2019-09-27T16:04:29+03:00
Общество

Пять девушек из Челябинска, похожих на звезд Голливуда

Эти красавицы запросто могли бы стать двойниками знаменитостей
Валентина ВАГАНОВА
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Говорят, двойники есть у каждого человека. Для большинства встреча со своим «зеркальным отражением» не принципиальна. А вот звезды, разрываясь между съемками и гастролями, нередко разыскивают свои копии. И, оказывается, их совсем немало. В Челябинске, кстати, тоже есть двойники голливудских селебрети. КП-Челябинск нашла пять челябинских красавиц, удивительно похожих на зарубежных знаменитостей.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

На 19-летнюю челябинку Наталью этим летом обрушилась популярность. Визажист Яна Панфиловская сделала ей макияж и опубликовала бьюти-преображение в соцсетях. Пользователи отметили поразительное сходство Натальи с легендарной Дженнифер Лопес.

Пользователи соцсетей считают, что Наталья - копия Джей Ло. Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jlo

Пользователи соцсетей считают, что Наталья - копия Джей Ло. Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jlo

Сама студентка двойником знаменитости себя не считает. По ее словам, секрет кроется в талантливой работе бьюти-мастера.

Сама Наталья двойником звезды себя не считает. Фото: instagram.com @m.n.eee18

Сама Наталья двойником звезды себя не считает. Фото: instagram.com @m.n.eee18

ЭМИЛИЯ КЛАРК

23-летняя челябинка Екатерина Тимонова как две капли воды похожа на Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». В сериале ее сыграла британская актриса Эмилия Кларк. Феноменальное сходство Екатерины с Матерью драконов вылилось в пару классных косплеев. После них девушку так и прозвали — челябинская Дейнерис.

Отгадаете, где челябинская Дейнерис? Фото: кадр из фильма, Алеся Удилова

Отгадаете, где челябинская Дейнерис? Фото: кадр из фильма, Алеся Удилова

— Мне говорили, что я очень похожа на нее. Но я не смотрела сериал и даже не знала, кто это. Фотограф Алеся Удилова предложила мне снять косплей-фотосессию. Специально съездили в Сатку, в «Сонькину лагуну», чтобы сделать фотографии возле замка. После съемки я все-таки посмотрела сериал и влюбилась в персонажа. С первого сезона я смотрела и переживала только за нее. В этом году мы сделаем еще одну съемку, посвященную Дейнерис. Там будет костюм из последнего сезона, — говорит Екатерина.

Феноменальное сходство! Фото: Алеся Удилова

Феноменальное сходство! Фото: Алеся Удилова

Первая съемка в образе Дейнерис, после которой Екатерина посмотрела сериал и влюбилась в героиню. Фото: Алеся Удилова

Первая съемка в образе Дейнерис, после которой Екатерина посмотрела сериал и влюбилась в героиню. Фото: Алеся Удилова

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

У 29-летней Юлии Садретдиновой тоже «звездная» внешность. Челябинская красавица очень похожа на Анджелину Джоли. Миндалевидные зеленые глаза, пухлые губы, выразительные скулы и аккуратный носик.

Определенно сходство есть. Фото: Global Look Press, Сергей Дмитришин

Определенно сходство есть. Фото: Global Look Press, Сергей Дмитришин

Юлия, кстати, тоже актриса, фотомодель и счастливая мама. А еще успешный SMM-специалист.

Юлия актриса, модель и SMM-специалист. Фото героя публикации

Юлия актриса, модель и SMM-специалист. Фото героя публикации

Девушка тоже счастливая мама, как и Джоли, воспитывает сына. Фотограф: Максим Гладкий

Девушка тоже счастливая мама, как и Джоли, воспитывает сына. Фотограф: Максим Гладкий

Улыбка ну очень похожа! Фото: Александрина Марусина

Улыбка ну очень похожа! Фото: Александрина Марусина

Еще одна челябинка, похожая на Джоли, сама является звездой — это блогер Наталья Краснова. За ее страницей в Инстаграм следят 2,2 млн человек.

Наталья Краснова - известный российский блогер. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Наталья Краснова - известный российский блогер. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Наталья известна, как артистка комедийного жанра, а с прошлого года еще как блогер, задавший вопрос Путину. Обворожительной юмористке 39 лет. Она мама двоих детей. Но выглядит девушка сногсшибательно и гораздо моложе своих лет. Читатели мужского журнала признали ее самой сексуальной женщиной России.

Подписчики Натальи чуть ли не под каждым постом пишут о ее схожести с Джоли. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Подписчики Натальи чуть ли не под каждым постом пишут о ее схожести с Джоли. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Кстати, самый популярный ролик на YouTube-канале Натальи — «Как сделать губы более объемными, как у Анджелины Джоли». В нем она в комической форме дает «бьюти-советики» инстадивам.

КИРА НАЙТЛИ

У Екатерины Ковалевой даже в «шапке» Инстаграма написано «Русская Кира Найтли». Девушке часто говорят, что она похожа на голливудскую звезду. И схожесть есть, согласитесь.

Девушку знакомые называют русской Кирой Найтли. Фото: Global Look Press, архив героя публикации

Девушку знакомые называют русской Кирой Найтли. Фото: Global Look Press, архив героя публикации

Екатерине 20 лет, она студентка — учится на фармацевта и уже работает по профессии. Занимает легкой атлетикой и многоборьем. Но времени на увлечения сейчас не хватает из-за учебы.

Екатерина студентка, учится на фармацевта. Фото из архива героя публикации

Екатерина студентка, учится на фармацевта. Фото из архива героя публикации

Екатерине 20 лет. Фото из архива героя публикации

Екатерине 20 лет. Фото из архива героя публикации

КСТАТИ:

С 15 по 30 октября в Доме Союза художников России состоится «Выставка современной фотографии 2.0». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно до 5 октября загрузить снимок в группу «ТФП Фотографы и Модели Челябинск TFP Group» в соцсети. Лучшие работы выберет жюри.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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