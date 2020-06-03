На кону миллионы: в Челябинске рестораны отказываются возвращать деньги за несостоявшиеся выпускные

Челябинские выпускники еще не получили аттестаты, а уже столкнулись с несправедливостью взрослой жизни. Некоторые классы потеряли приличные деньги из-за отмены выпускных. Забронированные рестораны отказываются возвращать суммы, предлагая оставить у себя процент, несмотря на то, что услуга оказана не будет. «Комсомольская правда» разбиралась в сложной математике и тонкостях обществоведения.

ЗАПЛАТИЛИ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА

С отказом возврата денег столкнулась параллель 9 классов школы №13 города Челябинска. Родители забронировали ресторан на берегу озера Смолино в начале учебного года. Мечтали о красивой фотосессии для детей и запоминающемся вечере. Планы спутал коронавирус. Вернуть деньги сразу ресторан отказался, предложив перенести уже никому не нужный выпускной или удержать часть суммы. Отчаявшись вернуть все перечисленные средства, родители написали письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

– «Сначала нам предложили либо перенести мероприятие на другой срок, либо они вернут средства, но с удержанием 20% внесённой суммы», – рассказала мама выпускника. - На связь вышестоящее руководство не выходит, всё время с нами говорил менеджер. Они не согласны взаимодействовать ни по телефону, ни по видеосвязи, мы предлагали. Удержание 20% объясняют оплатой уже совершенных расходов.

В письме губернатору родители так и называют эту ситуацию: «кабальные условия». Стоимость выпускного вышла в 479 160 рублей. По словам родителей, переносить вечер нет смысла - часть детей уже разъедется, а когда будут сняты ограничение – непонятно. Только после того, как родители подняли шумиху, удалось достичь компромисса. Остальные классы согласились на возврат денег с удержанием.

Такая же история произошла с 9А классом школы №104. Выпускной в ресторане престижного отеля оплатили ещё в сентябре: 4 тысячи на ребенка и родителя. Некоторые семьи решили идти на праздник в полном составе и выложили по 6 тысяч. Бал был назначен на середину июня, за дату мамы-активистки бились с другими классами и школами. После того, как выпускникам из-за коронавируса отменили ОГЭ, а затем «зарубили торжественную выдачу аттестатов», вопрос о выпускном встал особенно остро. Дирекция выставила те же условия: минус 20%, либо перенос торжества. Родительский чат взорвался возмущением: «Услуга не оказана, почему удерживают деньги?», «В каком договоре указана такая санкция? И почему она применяется, если всё перенесли из-за форс-мажора?», «Родители соседней школы будут судиться!».

ПОТЕРЯЛИ ВЫПУСКНЫЕ

– Данная сфера регулируется законом «О защите прав потребителей», поэтому родители могут отказаться от своих услуг и вернуть полную стоимость, если ресторан не успел оплатить прямые расходы, – объясняет юрист Вячеслав Курилин. Если заведение сопротивляется, ему придётся доказывать оплату расходов.

Директор отеля «Смолинопарк» Андрей Глушков подтверждает слова юриста. При заключении договора родители выступают как физлица, значит, автоматически попадают под защиту прав потребителей. Однако ресторанам от этого не легче.

– Мы должны были провести 40 выпускных. Ведём индивидуальный диалог со всеми клиентами. Понимаете, фактически-то мы ограничены в проведении мероприятий, но номерной фонд сохраняется, нужно поддерживать инфраструктуру, платить за электричество. Сегодня нам придётся брать кредиты, чтобы всё вернуть клиентам. Закон требует возвратить все деньги сразу, никого не волнует, что мы пострадавшая отрасль. Турфирмы, например, договорились о переносе туров без возврата предоплаты, а мы так не можем. Деньги, которые внесли наши клиенты, мы ведь их не откладываем, мы на них существуем.

Ресторанный критик Артур Андреев также говорит о серьёзных убытках в ресторанном бизнесе.

– Отвратительно справляются, очень тяжело всем. Вот даже доставка: это, в лучшем случае, около 10% от оборота ресторана. Помощи от государства практически ноль. Во-первых, не у всех ресторанный бизнес это основной вид деятельности. Например, это может быть производство хлебобулочных изделий. Говорят, что-то можно будет пересмотреть, но есть такое понятие в английском языке «to smoll to late», то есть «очень мало и очень поздно». Есть ещё такой момент: оборотные средства продуктов питания. Они лежали в холодильниках, но у них есть срок годности. Раньше мы думали, что это дно, но снизу постучались. Причём очень громко.

Сейчас решение вопросов о возврате денег в сфере организации досуга и развлечений усложняется действующим режимом самоизоляции. К выплатам ресторанный и гостиничный бизнес сможет приступить после снятия ограничений.

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