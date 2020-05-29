Фестивали в Челябинской области летом 2020: программа мероприятий, площадки

Летом в Челябинской области традиционно проводят крупные мероприятия такие, как Бажовский и Ильменский фестивали, Сабантуй, «Аркаим» и другие. Но в этом году из-за пандемии коронавируса их организация оказалась под угрозой. Некоторые события пройдут в онлайн формат. Остается главный вопрос: куда этим летом поехать на фестиваль в Челябинской области 2020 — публикуем программу мероприятий и площадки.

БАЖОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Бажовский фестиваль могут перенести на следующий годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, скорей всего, Бажовский фестиваль перенесут на следующее лето, по крайней мере в 2020 году он не будет проходит в том же виде, как и год назад.

— Когда мы закладываем средства на проведение фестиваля, у нас есть показатели, которые мы должны выполнить. Уход в онлайн-режим не требует дополнительных средств,и мы не имеем права эти деньги тратить именно на проведение мероприятия в формате онлайн, — объяснил Алексей Бетехтин.

ИЛЬМЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ильменский фестиваль пока переходит в онлайнФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый этап песенного конкурса Ильменского фестиваля пройдет онлайн и начнется 1 июня, но полностью переносить мероприятие в виртуальную реальность не планируют.

— Ильменский фестиваль — это его атмосфера, это все-таки опен-эйр, живая музыка и доступность для всех людей независимо от возраста, поэтому мы не планируем проведение всего фестиваля в онлайн-режиме. Мы, считаем, что это невозможно, — рассказала Мария Гришина, руководитель отдела по связям с общественностью Фонда Олега Митяева

Если фестиваль нельзя будет провести в традиционном режиме, организаторы продумали несколько вариантов. Первый — сократить срок проведения с трех до одного дня, без платочного лагеря, но с «живым» концертом и финальным этапом песенного конкурса.

«АРКАИМ» И ЕЩЕ ДВА ФЕСТИВАЛЯ

Этнические фестивали на Аркаиме пока стоят в планеФото: Юлия РЕУТОВА

Несмотря на то, что все даты примерные, на Аркаиме официально не отменены три крупных мероприятия.

На 11 июля запланирован фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим». В этом году это будет пятнадцатый юбилейный фестиваль. Его посвятят теме «Детство».

На 25 июля намечен фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» на тему «Каменный век». Гости смогут почувствовать себя древними людьми: научатся делать стрелы, каменные топоры, плести циновки, лепить посуду из глины.

И 15 августа состоится фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка», в котором традиционно принимают участие разные народности: башкиры, казахи, русские, казаки.

— В этом году мы также планируем открытие экологической тропы «Аркаимская долина». Мы перенесли открытие на конец июля. На пути предполагается 17 площадок, на которых посетили смогут познакомиться с древней и современной природой. Там будут скульптуры животных, которые обитали здесь, но вымерли из-за деятельности человека, — рассказал Мария Таирова, специалист по связям с общественностью Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим».

БУШУЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И ЗАБЕГ ЗА ОБЛАКА

Бушуевский фестиваль тоже пока стоит в плане

— Бушуевский фестиваль запланирован на 11-12 июля, мы не можем сказать, что его точно отменят. Фестиваль планируем провести, в каком формате он будет проходить пока что неизвестно, — прокомментировала директор муниципального учреждения «Центр развития туризма Златоуста»Алина Шмарина.

В этом году на 6 июля запланирован Славянский фестиваль сельского экотуризма в поселке Веселовка на базе первой школы экотуризма «Веселая мельница». Он продлится до 12 июля.

— В августе этого года будет проходит традиционный горный марафон «Забег за облака», который проводится в национальном парке «Таганай». Это тоже масштабное мероприятие, которое, как мы ожидаем, состоится. Наш фестиваль «Златфест» приуроченный ко дню города и запланированный на 29 августа, пока что тоже остается в обычном формате, — добавила Алина Шмарина.

Фестиваль традиционного казачества «Златогорка» и Сабантуй переносятся на неизвестный срок. Даты крупных мероприятий будут зависит от того, как сложится ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области.

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