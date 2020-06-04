Челябинские нефтепроводчики тренировались бороться с огнем

Пожарные учения прошли на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Челябинск» — крупном объекте Челябинского нефтепроводного управления (НУ) АО «Транснефть — Урал».

Свыше сорока человек и шесть единиц техники объектовой добровольной пожарной дружины ЛПДС «Челябинск», добровольных и ведомственных пожарных команд других объектов Челябинского НУ — ЛПДС «Еткуль» и ЛПДС «Травники», а также пожарной части г. Челябинска были сосредоточены на станции для тушения загоревшегося (условно) нефтяного резервуара емкостью пять тысяч кубометров. Кроме того, огнеборцам предстояло предотвратить «распространение огня» на соседние резервуары, используя мобильные средства пожаротушения.

Несмотря на то, что пожар был условным, на практике отрабатывались все действия, которые должны быть выполнены в случае настоящего возгорания. После оценки ситуации и подготовки пожарные «пошли в атаку»: для тушения «горящей» нефти была использована пена низкой кратности, а сразу два резервуара — горящий и соседний — одновременно охлаждались с помощью систем водяного охлаждения и переносных лафетных стволов.

Участники учений выполнили программу тренировки в полном объеме. Результаты показали, что подразделения, которые обеспечивают охрану объектов Челябинского НУ, способны в любой момент прибыть к месту возгорания, оборудование и спецтехника находятся в полной готовности, а огнеборцы из добровольных дружин и ведомственных пожарных команд способны работать слаженно и эффективно, обеспечивая тушение пожаров на объектах стратегической важности в установленные сроки.

Во время проведения учений были соблюдены все требования по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции, участники применяли необходимые средства индивидуальной защиты и обеспечивали соблюдение норм социального дистанцирования.

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