Финансовые болезни и средства для их лечения

Текущая ситуация с пандемией во всем мире стремится объявить 2020-й международным годом болезни. Вирус знатно потрепал мировые экономики, кризисные передряги затронули практически все слои населения и исказили привычную картину мира.

В нашей стране общемировой негативный фон самоизоляции усилился новостями с нефтяного рынка, волатильностью рубля, изменениями в политике кредитных организаций. Все это оказало влияние на настроение, психологию, обострило заболевания, в том числе и финансовые.О том, какие финансовые недомогания существуют, рассказывают крайне редко. Мы кратко пройдемся по основным видам и способам их лечения. А поможет в этом опытный консультант в сфере инвестиционно-банковского обслуживания Ольга Кожевникова — управляющий кредитно-кассовым офисом Банка «Фридом Финанс» в Челябинске.

Финансовый шопоголизм

Довольно распространенный недуг в обществе. В группе риска — прекрасный пол. Впрочем, нередко этот диагноз имеют и представители мужской половины. Основные симптомы особенно остро проявляются в период различных распродаж, когда заболевший автоматически тратит деньги, не осознавая реальную потребность в той или иной вещи. Работает принцип: «Вижу скидку — покупаю». Болезнь вредна для кошелька (от нее он катастрофически худеет), а также для гардероба, а иногда и для квартиры, которые, наоборот, буквально раздуваются. С бесконечным увеличением числа вещей места для их хранения становится все меньше и меньше, и перед больным встает ужасный вопрос: чем пожертвовать?

Рекомендация Банка «Фридом Финанс»

К сожалению, полноценной вакцины от шопоголизма еще не придумали. Но у кредитных организаций есть профилактические варианты использования недуга на пользу«больного». Например, получать кэшбэк с покупок и экономить на конвертации средств при оплате.Клиентам с диагнозом шопоголизм обычно мы выписываем рецепт на получение мультивалютной карты Банка «Фридом Финанс». Карта привязана к счетам в трех валютах: рублях, долларах и евро. Это дает возможность автоматически проводить транзакцию с карточного счета, соответствующего валюте операции. Карты отлично подходят для покупок различных товаров, в том числе лекарств и медикаментов, в зарубежных интернет-магазинах,регулярно делающих скидки и специальные предложения. Если цена товара указана в долларах, необходимая сумма автоматически спишется с долларового счета карты. При недостатке средств на нем для оплаты сначала будет использован рублевый счет, а затем и счет в евро. Конвертация в валюту платежа происходит по внутреннему курсу банка. При желании к карте клиента подключается программа «CASHBACKакциями».

Этот уникальный продукт, опираясь на более чем 10-летний опыт успешной работы на американском фондовом рынке, разработали для владельцев мультивалютных карт эксперты Freedom Holding Corp. Программа позволяет возвращать денежные средства в виде ценных бумаг крупнейших американских и российских эмитентов.Это отличный способ для получения шопоголиками дополнительного дохода, который за счет роста интереса к фондовому рынку позволяет купировать болезнь.

На сумму начисленного кэшбэка участник программы может приобрести акции «Лукойла», Boeing, Netflixили других компаний по его выбору. Кэшбэк начисляется при совершении покупок на сумму от 25 тысяч рублей в месяц мультивалютной картой в рублях, а также в других валютах. Вознаграждение выплачивается без ограничений по размеру суммы. Акции можно продать по биржевому курсу в любой момент в мобильном приложении банка. Кстати, сумма кэшбэка впечатляет: за прошлый год участники программы получили более 3,8 млн руб. Разовые максимальные выплаты составили 102,4 тыс. и 52,2 тыс. руб. Клиенты чаще всего выбирали ценные бумаги Tesla Inc., Freedom Holding Corp., Netflix, Apple.

Денежная амнезия

Диагностируется зачастую у людей молодого возраста,но встречается и семейная форма заболевания. Основные симптомы заключаются в кратковременных пробелах в памяти с одновременной потерей всей или большей части зарплаты/накоплений в течение короткого промежутка времени.Особенно остро болезнь проявляется, если зарплата приходит в пятницу. Довольно опасный недуг, который наносит вред личному бюджету и провоцирует конфликты внутри семьи.

