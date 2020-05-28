Сезон клещей в Челябинской области 2020: где поставить прививку, что делать при укусе

В разгар сезона клещей Челябинск столкнулся с дефицитом иммуноглобулина. Это единственное средство, которое помогает остановить развитие клещевого энцефалита у не привитого человека. Но можно себя обезопасить, пройдя ускоренный курс вакцинации. «Комсомолка» подскажет, где поставить прививку и что делать при укусе в сезон клещей в Челябинской области 2020.

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Только за одну неделю около трех тысяч южноуральцев пострадали от укусов клещей. Но поставить иммуноглобулин оказалось задачей не из простых. Людям пришлось побегать, чтобы найти препарат.

— В мае иммуноглобулин поступил на Областной аптечный склад для передачи больницам и для продажи в розничную сеть. В ближайшее время свыше 1000 доз поступят в те территории, где нуждаются в постановке лекарства, — заверили КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава.

Но позаботиться о себе можно и своими силами. Тем более, что этим летом многие отказались от поездок на море, в другие страны и собираются провести отпуск на уральских озерах.

Даже иммуноглобулин не так надежен, как профилактическая прививка. Только прививка дает гарантию, что пострадавший человек не погибнет от клещевого энцефалита. Летом вакцинацию можно пройти в сжатые сроки.

УЛОЖИТЕСЬ В МЕСЯЦ

Начальный курс вакцинации состоит из трех прививок. Первую и вторую обычно ставят с разницей в месяц, а через год — еще одну. Дальше нужно поддерживать иммунитет и повторять вакцинацию один раз в три года.

— Летом схема другая. Промежуток между первой и второй прививками можно сократить до двух недель. После второй прививки еще в течение двух недель нужно беречь себя от возможной встречи с клещами. Не выбираться на природу, не ходить в парки и даже в сад. Это время необходимо, чтобы сформировался иммунитет, — рассказала КП-Челябинск главный специалист отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Любовь Колесникова.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ

Поставить прививку сегодня можно в частных медцентрах и в поликлинике по месту жительства. В первом случае укол делают сразу на месте, услуга стоит в пределах тысячи рублей. Чтобы пройти вакцинацию в государственной поликлинике, нужно:

— взять справку от участкового о состоянии здоровья;

— в тот же день съездить в аптеку за вакциной (доза на одного человека стоит в пределах 500 рублей);

— вернуться в процедурный кабинет и уколоться.

Этой весной Роспотребнадзор обещал бесплатные прививки всем детям в возрасте 3-4 лет и бесплатную ревакцинацию ученикам 1 и 2 классов. Школы и садики сейчас закрыты. Но всех ребят привьют бесплатно в детских поликлиниках. Детсадовцев уже прививают, а вакцину для школьников вот-вот завезут.

Ранее была озвучена информация, что детей без прививок не пустят в летние лагеря. В Роспотребнадзоре это опровергают:

— Категорического запрета на поездку детей без прививки в летние лагеря нет. Ребятам запрещено покидать территорию лагеря, а ее обрабатывают от клещей. Поэтому в лагерь можно и без прививки. За город не пустят только не привитых сотрудников, так как им можно выходить за забор, — рассказала Людмила Колесникова.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

К началу этой недели количество пострадавших уже приблизилось к семи тысячам человек. Хотя в прошлом году за весь сезон от клещей пострадали 17 тысяч. А впереди еще целое лето.

— Большая часть укушенных — это взрослые: их 4800 человек. А остальные 1995 человек — дети, — говорит Любовь Колесникова.

Больше всего укусов, по традиции в горно-лесной зоне области. Это Нязепетровск, Кусинский, Каслинский районы и Сатка.

Семь человек положили в больницы с подозрением на клещевой энцефалит. Но подтвержденных диагнозов пока нет.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

Если клещ присосался, обязательно сдайте его на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области (тел. 237-33-93, 237-34-76) или частные лаборатории.

Результат теста поможет лечащему врачу оценить ваш риск заразиться и назначить лечение.

За помощью в будни следует обращаться в свою поликлинику, а ночью и в выходные — в травмпункт.

Кстати, не забывайте, что у клещей два пика активности — весенний (в мае-июне) и осенью (с середины августа по начало сентября).

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