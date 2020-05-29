Детская поликлиника челябинского северо-запада отчиталась о работе за год
Челябинская детская поликлиника №8 публикует у нас отчет о проделанной за 2019 год работе
Изменить размер текста:
В конце 2018 года детская поликлиника №8 стала автономным учреждением. В соответствии с Постановлением Администрации города Челябинска №149-П от 11.05.2010г. и в соответствии с п. 5 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.10.2007г., публикуем отчет о проделанной учреждением работе.
ИСТОЧНИК KP.RU