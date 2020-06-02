Три рецепта для правильного питания: врач, фудблогер и кондитер из Челябинска рассказали, что нужно есть

«Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки», – шутки шутками, но теперь здоровое питание действительно стало трендом. Особенно после самоизоляции. когда на боках прибавилось злополучные сантиметры. 2 июня, в День здорового питания, «Комсомолка» поговорила с гастроэнтерологом, фудблогером и кондитером о том, как совместить вкусное и полезное, быстро ли получиться похудеть и с чего начать переход на «светлую сторону».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александра Чумель, гастроэнтеролог

Александра Чумель убеждена, что привычку есть вредную еду можно изменить. Фото: Александра Чумель

Исследования последних лет показали, что здоровье всего организма зависит от состояния нашего кишечника.

Именно жители кишечника поддерживают наш иммунитет, помогают держать под контролем гормоны стресса, влияют на наши каждодневные эмоции и настроение. Микрофлора у каждого из нас уникальна. В отличие от генома человека, который определяется ещё до рождения, микрофлору кишечника можно изменить.

Считается, что питание первых 1000 дней, в том числе до рождения, влияет на то, чем мы потом болеем. Именно этот период самый важный для формирования иммунитета и повышения разнообразия микрофлоры кишечника.

Меняя питание и образ жизни, мы влияем на нашу флору, а вместе с ней и на иммунитет и здоровье. Чем больше видов полезных бактерий населяет кишечник, тем здоровее и стройнее человек.

Рецепт от Александры:

Это мой любимый завтрак, который не только вкусный и сытный , но и полезный для нашей микрофлоры.

Хлопья 5 или 7 злаков – 40 гр.

Греческий йогурт или ряженка – 100-150 мл.

Полбанана, яблоко

В небольшую баночку слоями выкладываем овсяные хлопья, фрукты, нарезанные на кусочки. Заливаем йогуртом или ряженкой. Закрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник. Утром останется лишь перемешать и завтрак готов.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Лиана Мельникова, фудблогер

Фудблогер Лиана Мельникова готовит на кокосовом масле. Фото: Лиана Мельникова

Мой переход на правильное питание произошел интуитивно. По поводу правильного перехода: тут многие совершают ошибки. Я тоже была в их числе. Лет пят назад, когда я прекратила есть мясо, например, меня одолевала интоксикация.Тогда я ничего не знала ничего о чистках и рядом со мной не было «гуру». Все происходило методом проб и ошибок. Сейчас же я понимаю: прежде чем действовать, нужно хорошенько изучить этот вопрос и обязательно почистить хотя бы кишечник. У нас в Челябинске много толковых людей, кто разбирается в этом вопросе. И я всегда открыта и готова подсказать.

Дорого ли здоровое питание? А дорого ли ваше здоровье? Сколько денег в год отдаётся в больницы/аптеки/бады и прочую«лабуду». Можно просто самим все посчитать. Конечно, для этого придется приложить усилия, но знания, полученные собственным опытом, сложно опровергнуть рекламой.

Мой личный топ в продуктах: зелень, особенно люблю кинзу и петрушку! Еще мне нравится проращивать зерна и добавлять их в салаты, – это просто невероятная вкуснятина. Также обожаю кускус с веганской колбаской. И, конечно же, масла: уже года два я не использую подсолнечное, готовлю на кокосовом, а в салаты идут масло грецкого ореха, конопляное, оливковое.

Навсегда из своего рациона я исключила, сахар, газированные напитки, пакетированные соки, мороженое, чай, яйца, йогурты.Тем не менее мы с мужем любители поесть. Ну, правда! Поэтому, так уж бывает, иногда балуем себя пиццей с сыром, хотя в нашем доме этот продукт запрещён.

В топе продуктов Лианы Мельниковой - зелень. Фото: Лиана Мельникова

Рецепт от Лианы:

Наверняка, у многих хозяюшек имеется в морозильнике несколько наименований ягод. Поэтому посоветую приготовить смузи: самый простой и невероятно полезный рецепт перекуса. Для этого нам понадобится блендер, любые ягоды, банан, растительное молоко(можно взять обычное, либо воду). Закидываем, перемешиваем и готово! Я еще добавляю семена чиа, расторопши, конопли, спирулину, амарант, но это получается прям суперфуд, который заменяет один прием пищи.

И НА ДЕСЕРТ

Евгения Ульданова, кондитер

Евгения Ульданова готовит десерты из натуральных продуктов. Фото: Евгения Ульданова

Натуральными десертами я решила заняться года два назад во время перехода на правильное питание. Искала альтернативу обычным сладостям, не менее вкусную, только без сахара и с максимально безопасным составом. За это время я успела пройти пять разных курсов и учусь до сих пор.

Десерты, которые я готовлю, по калорийности такие же, как традиционные, зато в них отсутствуют белый сахар и пшеничная мука, молоко, глютен и яйца. Сейчас люди все больше задумываются о том, что они едят, многие по медицинским или другим причинам отказываются от указанных выше продуктов, но им все равно хочется сладкого. И тут на помощь прихожу я с десертами «без всего».

Я советую людям выбирать качественную еду и сладкое в том числе, внимательно читать состав и разбираться в ингредиентах, ведь некоторые из них могут быть опасны для здоровья.

В повседневной жизни я стараюсь также придерживаться правильного питания, а для «вредностей» у меня есть пятница – день, когда я ем всё, что захочу, например: жареную картошку, блины, пирожок.

Рецепт от Евгении:

Клубничный гаспачо: Клубника 200 г. Кокосовое молоко 100 г. Поместить в блендер и взбить до однородной консистенции. Можно есть как самостоятельный десерт или подавать с креветками.

Топ-9 здорового рациона

1. Многообразие фруктов и овощей (7-11 порций в день): это один из главных компонентов рациона, обожаемых полезной флорой. Чем больше включим в рацион видов растений, тем разнообразней и жизнеспособней союз полезных бактерий. Это положительно скажется на уровне бутирата – масляной кислоты, которая обеспечивает целостность слизистой оболочки кишечника и создаёт барьер для проникновения в кровоток токсинов и бактерий.

2. Больше приправ: корица, куркума, имбирь, не забываем про зелень.

3. Меньше мяса: ограничиваем потребление красного мяса до 2 порций в неделю. Увеличиваем количество рыбы и морепродуктов.

4. Ферменты – обязательно: для поддержания разнообразия полезной флоры кишечника включаем в рацион хотя бы одно блюдо с ферментированными продуктами: квашенная капуста, чайный гриб, йогурт, кефир, кимчхи, мисо.

5. Жиры – ежедневно, но только полезные: больше употребляем оливковое и льняное масла, авокадо, орехи, семена тыквы, кунжута.

6.Также не забываем пить достаточное количество воды. Вода катализирует все обменные процессы в организме и активизирует моторику кишечника.

7. Готовим еду самостоятельно, стараемся избегать готовых продуктов, фастфуда и полуфабрикатов.

8. Исключаем или минимизируем потребление сахара. Никакой пользы, кроме избытка калорий, он не несёт.

9. Не забываем о полноценном сне и физических нагрузках.

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