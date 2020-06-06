«Даже частники не берутся»: отец-одиночка из Челябинской области не может вылечить зубы дочери-инвалиду

Николай Безручко из поселка Октябрьский под Челябинском прославился на всю страну, когда о нем написала «Комсомольская правда». После смерти жены Николай в одиночку растит дочь-инвалида. Не дождавшись квартиры от государства, он взял ипотеку, а потом лишился работы. Выплатить долг и ему помогли неравнодушные люди со всей страны. А теперь Николай столкнулся с новой проблемой: даже частные клиники не хотят лечить зубы его больной дочери.

Дочь Николая родилась раньше срока с диагнозом ДЦП. Сейчас Ларисе 21 год. Девушка не говорит и не слышит: в ее мозгу не созрел «дешифрующий» центр. А еще у Ларисы случаются приступы эпилепсии.

Этой весной у девушки заболели зубы. Поселковые стоматологи говорят: кариес, в самой начальной стадии, но лечить нужно. А лечить никто не берется.

— Если дочку удерживать в кресле, нужно несколько человек. Из-за своей болезни она очень сильная. От испуга у дочки может начаться приступ. Другого выхода нет — лечение нужно проводить под наркозом, — рассказал Николай.

Девушке уже делали операции. И наркоз она переносит отлично. Но этого недостаточно. В частных клиниках у отца требуют результаты анализов. Это гарантия, что наркоз девушка перенесет без проблем.

— Среди анализов есть ЭГК. Чтобы его пройти, дочке тоже придется делать наркоз, — сетует Николай.

Сейчас отец ищет клинику, где возьмутся пролечить зубы с минимальным набором анализов. Или клинику, куда Ларису обследуют и пролечат на месте. Отец готов оплатить процедуру. Помочь финансами ему готов благотворительный фонд. Но куда обратиться — Безручко не знает.

Однако медики не советуют игнорировать требования врачей.

— Папе все-таки нужно не искать обходные пути, а собрать необходимые справки. Это вопрос безопасности. Не следует рисковать здоровьем и жизнью ребенка, — пояснили КП-Челябинск в региональном минздраве.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Как бесплатно вылечить зубы под наркозом ребенку

Если ребенок требует лечения зубов под наркозом, поступают следующим образом:

— для удаления зубов ребенка госпитализируют в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ №3;

— для лечения зубов под наркозом ребенка госпитализируют в детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге; направление по форме 057/у должен дать педиатр или врач-стоматолог поликлиники по месту жительства.

Подробную информацию о сроках госпитализации, перечне необходимых анализов, длительности лечения в Екатеринбурге можно уточнить по телефону 8 (343) 215-85-07, 8 (343) 215-85-20, либо на официальном сайте МАУ «ДГКБ № 9». Обращение для записи на плановую госпитализацию можно отправить на электронный адрес: region@dmb9.ru.

— Общий наркоз — это серьезное вмешательство в организм ребенка. Давать наркоз исключительно для того, чтобы вылечить зубы неправильно. Наркоз используют при лечении тех детей, которые не могут держать рот открытым по медицинским показаниям. Например, детей с ДЦП. А также при множественных осложнениях кариеса у детей до трех лет. Решение принимает лечащий врач из поликлиники по месту жительства. Он же расскажет, как действовать дальше, — рассказала КП-Челябинск главный детский стоматолог Челябинской области Юлия Лыскова.

После 18 лет подобная стоматологическая помощь не входит в территориальную программу государственных гарантий. Вылечить зубы под общим наркозом можно будет лишь платно. При этом можно обратиться за материальной помощью в органы соцзащиты. Вопрос рассмотрят на комиссии и определят размер выплат.

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