Рекомендация Банка «Фридом Финанс»

В молодости удержаться от необоснованных трат довольно сложно: бары, друзья, вечеринки. С появлением семьи и детей расходы контролировать также порой не просто. Режим самоизоляции внес позитивные коррективы: он замедлил распространение «вируса» денежной амнезии,уменьшив практически до нуля необязательные траты на походы в кафе и рестораны. Но опасность остается: с отменой карантина симптомы денежной амнезии могут заиграть новыми красками.

Людям, предрасположенным к этому заболеванию, мы рекомендуем использовать наш интернет-банк или удобное мобильное приложении в смартфоне. Гаджет практически всегда под рукой, что позволяет удобно контролировать расходы. Заплатить за коммунальные услуги, провести денежный перевод,открыть вклад, обменять валюту по биржевому курсу, осуществить многие другие финансовые операции можно легко и просто онлайн. И вы увидите: болезнь отступит.

Главным семейным финансистам стоит также обратить внимание на мультивалютные карты Банка «Фридом Финанс» с премиальным обслуживанием. Премиальные пакеты— это ежедневное начисление дохода на остаток денежных средств, исходя из ставки 5,8% годовых с капитализацией, бесплатный выпуск до пяти карт для всех членов семьи. В премиальный пакет дополнительно включены услуги страхования, консьерж-сервиса, скидки от партнеров по всему миру, льготное снятие наличных в любых банкоматах, программа «CASHBACK акциями» и другие сервисы. С ними подробно можно ознакомиться на сайте банка.

Финансовая апатия

Болезнь, которая часто сопутствует двум предыдущим. Ее симптомы заключаются в невозможности приобретения желаемого по причине отсутствия достаточного количества финансов и нахождение в пассивном ожидании финансового чуда. Основные симптомы —денежная апатия и нерешительность, кошельковая мигрень, а главное, отсутствие желания искать новые источники доходов. Многие заразившиеся пытались вылечиться, открывая депозиты. Но сейчас их доходность продолжает падать, а, учитывая текущие реалии в экономике, перспективы получить хотя бы соизмеримый с инфляцией доход очень туманны. Так есть ли эффективные способы лечения болезни в нынешних условиях пандемии, волатильности рубля и нефтяного рынка, падения реальных доходов?

Рекомендация Банка «Фридом Финанс»

Одним из эффективных лекарственных средств для излечения финансовой апатии является фондовый рынок. Ситуация в мировой экономике открыла новые перспективы для инвестирования средств. Это, прежде всего, такие сектора экономики, как медицина, информационные технологии и программное обеспечение, телекоммуникации.

Банк «Фридом Финанс»предлагает различные варианты инвестиционных инструментов с отсутствием риска или с его минимальным уровнем. Для инвесторов, которые только знакомятся с фондовым рынком, мы предлагаем индексный продукт. Этот финансовый инструмент сочетает надежность банковского вклада и потенциально высокую доходность фондового рынка (опционного контракта). Процент, под который открывается депозит, выплачивается клиенту сразу же, и эти денежные средства привязываются к ценной бумаге на выбор. Например, это может быть Google, Facebookили «Аэрофлот». Конечный доход зависит от динамики котировок выбранной бумаги в течение года. То есть в конце периода вкладчик гарантированно возвращает себе сумму депозита, а также получает доход от опциона. Размер инвестиций от 100 тыс. до 1,4 млн рублей застрахован Агентством по страхованию вкладов.

Чтобы было понятнее, как работает индексный продукт,приведем пример. В мае 2019 года вкладчик инвестировал в индексный продукт на акции ГМК Норильский никель 200 тысяч рублей. Через год акция подорожала на 25,76%, то есть, доход вкладчика составил 51 525,45рубля. Самостоятельно рассчитать другие варианты удобно с помощью специального калькулятора на сайте банка.

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