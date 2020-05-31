«Я блондинка и мне все можно»: челябинские красавицы рассказали, как помогает в жизни цвет волос

Сегодня, 31 мая — международный День блондинок. Отмечается он уже 14 лет. В честь праздника предлагаем вам полюбоваться светловолосыми красавицами из Челябинска. Эти девушки выделяются не только цветом волос, но и активным образом жизни. Мы спросили у челябинок, знают ли они о своем «профессиональном» празднике и помогает ли им в жизни цвет волос.

Екатерина Назарова

25-летняя Екатерина — известная личность в городе. Она интервьюер микст-зоны «Трактора», телеведущая, Мисс Урал 2018 и фотомодель. А еще владелица ресторана на колесах «Вкрутую». При своем плотном графике Екатерина всегда отлично и выглядит и может похвалиться спортивной фигурой — она увлекается воздушной акробатикой.

— О Дне блондинок я не знала, но теперь буду знать, — говорит Екатерина.

Екатерина Тимонова

Екатерине 23 года, она занимается моделингом и пробует себя в SMM.

— Еще рисую, фотографирую, фотографируюсь, обожаю подвижные игры, занималась профессионально легкой атлетикой девять лет, сейчас просто для себя иногда делаю тренировки. Многие девушки пишут мне, что хотят такой же цвет волос. Но не получается у них добиться такого цвета. Мне блонд помогает в жизни только для необычных косплеев, ну и меня сразу из далека видно, так говорят друзья, — смеется Екатерина. — Если из плохого, то белые волосы — это повод за что зацепиться, как оскорбить, по крайне мере, в школе такое было. Сейчас такого не слышу.

Любовь Королева

27-летняя Любовь работает менеджером в консалтинговой компании, для души участвует в фотосъемках, рекламных видеороликах. Занимается спортом, помогает приютам животных.

— Я блондинка и мне все можно! Сказать, что я пользуюсь этим в каких-то моментах — нет. Но только если чуть-чуть. На самом деле, цвет волос никак не влияет на образ жизни. Про праздник я знаю, но не отмечаю. В шутку могу поздравить подруг, так как в России что ни день, то праздник.

Алиса Благинина

Алисе 20 лет, она студентка ЮУрГУ, будущий инженер-строитель. В свободное время подрабатывает моделью.

— Мне нравится быть блондинкой с голубыми глазами! Это мой цвет, он соответствует моему типу внешности и внутреннему миру, так как я добрая, открытая, и доброжелательная. Я считаю, что цвет волос не может повлиять на развитие и судьбу девушки, а все глупые ярлыки, навязанные обществом, уже не актуальны. Девушкам желаю жить и развиваться, любить себя и рушить стереотипы!

Мария Амелина

Марии 24 года. Она профессиональный фотограф. В свое свободное время рукодельничает: например, может сшить наряд для творческой съемки, или смастерить реквизит.

— Наверное, в какой-то мере цвет волос влиял раньше точно. В школе я считала себя менее привлекательной, и даже позже перекрасилась в рыжий цвет. Но сейчас, вернувшись в этот цвет, я чувствую себя иначе и прекрасно. Не знала, что есть такой праздник. И, если честно, теперь задумалась, может и правда его стоит отметить с подругой.

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