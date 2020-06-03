В Челябинске сняли на видео разруху в палате для «коронавирусных» пациентов и маски детского размера

Челябинец Александр Колтунов попал в больницу с подозрением на коронавирус четыре дня назад, но до сих пор в шоке от условий в палате. Для КП-Челябинск мужчина снял на видео бокс, в котором нет ни стола, ни стульев, а маски выдали детские.

Александр рассказал, что больше недели у него держалась высокая температура — 38.5 градусов. Все это время он был на самоизоляции. Компьютерная томография показала — поражено 44% легких. Медики в защитных костюмах отвезли 46-летнего мужчину в ГКБ №2 (возле ЮУрГУ). Там муки от температуры показались Александру не такими страшными, как жизнь в новых условиях.

Внешний вид палаты уже вызывает депрессию. Фото: Александр Колтунов

— Сначала было все более-менее, палата на 3-х человек. Разделения между нами никакого нет, — рассказывает Александр. — Выдали самодельные маски, на меня она просто не надевается, слишком маленькая. 2 июня нас и еще одного человека перевели в палату вообще без удобств: семь коек без каких либо разделений, еду ставят на лавочку, есть приходится стоя, ни тумбочек, ни стульев нет, туалет по коридору — служебный. При этом сотрудница сказала, когда они заходят в палату, маски надо сразу надевать. То есть при стуке в дверь все с температурой должны встать и надеть маски? Мне дышать тяжело! Рядом нет ни стула, ни тумбочки, куда маску положить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782890" frameborder="0"></iframe> Челябинец снял на видео ужасные условия в палате для пациентов с подозрением на коронавирус.Видео: Александр Колтунов

Как тут не вспомнить скандал в волжской больнице в 2018 году. Возле кроватей вместо тумбочек больным поставили обычные коробки, потому что мебель испортили во время доставки. Челябинцы вздыхают — там полки хоть картонные, но были, а им приходится все на единственный столик складывать.

По словам Александра, пациенты несколько раз жаловались на условия в палате, но получали ответы — документы подписаны, значит, все в пределах нормы.

— Из этого следует, что дыры в стенах около окна и электропроводка, приклеенная к полу скотчем — норма, — возмущается челябинец.

Маски взрослым мужчинам выдали детской расцветки и маленького размера. Фото: Александр Колтунов

Хранить еду пациентам приходится рядом с анализами на единственной тумбочке. Фото: Александр Колтунов

Похоже, раньше палата служила помещением для врачей. Фото: Александр Колтунов

Результаты первых анализов мужчине никто не огласил и, по его словам, медики часто противоречат друг другу.

— Вчера в разговоре заведующая пояснила, что мы выздоравливающие, поэтому нас перевели в общую палату. Сегодня врач с утра сказал, что мы только недавно поступили и анализы еще не готовы. Так нам в морг, домой или мы в заложники кем-то взяты все-таки? — не сдерживает эмоций мужчина.

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