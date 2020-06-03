Лечение зубов под наркозом в Челябинске: кому показано и куда обращаться

Как вылечить зубы, если к стоматологу идти страшно? Современная стоматология — это не только качественное, но и бережное решение проблем с полостью рта. Услуга лечения зубов в состоянии медикаментозного сна или под наркозом — это современный способ, который позволяет пациентам забыть о чувстве страха, тревоге и негативных воспоминаниях, связанных с посещением стоматологического кабинета.

Вместе со специалистами сети стоматологических клиник «Скиф» рассмотрим самые актуальные вопросы о лечении зубов у взрослых и детей во сне.

Можно ли за один раз вылечить сразу несколько зубов?

Одно из преимуществ лечения зубов с применением технологии седации — это существенная экономия времени для пациентов и возможность вылечить, удалить или сделать имплантацию зубов за одно посещение стоматологического кабинета.

Всю процедуру лечения в стоматологии «Скиф» сопровождает опытный врач-анестезиолог. Он подбирает дозу препарата с учетом физиологических особенностей больших и маленьких пациентов. При этом пациенту гарантируют полную безболезненность стоматологических манипуляций.

Лечение зубов во сне помогает пациентам с паническим страхом перед стоматологами?

Зачастую негативный опыт в прошлом и панический страх перед стоматологическим креслом заставляет многих пациентов годами терпеть зубную боль. Теперь эти мучения можно оставить в прошлом.

Стоматология в состоянии медикаментозного сна стала одним из трендов и для детей, и для взрослых.

Лечение зубов под общим обезболиванием — это прекрасное решение для пациентов, испытывающих сильнейший стресс перед посещением стоматолога. В данном случае психоэмоциональное напряжение отсутствует: пациент не чувствует запахов, не видит медицинский инвентарь и не слышит звук работающей бормашины. Другими словами, пока пациент отдыхает, доктор спокойно проводит необходимую работу.

Со временем седация может помочь полностью избавиться от страха перед лечением зубов.

Как быть пациентам, имеющим аллергию на местные анестетики?

Специалисты утверждают: для пациентов, имеющих аллергические реакции на местные анестетики или страдающих повышенным рвотным рефлексом, лечение зубов под общим обезболиванием является практически единственным возможным вариантом. Такой способ лечения предполагает и отсутствие физического напряжения: длительное нахождение пациента в стоматологическом кресле с открытым ртом и невозможность свободно двигаться станет лишь воспоминанием.

Отметим, что пациент на протяжении всего лечения дышит самостоятельно. Это обеспечивает легкое пробуждение и хорошее самочувствие после приема.

Лечение зубов у ребенка под наркозом — кому показано?

Вылечить зубки малыша во сне, без страха и боли — об этом все чаще задумываются родители непосед, которые не могут более трех минут спокойно провести в стоматологическом кресле.

Кому из малышей врачи рекомендуют пройти лечение зубов под общим обезболиванием?

Ребятам, которые боятся стоматолога из-за негативного опыта посещения в прошлом либо из-за страха перед врачом в целом. Лечение зубов под наркозом позволит избежать слез и стресса, а подарок после визита к стоматологу сделает посещение клиники приятным сюрпризом.

В дальнейшем врачи рекомендуют регулярно приводить ребенка к стоматологу. Так можно навсегда побороть страх перед зубным врачом и не допустить развития серьезных стоматологических проблем.

Детям, которым предстоит большой объем стоматологического вмешательства. Редко когда ребенок может спокойно просидеть в стоматологическом кресле час и более. А порой, чтобы вылечить все пораженные зубы, врачу требуется два или три часа. Именно лечение под наркозом позволит за один раз решить все проблемы, чтобы не создавать психологический дискомфорт у ребенка и не растягивать лечение на несколько визитов.

Малышам в возрасте до трех лет. Порой кариес развивается даже у грудничков, стремительно поражая детские зубки. Однако в силу возраста лечить зубы обычным способам такие крохи просто не дадут, защищаясь от всего непривычного.

Особенным детям, которым противопоказано лечение зубов без медикаментозного сна.

Врачи напоминают: бояться лечить зубы под наркозом не стоит. Последствия нерешенных стоматологических вопросов, такие как флюсы, отеки и высокая температура из-за инфекционных процессов в организме, могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Сеть стоматологий «Скиф» прошла целый ряд строгих разрешительных процедур для того, чтобы оказывать пациентам услугу лечения зубов под наркозом. Сама процедура проходит в специальном кабинете, оснащенном современным оборудованием и при постоянном контроле анестезиолога.

Более 25 лет, с момента основания и по сегодняшний день, «Скиф» является одним из самых «ориентированных» на научное развитие лечебных учреждений города Челябинска. Являясь базой кафедры ортопедической стоматологии медицинского университета города Челябинска, «Скиф» тесно сотрудничает, постоянно обменивается информацией и пользуются солидной репутацией в научных кругах, позволяя обеспечить лечение на высоком уровне. Постоянная инвестиция средств в техническое оснащение, научные исследования и повышение квалификации персонала обращаются во благо пациентов.

Запишитесь на консультацию и лечение зубов под наркозом в стоматологию «Скиф» в Челябинске по ул. Тимирязева, 24 или в Копейске по пр.Победы, 13.

Подробности по телефону: (351) 700-08-80.

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