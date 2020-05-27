Вылечить зубы на средства регионального маткапитала — хорошая новость для многодетных семей

Беременность, роды и грудное вскармливание — эти прекрасные, наполненные невероятными эмоциями моменты в жизни женщины порой не лучшим образом отражаются на состоянии зубов.

Как утверждают стоматологи, заболевания зубов и воспаление десен у женщины во время беременности могут обостряться. Это связано с гормональной перестройкой в организме и нагрузкой на иммунную систему будущей мамы, в результате чего микроорганизмы в полости рта начинают размножаться быстрее. И если женщина не вылечила кариес до беременности, то за время ожидания малыша «маленькая черная дырочка» на зубе может превратиться в пульпит и спровоцировать периодонтит (инфекционно-воспалительное поражение связочного аппарата зуба). На состояние зубов женщины во время беременность также может повлиять и дефицит кальция в организме из-за того, что часть его идет на формирование скелета будущего малыша.

Уже после рождения малыша маме зачастую и вовсе некогда заниматься своими зубами. Однако, целуя новорожденного, человек с воспаленными деснами рискует передать малышу все патогенные микроорганизмы из своей полости рта. Так можно нанести вред неокрепшей иммунной системе ребенка.

Именно поэтому стоматологи настоятельно рекомендуют решать все стоматологические вопросы еще до наступления беременности. Либо, если мамочка не успела этого сделать, как можно скорее вылечить все зубы после родов.

В реальности же не все так просто. Качественная стоматологическая помощь, особенно если требуется объемное лечение, сильно ударяет по семейному бюджету. Наиболее остро этот вопрос стоит в многодетных семьях, где родители руководствуются принципом «Все лучшее — детям», отодвигая собственное здоровье на второй план. А так делать нельзя.

Хорошо, что сейчас многодетные родители могут оплатить лечение зубов за счет средств регионального материнского капитала. Как это сделать? Об этом корреспонденту «КП-Челябинск» рассказали в стоматологии «Скрынниковв».

«Знакомые мамочки передавали эту радостную новость друг другу»

Многодетная мама Наталья также столкнулась с вопросом лечения зубов.

— Пять лет назад после рождения третьего ребенка я, как и многие мамочки, задумалась о лечении зубов. Удовольствие это не из дешевых, особенно когда речь идет о качественных материалах и квалифицированных специалистах. Я начала интересоваться, на какие цели можно использовать региональный материнский капитал. Сумма тогда была другая, гораздо меньше, чем есть сейчас. Тогда я и прочла, что средствами регионального материнского капитала можно рассчитаться за услуги стоматологии. Причем, лечить зубы может не только мама, но и папа, а также старшие братья и сестры, — рассказывает Наталья. — Одновременно с этим я узнала, что такую услугу в нашем городе оказывает стоматология «Скрынниковв». Обратилась. И вылечила зубы! Никакой бумажной волокиты не было: наоборот, органы соцзащиты сработали четко и оперативно.

Наталья рассказывает, что поделилась этой новостью со своими подругами, тоже многодетными мамами. Многие воспользовались данной услугой, понимая, что значит вылечить все зубы за счет собственных средств, которых постоянно на что-то не хватает. Ну а потом добрая новость облетела все родительские чаты и форумы. Темы о том, что вернуть здоровье зубам можно за счет поддержки областного правительства, оказывались самыми популярными и активно обсуждаемыми.

Мамочки спрашивали совета и уточняли: а не скажется ли тот фактор, что деньги ты достаешь не из собственного кармана, на качестве оказываемых услуг. Но те, кто сходил в «Скрынниковв» уверяли: не сказывается. Здесь каждого пациента буквально искупают в заботе, внимании и добром отношении.

Кстати расплатиться «сертификатом» здесь можно за абсолютно любые услуги: профилактическую гигиену полости рта, лечение зубов и десен, ортопедию и имплантацию. Узнать подробности по каждой услуге можно на сайте стоматологии. Если сумма лечения выше размера маткапитала, пациент доплачивает эту разницу. А если ниже — оставшаяся сумма просто остается у клиента на депозите, и он, а также члены его семьи могут вылечить зубы, в любой момент, обратившись в клинику.

В итоге за последние несколько лет в стоматологии «Скрынниковв» более 20 жителей Челябинска восстановили свое стоматологическое здоровье за счет средств областного маткапитала.

Пакет документов минимален, процедура максимально упрощена

Скептики скажут: «Ну, если речь идет о получении господдержки, придется собрать тонну документов и обить пороги множества кабинетов». Поспешим возразить.

В стоматологии «Скрынниковв» нам объяснили пошаговую процедуру лечения зубов за счет средств регионального материнского капитала.

Первое. Вы записываетесь на первичную консультацию по телефону: (351) 701-17-03. Администраторы подберут удобное время посещения стоматологии, а также напомнят о визите к доктору за день до приема.

Второе. Непосредственно на приеме вас осмотрит врач, а если потребуется, даже несколько специалистов. Нередки ситуации, когда пациенту нужна помощь не только зубного врача общей практики, но и хирурга или стоматолога-ортопеда, если речь идет о протезировании или установке виниров.

Третье. По итогам консультации составляется план лечения и смета. Вы сообщаете, что желаете воспользоваться услугами клиники за счет средств регионального маткапитала и предъявляете документы, подтверждающие ваш статус многодетной семьи.

Четвертое. За один рабочий день администраторы стоматологии «Скрынниковв» сформируют весь пакет документов для предъявления в органы соцзащиты.

Пятое. Эти документы один из родителей (опекунов) приносит в управление соцзащиты населения по месту жительства. В течение полутора месяцев данные документы проверяются, после чего на расчетный счет стоматологии поступают денежные средства. Их размер совпадает с размером регионального материнского капитала, утвержденного местным правительством.

Шестое. После этого администратор клиники вновь связывается с вами для планирования даты и времени лечения.

Несколько слов о стоматологической клинике

Почти 80%м клиентов приходят в клинику «Скрынниковв» по совету друзей и родных. А потом возвращаются сюда снова, приводят своих знакомых и родственников. По словам многочисленных пациентов, здесь делают посетителей красивыми вне зависимости от тяжести исходной ситуации.

В чем рецепт успеха? Команда профессионалов, добросовестная работа и доступные цены — вот основные ингредиенты. А главную изюминку вы узнаете, лично посетив стоматологию «Скрынниковв».

Стоматология «СкрынниковВ»

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68 Д, 3-й этаж;

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