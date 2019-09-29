Пять девушек из Челябинска, похожих на звезд Голливуда

Говорят, двойники есть у каждого человека. Для большинства встреча со своим «зеркальным отражением» не принципиальна. А вот звезды, разрываясь между съемками и гастролями, нередко разыскивают свои копии. И, оказывается, их совсем немало. В Челябинске, кстати, тоже есть двойники голливудских селебрети. КП-Челябинск нашла пять челябинских красавиц, удивительно похожих на зарубежных знаменитостей.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

На 19-летнюю челябинку Наталью этим летом обрушилась популярность. Визажист Яна Панфиловская сделала ей макияж и опубликовала бьюти-преображение в соцсетях. Пользователи отметили поразительное сходство Натальи с легендарной Дженнифер Лопес.

Пользователи соцсетей считают, что Наталья - копия Джей Ло. Фото: instagram.com @m.n.eee18 и @jlo

Сама студентка двойником знаменитости себя не считает. По ее словам, секрет кроется в талантливой работе бьюти-мастера.

Сама Наталья двойником звезды себя не считает. Фото: instagram.com @m.n.eee18

ЭМИЛИЯ КЛАРК

23-летняя челябинка Екатерина Тимонова как две капли воды похожа на Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». В сериале ее сыграла британская актриса Эмилия Кларк. Феноменальное сходство Екатерины с Матерью драконов вылилось в пару классных косплеев. После них девушку так и прозвали — челябинская Дейнерис.

Отгадаете, где челябинская Дейнерис? Фото: кадр из фильма, Алеся Удилова

— Мне говорили, что я очень похожа на нее. Но я не смотрела сериал и даже не знала, кто это. Фотограф Алеся Удилова предложила мне снять косплей-фотосессию. Специально съездили в Сатку, в «Сонькину лагуну», чтобы сделать фотографии возле замка. После съемки я все-таки посмотрела сериал и влюбилась в персонажа. С первого сезона я смотрела и переживала только за нее. В этом году мы сделаем еще одну съемку, посвященную Дейнерис. Там будет костюм из последнего сезона, — говорит Екатерина.

Феноменальное сходство! Фото: Алеся Удилова

Первая съемка в образе Дейнерис, после которой Екатерина посмотрела сериал и влюбилась в героиню. Фото: Алеся Удилова

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

У 29-летней Юлии Садретдиновой тоже «звездная» внешность. Челябинская красавица очень похожа на Анджелину Джоли. Миндалевидные зеленые глаза, пухлые губы, выразительные скулы и аккуратный носик.

Определенно сходство есть. Фото: Global Look Press, Сергей Дмитришин

Юлия, кстати, тоже актриса, фотомодель и счастливая мама. А еще успешный SMM-специалист.

Юлия актриса, модель и SMM-специалист. Фото героя публикации

Девушка тоже счастливая мама, как и Джоли, воспитывает сына. Фотограф: Максим Гладкий

Улыбка ну очень похожа! Фото: Александрина Марусина

Еще одна челябинка, похожая на Джоли, сама является звездой — это блогер Наталья Краснова. За ее страницей в Инстаграм следят 2,2 млн человек.

Наталья Краснова - известный российский блогер. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Наталья известна, как артистка комедийного жанра, а с прошлого года еще как блогер, задавший вопрос Путину. Обворожительной юмористке 39 лет. Она мама двоих детей. Но выглядит девушка сногсшибательно и гораздо моложе своих лет. Читатели мужского журнала признали ее самой сексуальной женщиной России.

Подписчики Натальи чуть ли не под каждым постом пишут о ее схожести с Джоли. Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Кстати, самый популярный ролик на YouTube-канале Натальи — «Как сделать губы более объемными, как у Анджелины Джоли». В нем она в комической форме дает «бьюти-советики» инстадивам.

КИРА НАЙТЛИ

У Екатерины Ковалевой даже в «шапке» Инстаграма написано «Русская Кира Найтли». Девушке часто говорят, что она похожа на голливудскую звезду. И схожесть есть, согласитесь.

Девушку знакомые называют русской Кирой Найтли. Фото: Global Look Press, архив героя публикации

Екатерине 20 лет, она студентка — учится на фармацевта и уже работает по профессии. Занимает легкой атлетикой и многоборьем. Но времени на увлечения сейчас не хватает из-за учебы.

Екатерина студентка, учится на фармацевта. Фото из архива героя публикации

Екатерине 20 лет. Фото из архива героя публикации

КСТАТИ:

С 15 по 30 октября в Доме Союза художников России состоится «Выставка современной фотографии 2.0». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно до 5 октября загрузить снимок в группу «ТФП Фотографы и Модели Челябинск TFP Group» в соцсети. Лучшие работы выберет жюри.

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