий Севирович дал мне три рубля, чтоб я сбегал за пивом, пригласил проректора по учебной работе Александра Тащева. Робот разлил пенный напиток, Александр Кузьмич пиво выпил. Но… ставки так и не появилось. Не знаю, почему. Сейчас всем, кто защищается, я нахожу ставки. Молодым перспективным ученым надо давать возможность расти — мое глубокое убеждение.

Когда ушел на кафедру измерительной техники, работу по стенду «Бурана», которая уже была выполнена процентов на сорок, руководство кафедры отдало другому сотруднику. По завершении проекта ему вручили медаль «За трудовую доблесть». Работы были настолько серьезные, что руководители получали правительственные награды. И, конечно, для Александра Леонидовича, которого неизменно назначали ответственным исполнителем, это был бесценный инженерный опыт.

В период перестройки сотрудники увольнялись из университета, занимались бизнесом, а Александр Шестаков ходил с чемоданчиком, исписывал блокноты, готовил докторскую. После защиты его назначили заведующим кафедрой информационно-измерительной техники.А потом Александр Леонидович стал деканом приборостроительного факультета. Близилось его 40-летие. Надо было достойно отметить юбилей.

— Собрал партбюро — разработали программу, издали книгу. Оказалось, что есть контакты с Алексеем Архиповичем Леоновым. На станции «Мир» тогда один из приборов функционировал, который разрабатывался у нас. Написали космонавту письмо-приглашение. Полтора месяца вели переговоры — и дал согласие. Я встретил его на летном поле на машине. Спускается с трапа генерал с двумя звездами… Большой ажиотаж, все СМИ собрались! Четыре дня Леонов был моим гостем. Простой в общении человек, много чего порассказывал о том, как «там» все было на самом деле. Круто мы отметили юбилей приборостроительного факультета! После этого у нас с Алексеем Архиповичем завязались дружеские отношения.

«МЕНЯ ВЫБИРАЛИ ВРЕМЯ И ЛЮДИ»

Три года Шестаков работал деканом. А потом ректор Герман Вяткин предложил ему стать проректором по научной работе. Согласился, ведь научный руководитель Г.С.Черноруцкий любил повторять: «На работу не напрашивайся, но от работы не отказывайся». Шесть лет трудился в этой должности. Занимался не только научной сферой. Исполнял обязанности ректора, когда здоровье Германа Платоновича дало сбой. А в 2005 году на скандально известных выборах Шестаков стал кандидатурой Г.П.Вяткина.

— На нас писали доносы, поливали грязью в СМИ, но мы выиграли. На выборах ректора я набрал 75 процентов голосов. С тех пор на этом посту, пытаюсь развивать университет. Мы выиграли конкурс национального проекта «Образование». 750 миллионов рублей получили на развитие вуза и в основном вложили их в создание научной базы. Потом выиграли статус национального исследовательского университета — миллиард и 800 миллионов тоже вложили в научную базу. Вошли в программу 5-100…

Сейчас ЮУрГУ становится значимым международным университетом с хорошей репутацией. Разработана стратегия развития, ведется сотрудничество с ведущими корпорациями мира.

— Наши партнеры успешно работают на глобальном рынке. Достаточно эффективно взаимодействуем с компаниями «Метран» и «Эмерсон», совместно развиваем учебный процесс и намерены продолжать сотрудничество. Мы стоим у истоков цифровой индустрии в нашей стране. Начали заниматься этим направлением до того, как об этом стали говорить в России. К слову, по признанию президента «Эмерсон», корпорация так поддерживает только два вуза в мире: американский университет, в котором она базируется, и российский университет — ЮУрГУ.

У Александра Леонидовича три дочки. Старшая экономист, выпускница ЧГТУ, вышла замуж и живет с внучкой в Австралии. Средняя окончила медицинский университет, защитила диссертацию и стала очень хорошим иммунологом. У нее прекрасные сын и дочь! Младшая учится на философском факультете РУДН. А еще у него замечательная жена. Правда, пришлось ее уволить с должности директора института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ, поскольку супруге ректора нельзя быть руководящим работником. Было обидно, конечно, ведь Людмила Шестакова создала этот институт, что называется, с нуля.

— Что помогло вам добиться успеха в жизни?..

— Понимаете… путь к успеху всегда не прост. Я не знаю, чем закончится история моего успеха, но в любом случае это результат труда, — делится своими мыслями Александр Шестаков. — Я не строил глобальные планы — не собирался сидеть в ректорском кабинете. Время и люди меня выбирали. Мне доверяли самые сложные задачи. Я всегда делал больше, чем от меня требовалось, и любую работу старался выполнять хорошо. Наверное, это у меня от мамы, к сожалению, рано ушедшей из жизни.

…Аромат лесных ягод и сегодня неизменно напоминает Александру Леонидовичу о детстве. А светлый образ мамы навсегда остался в сердце. Она продолжает вести по жизни и благословляет на новые победы.