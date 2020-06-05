Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 5 июня 2020: очереди к приставам, верующих просят остаться дома на Троицу

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске подтверждено 783 случая COVID-19, из них 289 пациентов выздоровели. 261 человек продолжают лечение в больнице, и еще 208 — дома. У 244 зараженных болезнь протекает в легкой степени, средняя — у 217 жителей, в реанимации — пять человек, на аппаратах ИВЛ — четыре.

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— По остальным пациентам в настоящее время определяется место лечения, — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии умерло 17 зараженных. Из них шесть — от COVID-19, еще восемь скончались от сопутствующих заболеваний, по остальным причины смерти устанавливаются.

Житель Магнитогорска разместил в соцсетях гневный пост о работе службы судебных приставов. По словам горожанина, он уже две недели не может дождаться получения справки.

Очередь к приставам. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

— Все уже давно работают, у одних приставов коронавирус, — возмущается он, прикладывая в доказательство своих слов фотографию огромной очереди около входа.

За прошедшие сутки еще 63 человека получили штрафы за игнорирование масочного режима. Общее количество административных протоколов — 3 039. Не забывают комиссии и про предприятия торговли, с 12 мая проверено 5 317 объектов, составлено 78 протоколов.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Глава Магнитогорска поздравил жителей с наступающим праздником Троицы и попросил воздержаться от похода в храм и участия в массовых мероприятиях.

— Этот праздник имеет большое значение для многих магнитогорцев, но не менее важно сегодня суметь отказаться от привычек и традиций ради своего здоровья и здоровья окружающих, — подчеркнул Сергей Бердников.

В целом по области — пугающая стабильность в приросте новых зараженных. За прошедшие сутки заболело 113 (всего 3 469) южноуральцев и 61 выписаны из больниц (всего 1 540). Умерли еще два человека — в обоих случаях смерти COVID-19 был основным заболеванием. Всего скончалось 49 заболевших.

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